За всё время на эти номера Канады приходили коды WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon. Откройте любой номер выше — сами сообщения лежат там.

Попробовать можно и любой другой сервис: номер публичный и принимает всё подряд. Помните только, что код увидят и все остальные.