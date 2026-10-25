Номер для Facebook: як створити акаунт без власної SIM-карти
Зміст
- Номер для Facebook: чому платформа просить телефон і чи обійтися без SIM
- Навіщо створюють другий акаунт Facebook і чи це дозволено
- Який номер підійде для Facebook: країна, тип і ризики блокування
- Скільки коштує номер для Facebook і чи підійдуть безкоштовні
- Як отримати номер для Facebook в Tiger SMS: покроково
- Реєстрація другого акаунта Facebook: покроковий сценарій
- Що робити, якщо код не приходить: типові проблеми та рішення
- Номери для Facebook бізнесу: масові реєстрації та API
- Висновок: другий акаунт Facebook — це просто
- FAQ
- Чи можна створити другий акаунт Facebook без номера телефону?
- Чи заборонено Facebook мати два акаунти?
- Чи підійде віртуальний номер для реєстрації в Facebook?
- Скільки коштує номер для Facebook?
- Чому Facebook не надсилає код підтвердження на віртуальний номер?
- Чи можна відновити доступ до акаунта, якщо втратив номер?
Key Takeaways
- Другий акаунт Facebook можна створити без власної SIM — через віртуальний номер для SMS-верифікації.
- Реальні номери операторів проходять верифікацію Facebook значно надійніше, ніж публічні безкоштовні.
- Вартість активації стартує від кількох центів, а якщо код не прийшов — гроші повертаються на баланс.
- Один номер = одна активація: зберігайте резервний спосіб входу після реєстрації.
- Для номера іншої країни використовуйте VPN цієї ж країни — Facebook звіряє номер і IP.
Номер для Facebook — це рішення, якщо вам треба зареєструвати другий аккаунт, але вільної SIM-карти під рукою немає, а особистий номер світити не хочеться. Віртуальний номер для фейсбук приймає SMS з кодом підтвердження онлайн, тож вся реєстрація відбувається в браузері за 5–10 хвилин.
У цій статті покажемо, як крок за кроком створити другий профіль через тимчасовий номер, чому публічні «безкоштовні» номери Facebook зазвичай відхиляє і як обрати сервіс, де платите лише за реально отримане SMS. Поїхали.
Номер для Facebook: чому платформа просить телефон і чи обійтися без SIM
Facebook вимагає номер телефону для верифікації, захисту від ботів і відновлення доступу. Створити другий акаунт без власної SIM-картки можна: для цього використовують віртуальний номер для прийому SMS — він приймає код підтвердження так само, як звичайна картка.
Навіщо Facebook SMS-верифікація
Платформа прив'язує акаунт до номера з трьох причин:
- Антиспам. Автоматична реєстрація тисяч ботів стає дорогою, якщо на кожен акаунт потрібен окремий номер.
- Безпека. OTP-код підтверджує, що за акаунтом стоїть реальна людина, а не скрипт. Це знижує ризик фішингу та масових компрометацій.
- Відновлення доступу. За номером Facebook пропонує повернути втрачений пароль, тож номер — це «якір» акаунта.
Чому варто відокремити особистий номер
Власна SIM-картка для другого профілю — не найкращий вибір. Номер, вказаний у соцмережі, потрапляє в бази для розсилок: за статистикою спам-дзвінків у 2024–2025 роках у світі користувач отримував у середньому кілька небажаних дзвінків на місяць, і частка їх зростає щороку. Окрім спаму, є два практичні аргументи:
- Приватність. Витік бази даних може пов'язати особистий номер з профілем, а через нього — з іншими акаунтами.
- Розділення ролей. SMM-спеціалістам, арбітражникам і власникам бізнесу зручно тримати робочі сторінки окремо від особистих. Саме тому запит «як зареєструвати другий аккаунт Facebook» має практичну, а не теоретичну природу.
