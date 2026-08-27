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ऑनलाइन SMS पाएँ — कनाडा के सार्वजनिक नंबर

कनाडा के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।

नंबर: 50 सक्रिय: 0 आख़िरी SMS: 2 जून 2024

इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।

अभी कोई चालू नंबर नहीं है

इस देश का कोई नंबर अभी जारी नहीं किया जा रहा। देश का आर्काइव नीचे है, और दूसरे देशों में चालू नंबर मौजूद हैं।

निष्क्रिय मुफ़्त नंबर 50 में से 20 दिखाए गए

+13658205994 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205972 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205985 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205980 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205961 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205983 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205964 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205999 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205998 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205973 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205993 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205976 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205975 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205979 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205974 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205978 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205953 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205956 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205965 ऑफ़लाइन 2 जून 2024 +13658205969 ऑफ़लाइन 2 जून 2024

कनाडा के नंबरों पर असल में किन सेवाओं के कोड आते हैं

पूरे आर्काइव में कनाडा के इन नंबरों पर WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon के कोड आ चुके हैं। संदेश खुद पढ़ने के लिए ऊपर कोई भी नंबर खोलिए।

कोई और सेवा भी आज़मा सकते हैं: नंबर सार्वजनिक है और जो आए, वह ले लेता है। बस याद रखिए कि कोड बाकी सब भी देखते हैं।

देश के अनुसार मुफ़्त नंबर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।

अब तक इन नंबरों के आर्काइव में WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon के कोड हैं। यह सूची संदेशों से ही बनी है और नए संदेश आने पर बदलती रहती है।

कुल 50 नंबर, इनमें से 0 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।

आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।

नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। कनाडा का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।

ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?

Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।

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