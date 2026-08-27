Números gratuitos
Números grátis inativos
Nunca apagamos um número. Estes pararam de receber SMS, mas tudo o que chegou neles continua aqui, e de vez em quando um deles volta a funcionar.
Países 5 Números: 980 Mostrando 85 de 980
Esses números são usados por todo mundo. A página fica aberta para qualquer um, então o código que você pedir aqui pode ser lido por um estranho, e a conta nunca vai ser só sua.
Estados Unidos Mostrando 20 de 175
Suécia Mostrando 20 de 350
França Mostrando 20 de 400
Reino Unido 5
Canadá Mostrando 20 de 50
Precisa de um número que só você vê?
Um número privado da Tiger SMS custa alguns centavos, funciona uma vez e é só seu. Os gratuitos ficam aqui para quando você só quiser experimentar.