Коротка відповідь: так, без SIM-картки реально
Віртуальний номер для Facebook вирішує задачу: сервіс на кшталт Tiger SMS видає номер реального оператора (не згенерований), який приймає один SMS-код від обраного сервісу. Тобто второй аккаунт Facebook без номера телефона власний — це міф, а ось без власної SIM — цілком робоча схема. Вибирають тимчасовий номер для реєстрації в Facebook, вводять його у форму платформи та забирають OTP-код у кабінеті сервісу. Номер для прийому SMS онлайн Facebook надає за лічені хвилини, а якщо обрати номер іншої країни, варто вмикати VPN тієї ж країни — платформа звіряє країну номера та IP-адреси. Важливо: купити номер для Facebook коштує від кількох центів (орієнтовно від ~$0.03, ціна залежить від країни), а якщо код не прийшов — номер можна скасувати, і кошти миттєво повернуться на баланс.
Навіщо створюють другий акаунт Facebook і чи це дозволено
Другий акаунт потрібен для розділення особистого й робочого контенту, ведення бізнес-сторінок, SMM-задач і тестування реклами. Умови Facebook не забороняють кілька акаунтів напряму, але забороняють вводити платформу в оману та спамити — дотримання правил залишається на користувачі.
Легітимні сценарії
Найчастіша причина — розділення ролей. Маркетолог не хоче змішувати особисту стрічку з робочими групами та рекламними кабінетами, а власник бізнесу веде кілька сторінок під різні напрямки. Другий акаунт також потрібен для:
- Тестування реклами — перевірка креативів і воронок на «чистому» профілі перед запуском основної кампанії.
- Управління бізнес-сторінками — зручніше працювати з кількома Page-сторінками, не прив'язуючи все до особистого профілю.
- SMM-робота — адміністрування сторінок клієнтів без доступу до їхніх особистих даних.
- Приватність — захист власного номера телефона від спаму та витоків у разі злому.
Для тих, хто шукає, як зареєструвати другий аккаунт Facebook, ключове питання — номер: платформа вимагає SMS-верифікацію. Власна SIM-картка для робочого профілю не завжди зручна, тому маркетологи та арбітражники використовують віртуальний номер для Фейсбук — наприклад, у Tiger SMS номери для Facebook доступні за кілька центів, а OTP-код приходить зазвичай за 1–2 хвилини.
Кому це актуально найбільше
- SMM-фахівці та маркетологи — кілька проєктів, кілька профілів.
- Власники бізнесу — окремий профіль для комунікації з клієнтами.
- Арбітражники — масштабування рекламних кампаній і тестування гіпотез.
Дисклеймер щодо правил
Facebook формально допускає кілька акаунтів, якщо вони не створюють ілюзію масової активності: ніякої накрутки, спаму, розсилок і намагань обійти попередні обмеження на акаунті. Віртуальний або тимчасовий номер для реєстрації в Facebook — це легальний інструмент для верифікації, але сам сервіс ухвалює фінальне рішення про проходження перевірки. Тому важливо обирати номери від реальних операторів, а не згенеровані — саме такі пропонує Tiger SMS. Водночас одноразовий номер не підходить для відновлення доступу в майбутньому: прив'яжіть до акаунта e-mail, який контролюєте.
Який номер підійде для Facebook: країна, тип і ризики блокування
Для Facebook працюють номери реальних операторів — такі охочіше проходять верифікацію, ніж сгенеровані чи публічні номери. Якщо береш номер іншої країни, варто використовувати VPN тієї ж країни: Facebook звіряє країну номера та IP-адреси.
Чому реальні SIM-номери проходять краще
Віртуальний номер для фейсбук має бути номером з фізичної SIM-картки реального оператора — саме такі номери пропонує Tiger SMS. Публічні безкоштовні номери, де коди видно всім відвідувачам сторінки, Facebook давно відсіює: один номер там «пальцять» сотні людей, і система швидко помічає аномалію. Згенеровані алгоритмом номери без реальної мережі взагалі не отримують SMS.
Платний тимчасовий номер для реєстрації в Facebook надається на одну активацію: номер не продається повторно, тож в очах Facebook це «чистий» номер, який ще не використовувався для масових реєстрацій. Тому код facebook otp без сим карти доходить у більшості випадків.
