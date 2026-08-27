Безкоштовні номери

Неактивні безкоштовні номери

Ми не видаляємо номери. Ці перестали приймати SMS, але все, що на них надійшло, лишилося тут — і час від часу якийсь із них знову починає працювати.

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