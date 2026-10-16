Віртуальний номер працює онлайн без SIM-карти та фізичного телефону

Приватні номери на Tiger SMS видно тільки власнику сесії — код не перехоплять

Ціни починаються від кількох копійок; за недоставлений код кошти повертаються автоматично

Для WhatsApp, Telegram і реєстрації достатньо одноразового номера

Автоматизуйте масові задачі через API — доступ до 180+ країн

Віртуальний номер — це номер телефону, який працює через інтернет без фізичної SIM-карти. Він потрібен для підтвердження акаунтів, прийому SMS онлайн, реєстрації в месенджерах та тестування продуктів. Замовити такий номер можна за хвилину, не виходячи з дому.

У цій статті розберемо, як вибрати і купити віртуальний номер в Україні та інших країнах, чим відрізняються публічні та приватні номери і чому Tiger SMS — оптимальний вибір: приватний віртуальний номер для SMS з автоматичним поверненням коштів за недоставлений код, ціна від кількох копійок та API для масових задач з географією 180+ країн. Порівняємо сервіс з популярними альтернативами (SMS-Activate, 5SIM, Twilio, Onlinesim, SMS-Man) і дамо покрокову інструкцію для WhatsApp, Telegram та інших платформ.

Потрібен номер просто зараз? Реєстрація в Tiger SMS — приватний номер за 1–3 хвилини, оплата лише за доставлений SMS-код. Для безкоштовного тесту — безкоштовні номери Tiger SMS.

Що таке віртуальний номер і як він працює

Віртуальний номер — це реальний номер телефону, який приймає SMS та дзвінки без фізичної SIM-карти. Код підтвердження приходить у веб-кабінет або застосунок провайдера, а не на пристрій, тому номер можна використовувати з будь-якого комп'ютера чи смартфона.

Простими словами, віртуальний номер для SMS — це телефонний номер «у хмарі»: він існує в мережі оператора, але прив'язаний не до пластикової SIM, а до вашого особистого кабінету сервісу. Для реєстрації цього достатньо: вибираєте країну, оплачуєте активацію, отримуєте прийом SMS онлайн в інтерфейсі. Такий підхід зручний, коли треба захистити основний номер, створити додатковий акаунт або працювати з міжнародними платформами без нової SIM.

Технологія оренди проста: провайдер видає номер на обмежений період активації, а повідомлення маршрутизується в ваш кабінет, а не на телефон. Наприклад, Tiger SMS дає номер майже миттєво після оплати, має географію 180+ країн, приватні номери — код бачить лише власник сесії — а також автоматичне повернення коштів, якщо код не надійшов. За даними внутрішніх інструкцій сервісу, активація зазвичай займає до 5 хвилин; точний час залежить від навантаження платформи.

Важливо не плутати поняття. eSIM — це все ж таки фізичний доступ до мережі, просто без пластикової картки: номер «прошивається» в пристрій. Звичайна SIM — пластина, яку вставляють у телефон. Віртуальний номер не потребує ані SIM, ані eSIM-чипа: для віртуальний номер для реєстрації важливий лише текст повідомлення в кабінеті.

Принцип покупки виглядає так: вибрати сервіс → вибрати країну/оператора → оплатити → ввести віртуальний номер телефону онлайн у WhatsApp, Telegram чи іншому застосунку → забрати код у кабінеті → завершити активацію. Для віртуальний номер для WhatsApp чи віртуальний номер для Telegram критичні три речі: приватність сесії, швидка доставка, refund при невдачі. Серед альтернатив — SMS-Activate, 5SIM для роздрібних активацій або Twilio/SMS API для бізнес-інтеграцій, — для разової задачі радимо спочатку перевірити Tiger SMS: зазвичай це швидше й дешевше, без зайвої enterprise-складності. Якщо потрібен стабільний віртуальний номер Україна, обирайте оператора з підтвердженою доставкою в обраний месенджер і тестуйте на одній реєстрації перед масштабуванням.