Збіг країни номера й IP
Важливий нюанс: багато сервісів, включно з Facebook, порівнюють країну номера телефону з країною IP-адреси. Якщо купуєте номер для прийому смс онлайн фейсбук, наприклад, Німеччини, а входите з української IP, система може додати аккаунт до ризикових. Увімкніть VPN того самого регіону перед початком реєстрації — такий підхід істотно підвищує шанс успіху при виборі номера з іншої країни.
Чого не обіцяти
Рішення про верифікацію ухвалює Facebook, а не продавець номера — гарантії 100% проходження не дає жоден сервіс. Коректні формулювання: високий шанс з номером від реального оператора. Якщо код не прийшов, у Tiger SMS номер можна скасувати кнопкою «Cancel» — кошти миттєво повертаються на баланс.
Короткий чек-лист вибору
- Номер із фізичної SIM-картки оператора, а не публічний.
- Країна номера = країна VPN.
- Один номер — одна активація, повторних кодів не буде.
- Надійний сервіс з поверненням коштів, якщо SMS не дійшло.
Скільки коштує номер для Facebook і чи підійдуть безкоштовні
Платний віртуальний номер для Facebook коштує від кількох центів — орієнтовно від $0.03, ціна залежить від країни й сервісу. Безкоштовні публічні номери (наприклад, у розділі tiger-sms.com/free) видно всім, популярні сервіси їх часто відхиляють, тому для реальної реєстрації варто брати платний номер.
Від чого залежить ціна
Вартість тимчасового номера для реєстрації в Facebook формується двома факторами:
- Країна номера. Номери одних країн дешевші, інших — дорожчі. У каталозі tiger-sms.com/country доступні номери 260+ країн, тож завжди можна підібрати варіант під бюджет.
- Сервіс активації. Верифікація в популярних платформах коштує трохи дорожче, ніж у менш затребуваних.
Перед покупкою актуальну ціну краще перевірити в особистому кабінеті: вибираєте Facebook, країну — і бачите точну вартість. Оплата — банківською карткою, електронними гаманцями чи криптовалютою, деталі на tiger-sms.com/payments.
Чому безкоштовні номери — це лотерея
Безкоштовні публічні номери — спільний ресурс: SMS-коди на них видно всім відвідувачам сторінки. Це означає дві проблеми:
- Ризик перехоплення акаунта. OTP-код Facebook бачить не тільки ви, тож стороння людина може завершити реєстрацію раніше.
- Висока ймовірність відмови. Facebook часто блокує реєстрацію з номерів, які використовуються сотнями людей.
Безкоштовний варіант підходить хіба що для швидкого тесту, чи працює взагалі верифікація. Якщо мета — реальний другий аккаунт, купити номер для Фейсбук надійніше.
Один номер = одна активація
Важливий момент: платний номер у Tiger SMS призначений для однієї активації. Він приймає один SMS-код від сервісу, обраного при покупці, — повторного використання немає, і номери не продаються повторно. Тому якщо плануєте отримувати otp код Фейсбук без сим карти для кількох профілів, кожному знадобиться окремий номер для прийому смс онлайн Фейсбук.
Приємна деталь: ви платите лише за отримане SMS. Якщо код не прийшов, натисніть «Cancel» — гроші миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший номер.
Як отримати номер для Facebook в Tiger SMS: покроково
Зареєструйся в Tiger SMS за e-mail, поповни баланс, обери у списку сервісів Facebook і країну номера, купи номер і вкажи його під час реєстрації в Facebook. OTP-код зазвичай приходить за 1–2 хвилини; якщо SMS не дійшла — скасуй номер кнопкою Cancel і гроші миттєво повернуться на баланс.
Крок 1. Реєстрація без паспорта та особистих даних
Для створення акаунта достатньо e-mail. Сервіс не запитує паспорт, ім'я чи інші особисті дані — це принципово, якщо ваша мета приватність і тим більше як зареєструвати другий аккаунт Facebook без прив'язки до особистого номера.
Крок 2. Поповнення балансу
Поповнити рахунок можна банківськими картками, електронними гаманцями або криптовалютою — комісія при поповненні мінімальна. Актуальні способи оплати та ліміти зібрані на сторінці оплати.
