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Бесплатные номера ЮАР — приём СМС без регистрации

Публичные номера ЮАР — онлайн-сим без SIM-карты и регистрации. Откройте любой номер и смотрите, какие коды на него приходят.

Номеров: 8 Активных: 8

Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.

Номера, которые работают сейчас 8

+27616364518 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27784259645 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27840146671 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27632894173 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27623099072 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27781428088 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27848098872 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS +27620717020 Ждёт SMS Сюда ещё ни разу не приходила SMS Показать SMS

Бесплатные номера по странам

Часто задаваемые вопросы

Он уже на этой странице. Возьмите любой номер из списка выше, укажите его в форме регистрации нужного сервиса и следите за страницей номера: входящее сообщение с кодом появится там.

Всего 8, из них 8 в работе прямо сейчас — выдаются или недавно получали сообщение. Остальные хранят свой архив и могут ожить снова.

Попробовать можно, и коды действительно приходят. Но аккаунт мессенджера на публичном номере вам не принадлежит: код входа прочитает любой, кто откроет эту страницу, и заберёт аккаунт себе. Для настоящего аккаунта нужен личный номер.

Номер общий, а сервисы ограничивают повторные регистрации с одного и того же. Попробуйте другой номер ЮАР, номер другой страны или зайдите позже — пул регулярно пополняется.

Нужен номер, который видите только вы?

Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.

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