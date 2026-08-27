Ücretsiz geçici Vietnam numarası ile kod alın
Herkesin açabildiği Vietnam numaraları — tek kullanımlık, SIM kartsız. Doğrulama kodları doğrudan bu sayfada görünür.
Numara: 3 Aktif: 3
Bu numaraları herkes ortak kullanıyor. Sayfa herkese açık, dolayısıyla buradan istediğiniz kodu bir yabancı da okuyabilir ve o hesap hiçbir zaman gerçekten sizin olmaz.
Şu anda çalışan numaralar 3
Ülkelere göre ücretsiz numaralar
Sıkça Sorulan Sorular
Zaten bu sayfada. Yukarıdaki listeden bir numara alın, ihtiyacınız olan servisin kayıt formuna yazın ve numaranın sayfasını izleyin: kodu taşıyan mesaj orada görünür.
Toplam 3 numara var, bunlardan 3 tanesi şu anda çalışıyor: ya dağıtımda ya da yakın zamanda mesaj almış. Geri kalanlar arşivlerini saklıyor ve yeniden canlanabilir.
Deneyebilirsiniz, kodlar da geliyor. Ama herkese açık bir numaraya bağlı mesajlaşma hesabı sizin değildir: bu sayfayı açan herkes giriş kodunu okur ve hesabı alabilir. Gerçek bir hesap için özel numara kullanın.
Numara ortak ve servisler aynı numaradan tekrar kaydı sınırlıyor. Başka bir Vietnam numarasını, başka bir ülkenin numarasını deneyin ya da sonra tekrar bakın — havuz düzenli olarak tazeleniyor.
Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?
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