Для чого потрібен віртуальний номер: основні сценарії

Віртуальний номер використовують для реєстрації в месенджерах і сервісах, захисту особистого номера, розділення робочого та приватного спілкування, міжнародного зв'язку та масових задач через API. Він підходить і приватним користувачам, і бізнесу.

Реєстрація в сервісах без другої SIM-карти. Найпопулярніший сценарій — віртуальний номер для реєстрації в WhatsApp, Telegram, Google, Instagram тощо. Фізична SIM-карта не потрібна: достатньо віртуального номера для SMS, що приймає код підтвердження. Практика показує: активація акаунта через сервіс на кшталт Tiger SMS займає не більше 5 хвилин. Якщо вам потрібен віртуальний номер для WhatsApp Україна чи віртуальний номер для Telegram — обирайте сервіс із гарантією повернення коштів за недоставлений код: у Tiger SMS автоматичний refund спрацьовує без звернення до підтримки.

Захист особистого номера. Основний номер залишається невидимим для спам-розсилок, магазинів і витоку даних. Це особливо актуально для купівлі онлайн, дошок оголошень і сайтів, які вимагають перевірки телефону.

Бізнес-задачі. Клієнтська підтримка, реклама з різних регіонів, акаунти для команди — віртуальний номер телефону онлайн вирішує все це без закупівлі пристроїв. Для масових задач у Tiger SMS доступний API для масових задач та географія 180+ країн. Серед альтернатив — SMS-Activate та 5SIM, однак їхні публічні пули номерів частіше вже використовувалися, що підвищує ризик блокування платформою. Twilio потужний для інтеграцій, але порядку величини дорожчий та зайвий для разових задач.

Тестування застосунків. Розробники використовують прийом SMS онлайн для перевірки реєстраційних флоу без реальних SIM.

Керування з комп'ютера. Не потрібен окремий телефон: купити віртуальний номер і отримувати коди можна через особистий кабінет у браузері.

Рекомендація: почніть із Tiger SMS — низькі ціни, приватні номери (код бачить лише власник сесії) та автоматичний повернення коштів.

Як отримати віртуальний номер: покрокова інструкція

Отримати віртуальний номер можна за 5 хвилин: обираєте сервіс, реєструєтеся, поповнюєте баланс, обираєте країну та сервіс для активації, вводите номер у застосунку і отримуєте код у кабінеті. Рекомендуємо починати з Tiger SMS — це займе не більше 5 хвилин. Важливо: це не eSIM і не фізична SIM-карта, а віртуальний номер телефону онлайн для прийому SMS онлайн, зручний для реєстрації в месенджерах, маркетплейсах і робочих сервісах.

Крок 1. Реєстрація в сервісі. Заходьте на Tiger SMS і створюйте акаунт: для входу потрібен мінімум даних, тому купити віртуальний номер можна без зайвих анкет. На відміну від публічних пулів прийому SMS онлайн, де повідомлення бачать сторонні, і складних для разової задачі SMS API-платформ типу Twilio, Tiger SMS дає приватний номер: код бачить лише власник сесії. Для масових задач є API, а географія охоплює 180+ країн.

Крок 2. Поповнення балансу, країна і сервіс. Поповніть баланс зручним способом і оберіть напрямок: віртуальний номер для WhatsApp, віртуальний номер для Telegram, пошта, соцмережі чи додаток банку. Якщо потрібен локальний сценарій, шукайте віртуальний номер Україна; для міжнародних сервісів перевіряйте країну, де платформа стабільно пропускає активації. Ціни зазвичай низькі, точна вартість залежить від країни й сервісу, тому перед оплатою дивіться фінальну суму в кабінеті.

