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Безкоштовні номери

Безкоштовні номери Канади — прийом СМС без реєстрації

Публічні номери Канади — одноразові, без SIM-карти й реєстрації. Відкрийте будь-який номер і дивіться, які коди на нього приходять.

Номерів: 50 Активних: 0 Остання SMS — 2 червня 2024

Цими номерами користуються всі підряд. Сторінка відкрита кожному, тож код, який ви сюди замовите, цілком може прочитати сторонній, а акаунт так і не стане лише вашим.

Зараз немає працюючих номерів

Зараз жоден номер цієї країни не видається. Архів країни — нижче, а робочі номери є в інших країн.

Неактивні безкоштовні номери Показано 20 з 50

+13658205994 Офлайн 2 червня 2024 +13658205972 Офлайн 2 червня 2024 +13658205985 Офлайн 2 червня 2024 +13658205980 Офлайн 2 червня 2024 +13658205961 Офлайн 2 червня 2024 +13658205983 Офлайн 2 червня 2024 +13658205964 Офлайн 2 червня 2024 +13658205999 Офлайн 2 червня 2024 +13658205998 Офлайн 2 червня 2024 +13658205973 Офлайн 2 червня 2024 +13658205993 Офлайн 2 червня 2024 +13658205976 Офлайн 2 червня 2024 +13658205975 Офлайн 2 червня 2024 +13658205979 Офлайн 2 червня 2024 +13658205974 Офлайн 2 червня 2024 +13658205978 Офлайн 2 червня 2024 +13658205953 Офлайн 2 червня 2024 +13658205956 Офлайн 2 червня 2024 +13658205965 Офлайн 2 червня 2024 +13658205969 Офлайн 2 червня 2024

Коди яких сервісів справді приходять на номери Канади

За весь час на ці номери Канади приходили коди WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon. Відкрийте будь-який номер вище — самі повідомлення лежать там.

Спробувати можна й будь-який інший сервіс: номер публічний і приймає все підряд. Пам’ятайте лише, що код побачать і всі інші.

Безкоштовні номери за країнами

Часті запитання

Він уже на цій сторінці. Візьміть будь-який номер зі списку вище, вкажіть його у формі реєстрації потрібного сервісу та стежте за сторінкою номера: вхідне повідомлення з кодом з’явиться там.

Поки в архіві цих номерів є коди WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon. Список узятий із самих повідомлень і змінюється в міру того, як приходять нові.

Усього 50, з них 0 у роботі просто зараз — видаються або нещодавно отримували повідомлення. Решта зберігає свій архів і може ожити знову.

Спробувати можна, і коди справді приходять. Але акаунт месенджера на публічному номері вам не належить: код входу прочитає будь-хто, хто відкриє цю сторінку, і забере акаунт собі. Для справжнього акаунта потрібен особистий номер.

Номер спільний, а сервіси обмежують повторні реєстрації з того самого. Спробуйте інший номер Канади, номер іншої країни або зазирніть пізніше — пул регулярно поповнюється.

Потрібен номер, який бачите лише ви?

Особистий номер у Tiger SMS коштує кілька центів, працює один раз і належить тільки вам. А безкоштовні залишаться тут — на випадок, коли просто хочеться спробувати.

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