Крок 3. Вибір сервісу та країни
У списку сервісів Tiger SMS — понад 200: від месенджерів до маркетплейсів. Відкрийте сторінку номерів для Facebook і оберіть країну: доступні номери 260+ країн, ціна починається від кількох центів (порядку $0.03) і залежить від поєднання «сервіс + країна».
Важливо: якщо берете номер іншої країни, увімкніть VPN того ж регіону. Facebook зіставляє країну номера і IP-адреси, а невідповідність — часта причина відмов у верифікації.
Крок 4. Покупка та отримання OTP-коду
Натисніть купити, скопіюйте виданий віртуальний номер для фейсбук і вставте його у форму реєстрації. Коли Facebook відправить запит, у кабінеті Tiger SMS з'явиться otp код фейсбук без сим карти — зазвичай за 1–2 хвилини. Номер — реальний, з фізичної SIM-картки оператора, тому він приймає номер для прийому смс онлайн фейсбук надійно, без ризиків публічних безкоштовних номерів.
Правило «платиш тільки за отримане SMS»
Один номер приймає одну активацію і не продається повторно. Якщо код не прийшов протягом відведеного часу — натисніть Cancel: вартість временного номера для реєстрації в Facebook одразу повернеться на баланс, і можна взяти інший. Таким чином купити номер для фейсбук без ризику втратити кошти, навіть якщо рішення про верифікацію ухвалює сам Facebook.
Реєстрація другого акаунта Facebook: покроковий сценарій
Підготуй окремий e-mail для нового профілю, вмикни VPN країни номера, почни реєстрацію в Facebook і на етапі підтвердження телефону вкажи куплений віртуальний номер. Дочекайся OTP у кабінеті Tiger SMS (1–2 хвилини), введи код і заверши налаштування профілю.
Підготовка
Три речі, які варто зробити до покупки номера:
- Окремий e-mail. Створи нову поштову скриньку — прив'язуй другий акаунт Facebook до вже використаного e-mail не можна.
- VPN потрібної країни. Facebook сверяє країну номера та IP-адреси. Якщо береш, наприклад, номер США, увімкни американський сервер VPN ще до відкриття сайту.
- Свіжий браузерний профіль. Чисті cookie та окремий профіль (або інший браузер) зменшують ризик, що система безпеки пов'яже новий акаунт з існуючими.
Де вказувати номер
Під час реєстрації Facebook запропонує підтвердити контакт. Вибери варіант із телефоном і введи куплений тимчасий номер для реєстрації в Facebook. OTP-код Facebook без SIM-карти приходить у ваш кабінет Tiger SMS протягом 1–2 хвилин після відправки SMS. Якщо код не прийшов протягом відведеного часу, скасуй номер кнопкою «Cancel» — кошти миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший.
Як знизити ризики блокування
- Вказуй реалістичні ім'я та дату народження — профіль «Іван Іванов» без фото видаляють швидше.
- Завантаж аватар та обкладинку одразу, але не додавай десятки друзів у перший день.
- Уникай масових дій: маслайки, спам у коментарях та десятки заявок у групи одразу після реєстрації — типові тригери для обмежень.
Такий сценарій працює і для тих, хто шукає номер для прийому SMS онлайн Facebook для розділення робочого та особистого профілю, і для команд, які запускають кілька рекламних акаунтів. Для масових задач доцільно автоматизувати закупівлю номерів через API Tiger SMS (tiger-sms.com/api) — так ви зможете отримувати віртуальні номери для Facebook десятками без ручних дій у кабінеті.
Що робити, якщо код не приходить: типові проблеми та рішення
Найчастіші причини: країна IP не збігається з країною номера, тимчасове навантаження сервісу або конкретний номер Facebook не приймає. Рішення — перевірити VPN, зачекати кілька хвилин або відмінити номер: кошти повернуться на баланс і можна взяти інший номер або змінити країну.