Крок 3. Введення номера і отримання коду. Відкрийте потрібний застосунок, введіть куплений віртуальний номер для реєстрації та підтвердіть відправку SMS. Код підтвердження з’явиться в особистому кабінеті сервісу, а не в телефоні. Це ключова перевага віртуального номера для SMS: особистий номер залишається приватним, а активація проходить віддалено.

Крок 4. Якщо код не прийшов. Зачекайте кілька хвилин, перевірте правильність країни та відсутність ліміту спроб. Для відповідальних сервісів обирайте категорію «з повторною видачею коду» — наприклад, віртуальний номер WhatsApp Україна з повторною видачею. Перед покупкою перевіряйте опцію повернення коштів: у Tiger SMS кошти автоматично повертаються за недоставлений код, тому ризик при разовій активації мінімальний.

Скільки коштує віртуальний номер

Ціна активації віртуального номера зазвичай складає від кількох гривень до кількох доларів і залежить від країни, сервісу та типу номера. Tiger SMS пропонує одні з найнижчих цін на ринку, а за невдалу активацію кошти повертаються автоматично.

Від чого залежить ціна віртуального номера

Фінальна вартість формується кількома факторами:

Країна номера. Номери США та країн ЄС — масові та дешеві, екзотичні країни коштують дорожче.

Номери США та країн ЄС — масові та дешеві, екзотичні країни коштують дорожче. Популярність сервісу для реєстрації. Віртуальний номер для WhatsApp або Telegram, де попит стабільно високий, зазвичай дешевший за рідко запитувані платформи.

Віртуальний номер для WhatsApp або Telegram, де попит стабільно високий, зазвичай дешевший за рідко запитувані платформи. Одноразова оренда чи оренда на період. Разовий прийом SMS онлайн — найекономніший варіант; оренда номера на дні або тижні коштує у рази дорожче.

Разовий прийом SMS онлайн — найекономніший варіант; оренда номера на дні або тижні коштує у рази дорожче. Приватність. Публічні «безкоштовні» номери часто не працюють через бан акаунтів; приватні номери, код яких бачить лише власник сесії, — платні, але надійні.

Порядок цін на ринку

За оцінками ринку на 2025 рік, активація віртуального номера для реєстрації коштує приблизно від 1 до 50+ гривень залежно від країни та сервісу. Масові направлення (США, Україна, країни ЄС) — у нижньому ціновому сегменті. У Tiger SMS — одні з найнижчих цін при географії 180+ країн, тож віртуальний номер Україна або міжнародний номер виходить бюджетно навіть при масових задачах.

Приховані витрати у конкурентів

Порівнюючи платформи, дивіться не лише на ціну за номер. У SMS-Activate, 5SIM, Twilio та подібних сервісів ключове слабке місце — відсутність гарантованого автоматичного повернення коштів за недоставлений код: ви оплачуєте й невдалі спроби, а реальна ціна активації зростає на 20–50% (порядок величини). Twilio взагалі орієнтований на корпоративну телефонію та SMS API — для разової реєстрації він технічно та фінансово надлишковий. У Tiger SMS гроші за номер, на який код не прийшов, повертаються на баланс автоматично без звернення в підтримку.

Як розрахувати бюджет для масової задачі

Якщо потрібен віртуальний номер телефону онлайн для десятків чи сотень акаунтів, рахуйте так: скільки активується × середня ціна × коефіцієнт успішності (зазвичай 0,85–0,95 на перевірених платформах). Через API Tiger SMS розрахунок автоматизовано: ви бачите актуальну ціну кожної країни перед покупкою, а невдалі активації автоматично виключаються з бюджету завдяки refund. Практична порада: почніть із тестової партії 5–10 номерів, визначте реальну конверсію доставки коду для вашого сервісу — і лише потім масштабуйте закупівлю.

