Số điện thoại miễn phí
Số miễn phí ngừng hoạt động
Chúng tôi không bao giờ xóa số. Những số này đã ngừng nhận SMS, nhưng mọi tin đã đến vẫn còn ở đây, và thỉnh thoảng một số lại hoạt động trở lại.
Các quốc gia 5 Số: 980 Hiển thị 85 trên 980
Những số này ai cũng dùng chung. Trang này mở cho tất cả mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây rất có thể bị người lạ đọc được, và tài khoản sẽ không bao giờ thực sự là của bạn.
Hoa Kỳ Hiển thị 20 trên 175
Thụy Điển Hiển thị 20 trên 350
Pháp Hiển thị 20 trên 400
Vương quốc Liên hiệp Anh 5
Canada Hiển thị 20 trên 50
Cần một số chỉ mình bạn nhìn thấy?
Số riêng của Tiger SMS chỉ vài xu, dùng một lần và chỉ thuộc về bạn. Còn số miễn phí vẫn ở đây, dành cho khi bạn chỉ muốn thử.