Чек-лист для діагностики
- Звірте країну VPN і країну номера. Якщо ви купили американський віртуальний номер для фейсбук, а IP показує Україну чи Німеччину, Facebook може відхилити відправку OTP. Увімкніть VPN тієї ж країни, що й номер, і запросіть код повторно.
- Дайте трохи часу. У Tiger SMS код зазвичай приходить за 1–2 хвилини, але під час пікового навантаження це може зайняти до 5–10 хвилин. Не скасовуйте номер одразу.
- Запросіть код повторно. У формі реєстрації Facebook є кнопка повторної відправки SMS — скористайтеся нею раз, а не кілька разів поспіль: часті запити спричиняють тимчасове блокування відправки.
- Спробуйте іншу країну або інший сервіс. Якщо конкретний номер для прийому смс онлайн фейсбук не спрацював, це не означає проблему з усією країною. Візьміть номер іншого регіону або виберіть сусідній варіант сервісу в лінійці.
Чому кошти не губляться
Платите ви тільки за доставлене SMS. Якщо OTP код фейсбук без сим карти так і не надійшов протягом відведеного часу, натисніть кнопку Cancel біля номера в особистому кабінеті Tiger SMS — сума миттєво повернеться на баланс. Після цього можна купити номер для фейсбук іншої країни або спробувати ще раз, не втративши жодного цента. Важливо: один номер приймає лише одне SMS від обраного сервісу, тому якщо код затримався — не чекайте другого повідомлення на той самий номер.
Якщо нічого не допомогло
Напишіть у підтримку Tiger SMS у Telegram: t.me/Tigers_sms — вона працює 24/7. Вкажіть ID замовлення, сервіс, країну та скріншот проблеми: оператор перевірить статус номера і допоможе з поверненням коштів або вибором стабільної країни. Така ж логіка працює і коли ви плануєте реєстрацію в Facebook: оберіть стабільний регіон, вмикайте відповідний VPN — і тимчасовий номер для реєстрації в Facebook спрацює з першого чи другого разу.
Номери для Facebook бізнесу: масові реєстрації та API
SMM-команди, арбітражники та бізнесам, яким потрібні десятки й сотні номерів різних країн, підійде API Tiger SMS: автоматизація покупки номерів і отримання кодів через tiger-sms.com/api, а також програма лояльності й статистика по країнах та сервісах у кабінеті. Для розового використання достатньо звичайного кабінету.
Хто виграє від API-інтеграції
- Агентства та SMM-команди: керують кількома клієнтськими сторінками та рекламними кабінетами Facebook — потрібен окремий віртуальний номер для Facebook на кожен акаунт, щоб не прив'язувати особисті SIM-картки співробітників.
- Арбітражники: масово тестують гіпотези, запускають кампанії під різні гео. Tiger SMS пропонує номери понад 260 країн, тому під кожен гео-таргетинг легко підібрати номер тієї ж країни.
- Тестувальники та команди продукту: перевіряють рекламні кабінети, пікселі та інтеграції на чистих акаунтах перед релізом.
API автоматизує весь цикл: запит номера, отримання OTP-коду Facebook без SIM-карти, скасування номера з миттєвим поверненням коштів на баланс, якщо SMS не дійшла. Один номер приймає один код від обраного сервісу, номери не продаються повторно — це важливо враховувати при плануванні потоків реєстрацій.
Рекомендація для бізнесу: якщо реєструєте акаунти під номерами іншої країни, використовуйте VPN тієї ж країни — Facebook часто звіряє країну номера та IP-адреси.
Додаткові інструменти для команд
Через реферальну програму Tiger SMS (tiger-sms.com/referral-program) команда отримує 5% з кожної активації реферала — до $50 з одного реферала. Це робить спільні закупки номерів для реєстрації вигіднішими: партнерські відрахування зменшують собівартість кожного нового акаунта.
Важлива межа
API та оптові закупки призначені для законних бізнес-задач: управління рекламними кабінетами, тестування, розділення робочих і особистих профілів. Створення багатьох акаунтів для спаму, накруток або обходу блокувань порушує правила Meta та може призвести до бану — Tiger SMS не підтримує такі сценарії. Використовуйте масові реєстрації відповідально, щоб інвестиції в номери працювали на результат, а не на ризики.