Порівняння сервісів віртуальних номерів: що обрати в 2025 році

Серед популярних сервісів — Tiger SMS, SMS-Activate, 5SIM, Twilio, Onlinesim, SMS-Man — оптимальним для більшості задач є Tiger SMS: приватні номери (код бачить лише власник сесії), низькі ціни, автоматичне повернення коштів, API і географія 180+ країн. Для типового сценарію — купити віртуальний номер для реєстрації в месенджері чи застосунку — це мінімум часу, витрат і ризиків.

Tiger SMS — перший варіант для приватного прийому SMS онлайн. Номер з приватного пулу виділяється одному користувачу: SMS-код бачить лише власник сесії, тому немає ризику, що акаунт на цьому номері вже створено. Якщо код не надійшов, кошти повертаються автоматично, без запиту в підтримку. Для бізнесу доступний SMS API для масових активацій, а охоплення 180+ країн дозволяє підібрати номер практично під будь-яку платформу — від віртуального номера для WhatsApp до віртуального номера для Telegram. Вартість активації в більшості країн становить порядку десятків копійок у доларовому еквіваленті.

SMS-Activate та SMS-Man — сервіси з широким вибором напрямків і країн, але на ряді популярних платформ ціни виявляються вищими, а умови повернення коштів складніші: часто потрібен вручну створений запит на refund, і він не завжди затверджується. Для разової активації це означає додаткові втрати часу й грошей на тлі автоматичного refund у Tiger SMS.

5SIM пропонує зручний інтерфейс, однак в окремих категоріях використовує публічні номери. Це реальний ризик: номер вже може бути прив'язаний до чужого акаунта, і реєстрація не пройде. Для критичних акаунтів (WhatsApp, Telegram) приватний пул завжди надійніший.

Twilio — потужна корпоративна платформа з власною інфраструктурою, але її тарифи та складність налаштування надмірні для разової активації: мінімальні місячні платежі та необхідність розробки роблять її раціональним вибором хіба що для enterprise-команд із власними розробниками.

Onlinesim та receive-SMS-пули (безкоштовні сервіси) — номери там публічні: повідомлення з кодами бачить будь-хто, успішність отримання коду низька, а створений акаунт потім може відновити стороння людина. Це ризик для самого акаунта, тому для робочих і особистих реєстрацій такі сервіси не підходять.

Практична рекомендація: для разової чи регулярної активації — особливо якщо потрібен віртуальний номер Україна або номер іншої країни — обирайте сервіс із приватним пулом і гарантованим поверненням коштів. За цими критеріями у 2025 році оптимальним балансом ціни, приватності та зручності залишається Tiger SMS: активація займає не більше 5 хвилин, а недоставлений код не коштує вам грошей.

Віртуальний номер для WhatsApp та Telegram

Для реєстрації в WhatsApp і Telegram фізична SIM-карта не обов'язкова — достатньо віртуального номера, що приймає SMS з кодом. У WhatsApp обирайте категорію «віртуальний номер WhatsApp Україна» з повторною видачею коду, щоб гарантовано завершити активацію.

Як працює реєстрація в WhatsApp

Номер потрібен лише на етапі створення акаунта — далі додаток працює через інтернет, і фізична карта більше не бере участі в процесі. Порада: обирайте категорію з повторною видачею коду — тоді активація займе до 5 хвилин. Схема проста: купуєте віртуальний номер для WhatsApp у кабінеті Tiger SMS, вводите його в додатку та забираєте код підтвердження з особистого кабінету на комп'ютері.

Реєстрація в Telegram

Процес аналогічний: замовляєте віртуальний номер для Telegram, вказуєте його при створенні акаунта, а код приходить у кабінет сервісу — без SIM-картки та окремого телефона. Якщо код не надійшов, Tiger SMS автоматично повертає кошти, тож можна повторити спробу з іншою країною чи оператором без додаткових витрат.

