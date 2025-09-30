Ücretsiz Numaralar
Pasif ücretsiz numaralar
Numaraları hiçbir zaman silmiyoruz. Bunlar SMS almayı bıraktı ama gelen her şey burada kalıyor — ve arada bir tanesi yeniden çalışmaya başlıyor.
Ülkeler 5 Numara: 980 980 içinden 85 gösteriliyor
Bu numaraları herkes ortak kullanıyor. Sayfa herkese açık, dolayısıyla buradan istediğiniz kodu bir yabancı da okuyabilir ve o hesap hiçbir zaman gerçekten sizin olmaz.
Amerika Birleşik Devletleri 175 içinden 20 gösteriliyor
İsveç 350 içinden 20 gösteriliyor
Fransa 400 içinden 20 gösteriliyor
Birleşik Krallık 5
Kanada 50 içinden 20 gösteriliyor
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