Висновок: другий акаунт Facebook — це просто
Другий аккаунт Facebook без власної SIM створюється за хвилини: віртуальний номер від Tiger SMS приймає код підтвердження, а невдалий номер можна скасувати з поверненням коштів. Обери сервіс Facebook і країну на tiger-sms.com та спробуй уже зараз — вартість починається від кількох центів.
Що ти отримуєш на практиці
- Приватність. Твій реальний номер не потрапляє до Facebook, тому менше спаму, рекламних дзвінків і ризиків при витоках даних.
- Розділення ролей. Один акаунт — особистий, другий — робочий, для SMM чи тестування реклами. Купити номер для фейсбук можна під кожен акаунт окремо.
- Номери 260+ країн. Це реальні SIM-номери від операторів, а не згенеровані, тому високий шанс, що OTP код фейсбук без сим карти пройде з першого разу. Якщо береш номер іншої країни — використовуй VPN тієї самої країни: Facebook звертає увагу на збіг країни номера та IP.
Гарантії, які працюють на тебе
З Tiger SMS платиш тільки за отримане SMS. Якщо код не прийшов, скасуй номер кнопкою «Cancel» — гроші миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший номер. Підтримка працює 24/7 і відповідає в Telegram (t.me/Tigers_sms), а для масових задач і автоматизації є API — деталі на tiger-sms.com/api.
Як зареєструвати другий аккаунт Facebook зараз: зареєструйся в Tiger SMS за e-mail → поповни баланс → обери Facebook та країну → отримай номер і введи прийшедший код. Один номер = одна активація, повторного продажу немає, твій акаунт залишається лише твоїм.
Тимчасовий номер для реєстрації в Facebook — це стандартний інструмент для приватності й роботи з декількома акаунтами, а не складний хак. Перевір актуальні ціни й наявність номерів потрібної країни на tiger-sms.com і спробуй уже сьогодні.
FAQ
Чи можна створити другий акаунт Facebook без номера телефону?
Так. Номер для Facebook потрібен на етапі підтвердження, але це не обов'язково ваша особиста SIM-карта. Використовуйте віртуальний номер від Tiger SMS: реальний номер оператора прийме SMS з кодом, а ваш лишній номер залишиться прихованим від спаму та утечок.
Чи заборонено Facebook мати два акаунти?
Facebook офіційно дозволяє керувати кількома профілями, якщо це реальні люди з реальними потребами — наприклад, окремі робочий і особистий акаунти. Заборонені масові фейкові профілі та ботоферми. Другий акаунт для бізнесу чи приватності — нормальна практика.
Чи підійде віртуальний номер для реєстрації в Facebook?
Так, якщо це номер від реального оператора, а не згенерований або публічний. У Tiger SMS номери прив'язані до фізичних SIM-карт, тому код підтвердження доходить. Вибирайте платний номер — безкоштовні спільні номери Facebook часто відхиляє. Якщо SMS не прийде, гроші повернуться на баланс.
Скільки коштує номер для Facebook?
У Tiger SMS ціна залежить від сервісу та країни, але починається буквально від кількох центів — орієнтовно від $0,03. Платите лише за отримане SMS: якщо код не прийшов, номер можна скасувати кнопкою «Cancel» і кошти миттєво повернуться на баланс.
Чому Facebook не надсилає код підтвердження на віртуальний номер?
Найчастіші причини: безкоштовний публічний номер, який уже багаторазово використаний, або розбіжність країн номера та IP-адреси. Рішення — платний номер від реального оператора в Tiger SMS і VPN тієї ж країни, що й номер. Якщо код не прийшов, скасуйте номер — гроші повернуться, і візьміть інший.
Чи можна відновити доступ до акаунта, якщо втратив номер?
Так. У налаштуваннях Facebook змініть прив'язаний номер на актуальний — для цього знадобиться доступ до старого номера чи e-mail. Якщо доступ повністю втрачено, пройдіть процедуру відновлення через форму підтримки з підтвердженням особи. На майбутнє додайте резервний e-mail.