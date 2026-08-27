За весь час на ці номери Великої Британії приходили коди VK, Telegram, Google, Facebook, Trip. Відкрийте будь-який номер вище — самі повідомлення лежать там.

Спробувати можна й будь-який інший сервіс: номер публічний і приймає все підряд. Пам’ятайте лише, що код побачать і всі інші.