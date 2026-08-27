これまでの記録では、カナダのこれらの番号にWhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazonの認証コードが届いています。メッセージそのものは上の番号を開くと読めます。

ほかのサービスも試せます。番号は公開されていて、届いたものはすべて受け取ります。ただし認証コードは他の人にも見えます。