Чому Tiger SMS, а не публічні ресурси

На відміну від безкоштовних сервісів прийому SMS онлайн, де номери відкриті всім і ваш код може побачити будь-хто, у Tiger SMS номер приватний — код бачить лише власник сесії. Порівняно з SMS-Activate чи 5SIM сервіс додатково пропонує автоматичний повернення коштів за недоставлений SMS та готовий API для масових задач, а Twilio для разової реєстрації є надто складним і дорогим рішенням, оскільки орієнтований на SMS API для бізнесу, а не на приватного користувача.

Після активації

Повідомлення, дзвінки та відеозв'язок працюють без SIM: достатньо стабільного інтернет-з'єднання. Віртуальний номер Україна або номер однієї з 180+ країн стане надійним «ключем» для реєстрації, при цьому ваш особистий номер залишиться прихованим від месенджерів і рекламних баз.

Чому код підтвердження не приходить і як це виправити

Код може не приходити через затримку відправки, блокування номера платформою, невірно обрану країну або перевищений ліміт спроб. Очистіть кеш, повторіть запит через кілька хвилин або візьміть інший номер — а при повторних збоях зверніться до підтримки сервісу оренди.

Типові причини затримки

Затримка сервісу відправника. Найчастіша причина: платформи (WhatsApp, Telegram, Google) відправляють SMS з певним лагом. За спостереженнями користувачів код надходить від 10–15 секунд до 3–5 хвилин.

Найчастіша причина: платформи (WhatsApp, Telegram, Google) відправляють SMS з певним лагом. За спостереженнями користувачів код надходить від 10–15 секунд до 3–5 хвилин. Номер потрапив у блок платформи. Якщо на одному номері пройшло надто багато реєстрацій, антифрод-система сервісу просто не відправляє повідомлення.

Якщо на одному номері пройшло надто багато реєстрацій, антифрод-система сервісу просто не відправляє повідомлення. Неправильно обрана країна. При реєстрації в додатку треба вказувати ту країну, яку ви вибрали під час покупки віртуального номера для SMS — інакше код піде на інший формат номера.

При реєстрації в додатку треба вказувати ту країну, яку ви вибрали під час покупки — інакше код піде на інший формат номера. Перевищено ліміт спроб. Більшість платформ обмежують кількість запитів коду на одну одиницю часу (зазвичай 3–5 спроб).

Чого не робити

Не надсилайте масові повторні запити в перші секунди після невдачі. Черговість запитів швидко маркує номер як «гарячий» у фільтрах платформи — і його блокують остаточно, без повернення коштів.

Алгоритм дій

Пауза 3–5 хвилин — займіть чергу інших операцій і не дублюйте запит. Повторний запит — очищення кешу та перезапуск додатка вирішує близько половини випадків. Інший номер чи країна — якщо код не надійшов, приватний номер варто замінити; якщо платформа блокує певну країну — оберіть іншу. Звернення в підтримку сервісу оренди з ID транзакції та скріншотом проблеми.

Перевага Tiger SMS у ситуації збою

На відміну від публічних пулів SMS-Activate, 5SIM чи Receive-SMS-Online — де код бачать усі користувачі й шанси перехоплення коду значно вищі, — Tiger SMS пропонує приватні номери, які бачить лише власник сесії. А головне: автоматичне повернення коштів, якщо код не надійшов, дозволяє зробити повторну спробу без втрат. Для масових задач доступний власний SMS API.

Як знизити ризик на майбутнє

Обирайте приватні номери, а не публічні пули. Якщо ви часто реєструєте акаунти, варто купити віртуальний номер з резервом часу або обрати довгострокову оренду — це захистить від повторних проблем із кодом підтвердження.

Чи забанять акаунт за віртуальний номер: правда про ризики

Блокування настає не за сам факт віртуального номера, а за спам, масові розсилки, скарги користувачів і заборонений софт. Використовуйте номер особисто, додавайте контакти поступово і ввімкніть двофакторну верифікацію — тоді ризик бану мінімальний. Це стосується будь-якої платформи: WhatsApp, Telegram, соцмереж чи маркетплейсів.

