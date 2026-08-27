मुफ्त नंबर
निष्क्रिय मुफ़्त नंबर
हम नंबर कभी नहीं हटाते। इन पर SMS आना बंद हो गया है, लेकिन जो कुछ आया था वह सब यहीं रहता है — और कभी-कभी इनमें से कोई फिर से चलने लगता है।
देशों 5 नंबर: 980 980 में से 85 दिखाए गए
इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका 175 में से 20 दिखाए गए
स्वीडन 350 में से 20 दिखाए गए
फ्रांस 400 में से 20 दिखाए गए
यूनाइटेड किंगडम 5
कनाडा 50 में से 20 दिखाए गए
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?
Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।