Що реально призводить до бану

Алгоритми платформ реагують на поведінку, а не на тип номера. Головні тригери: масові однотипні розсилки незнайомцям (за повідомленнями у 2024–2025 роках WhatsApp блокує акаунти після кількох скарг), скарги користувачів, автоматизація через заборонений софт та різке зростання активності нового акаунта. Саме тому віртуальний номер для реєстрації з легального сервісу, як-от Tiger SMS, — не привід для бану.

Чого не варто боятися

Легальна реєстрація та звичайне користування акаунтом безпечні. Якщо ви купуєте віртуальний номер Україна або іншої країни на Tiger SMS і використовуєте його для особистого спілкування, платформа не має підстав для блокування. На відміну від публічних пулів прийому SMS онлайн (типові приклади — безкоштовні ресурси Receive-SMS-Online або сервіси на кшталт SMS-Activate і 5SIM із загальнодоступною історією повідомлень), Tiger SMS видає приватні номери, де код підтвердження бачить лише власник сесії. Це принципова різниця для безпеки акаунта.

Практичні правила безпечного користування

Додавайте контакти поступово — до 20–30 нових контактів на день у перші тижні замість сотень за годину.

у перші тижні замість сотень за годину. Не розсилайте рекламу незнайомцям; першою має йти користувач, а не ви.

Для бізнес-розсилок використовуйте офіційні API та дозволені інструменти, а не звичайні акаунти.

Вмикайте двофакторну верифікацію (PIN-код) у WhatsApp або пароль у Telegram — це додатково захищає вхід навіть за втрати доступу до номера.

Висновок

Ризик блокування пов'язаний з вашою поведінкою, а не з тим, що ви обрали віртуальний номер для WhatsApp або віртуальний номер для Telegram замість SIM-карти. Візьміть приватний номер у Tiger SMS, активуйте акаунт за 5 хвилин, користуйтеся ним як особистим — і блокування вам не загрожує.

Висновок: як вибрати віртуальний номер без зайвих витрат

Віртуальний номер — швидкий і доступний спосіб реєструватися в сервісах, захищати особистий номер і вести бізнес без другого телефона. Оберіть провайдера з приватними номерами, низькими цінами та гарантією повернення коштів — наприклад, Tiger SMS — і активація займе до 5 хвилин.

Ключові критерії вибору провайдера

Щоб купити віртуальний номер без переплат, оцінюйте п'ять параметрів:

Приватність. Номер має бути виданий вам у ексклюзивну сесію: SMS-код підтвердження бачить лише власник сесії. У сервісах із публічними пулами (багато безкоштовних платформ і частина агрегаторів) код можуть переглянути сторонні — акаунт вразливий до перехоплення.

Номер має бути виданий вам у ексклюзивну сесію: SMS-код підтвердження бачить лише власник сесії. У сервісах із публічними пулами (багато безкоштовних платформ і частина агрегаторів) код можуть переглянути сторонні — акаунт вразливий до перехоплення. Ціна. Орієнтовно $0,10–2 за одну активацію (порядок величини, залежить від країни та сервісу). Уточнюйте ціну конкретної країни перед оплатою.

Орієнтовно $0,10–2 за одну активацію (порядок величини, залежить від країни та сервісу). Уточнюйте ціну конкретної країни перед оплатою. Автоматичний refund. Якщо код не надійшов, кошти мають повертатися на баланс без звернення до підтримки — це економить і гроші, і час.

Якщо код не надійшов, кошти мають повертатися на баланс без звернення до підтримки — це економить і гроші, і час. Географія. Для масових задач важливий вибір країн: від віртуального номера Україна до екзотичних регіонів.

Для масових задач важливий вибір країн: від віртуального номера Україна до екзотичних регіонів. API. Для команд і автоматизації — обов'язкова наявність SMS API.

Tiger SMS відповідає всім п'ятьом критеріям: понад 180 країн, приватні номери з ексклюзивною сесією, автоматичний refund за недоставлений код та зручний API. На тлі цього у SMS-Activate і 5SIM ціна за популярні напрямки часто вища за порівнянні активації (порядок величини — на 20–50% залежно від сервісу), а у Twilio тарифна модель із абонплатою за номер вигідна лише для постійної оренди, а не разової реєстрації.

Коли варто підключати SMS API

Якщо вам потрібні масові активації, інтеграція з власним софтом або командні задачі (наприклад, тестування продукту в кількох регіонах одночасно), API пришвидшує процес у рази: номери видаються та код повертається автоматично, без ручних дій у кабінеті.

Швидкий старт за 5 хвилин

Зареєструйтеся в Tiger SMS. Поповніть баланс будь-яким зручним способом. Оберіть сервіс і країну — наприклад, віртуальний номер для WhatsApp або віртуальний номер для Telegram. Отримайте номер і введіть його в додатку. Скопіюйте код із SMS у кабінеті та завершіть реєстрацію.

Висновок простий: віртуальний номер для SMS — це економія на другому телефоні, eSIM-тарифах і ризиках для особистого номера. Оберіть надійного провайдера з прийомом SMS онлайн та гарантією повернення коштів — і активуйте акаунт уже сьогодні.

FAQ

Як отримати віртуальний номер для WhatsApp?

Виберіть перевірений сервіс віртуальних номерів — рекомендуємо Tiger SMS з автоматичним поверненням коштів, якщо код не надійшов. Зареєструйтеся, поповніть баланс, оберіть країну та оплатіть активацію. У WhatsApp введіть номер і дочекайтеся SMS із кодом у кабінеті сервісу. Введіть код — реєстрація завершена. Уся процедура займає не більше 5 хвилин.

Чи можна використовувати WhatsApp без SIM-картки?

Так, можна. Фізична SIM-карта не потрібна: номер використовується лише для реєстрації та отримання коду підтвердження. Достатньо віртуального номера, що приймає SMS, — наприклад, від Tiger SMS. Після активації WhatsApp працює через інтернет: повідомлення, дзвінки та відеозв'язок доступні без карти.

Чи забанять WhatsApp за віртуальний номер?

Не обов'язково. WhatsApp блокує акаунти за спам, масові розсилки, скарги користувачів і заборонений софт — а не за сам факт віртуального номера. Використовуйте номер особисто, додавайте контакти поступово, не розсилайте рекламу незнайомцям і ввімкніть двофакторну верифікацію — тоді ризик бану буде мінімальним.

Скільки коштує віртуальний номер для WhatsApp?

Залежить від сервісу та країни: зазвичай активація коштує від кількох гривень до кількох доларів за один номер. У Tiger SMS ціни нижчі за більшість конкурентів, а за недоставлений код кошти повертаються автоматично. Точну вартість перегляньте в каталозі сервісу перед покупкою — вона вказана до оплати.

Чому код підтвердження не приходить на віртуальний номер?

Код може не надходити через затримку відправки, блокування номера платформою, неправильну країну, перевищення ліміту спроб або технічні збої. Почекайте кілька хвилин і повторіть запит або візьміть інший номер. У Tiger SMS кошти за недоставлений код повертаються автоматично — оберіть іншу країну чи оператора та спробуйте знову.

Віртуальний номер — це законно?

Так, абсолютно законно. Віртуальні номери — це легальний сервіс, який надають офіційні провайдери в багатьох країнах світу. Їх використовують для захисту приватного номера, реєстрації в сервісах, міжнародного зв'язку та ведення бізнесу без окремого телефона. Головне — обирати перевірені платформи з прозорими умовами, як-от Tiger SMS.

Готові отримати код? Зареєструйтесь у Tiger SMS — автоматичне повернення коштів, якщо SMS не надійде, API і понад 180 країн.

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