Key Takeaways

Другий акаунт Facebook можна створити без власної SIM — через віртуальний номер для SMS-верифікації.

Реальні номери операторів проходять верифікацію Facebook значно надійніше, ніж публічні безкоштовні.

Вартість активації стартує від кількох центів, а якщо код не прийшов — гроші повертаються на баланс.

Один номер = одна активація: зберігайте резервний спосіб входу після реєстрації.

Для номера іншої країни використовуйте VPN цієї ж країни — Facebook звіряє номер і IP.

Номер для Facebook — це рішення, якщо вам треба зареєструвати другий аккаунт, але вільної SIM-карти під рукою немає, а особистий номер світити не хочеться. Віртуальний номер для фейсбук приймає SMS з кодом підтвердження онлайн, тож вся реєстрація відбувається в браузері за 5–10 хвилин.

У цій статті покажемо, як крок за кроком створити другий профіль через тимчасовий номер, чому публічні «безкоштовні» номери Facebook зазвичай відхиляє і як обрати сервіс, де платите лише за реально отримане SMS. Поїхали.

Номер для Facebook: чому платформа просить телефон і чи обійтися без SIM

Facebook вимагає номер телефону для верифікації, захисту від ботів і відновлення доступу. Створити другий акаунт без власної SIM-картки можна: для цього використовують віртуальний номер для прийому SMS — він приймає код підтвердження так само, як звичайна картка.

Навіщо Facebook SMS-верифікація

Платформа прив'язує акаунт до номера з трьох причин:

Антиспам. Автоматична реєстрація тисяч ботів стає дорогою, якщо на кожен акаунт потрібен окремий номер.

Автоматична реєстрація тисяч ботів стає дорогою, якщо на кожен акаунт потрібен окремий номер. Безпека. OTP-код підтверджує, що за акаунтом стоїть реальна людина, а не скрипт. Це знижує ризик фішингу та масових компрометацій.

OTP-код підтверджує, що за акаунтом стоїть реальна людина, а не скрипт. Це знижує ризик фішингу та масових компрометацій. Відновлення доступу. За номером Facebook пропонує повернути втрачений пароль, тож номер — це «якір» акаунта.

Чому варто відокремити особистий номер

Власна SIM-картка для другого профілю — не найкращий вибір. Номер, вказаний у соцмережі, потрапляє в бази для розсилок: за статистикою спам-дзвінків у 2024–2025 роках у світі користувач отримував у середньому кілька небажаних дзвінків на місяць, і частка їх зростає щороку. Окрім спаму, є два практичні аргументи:

Приватність. Витік бази даних може пов'язати особистий номер з профілем, а через нього — з іншими акаунтами.

Витік бази даних може пов'язати особистий номер з профілем, а через нього — з іншими акаунтами. Розділення ролей. SMM-спеціалістам, арбітражникам і власникам бізнесу зручно тримати робочі сторінки окремо від особистих. Саме тому запит «як зареєструвати другий аккаунт Facebook» має практичну, а не теоретичну природу.

Коротка відповідь: так, без SIM-картки реально

Віртуальний номер для Facebook вирішує задачу: сервіс на кшталт Tiger SMS видає номер реального оператора (не згенерований), який приймає один SMS-код від обраного сервісу. Тобто второй аккаунт Facebook без номера телефона власний — це міф, а ось без власної SIM — цілком робоча схема. Вибирають тимчасовий номер для реєстрації в Facebook, вводять його у форму платформи та забирають OTP-код у кабінеті сервісу. Номер для прийому SMS онлайн Facebook надає за лічені хвилини, а якщо обрати номер іншої країни, варто вмикати VPN тієї ж країни — платформа звіряє країну номера та IP-адреси. Важливо: купити номер для Facebook коштує від кількох центів (орієнтовно від ~$0.03, ціна залежить від країни), а якщо код не прийшов — номер можна скасувати, і кошти миттєво повернуться на баланс.

Навіщо створюють другий акаунт Facebook і чи це дозволено

Другий акаунт потрібен для розділення особистого й робочого контенту, ведення бізнес-сторінок, SMM-задач і тестування реклами. Умови Facebook не забороняють кілька акаунтів напряму, але забороняють вводити платформу в оману та спамити — дотримання правил залишається на користувачі.

Легітимні сценарії

Найчастіша причина — розділення ролей. Маркетолог не хоче змішувати особисту стрічку з робочими групами та рекламними кабінетами, а власник бізнесу веде кілька сторінок під різні напрямки. Другий акаунт також потрібен для:

Тестування реклами — перевірка креативів і воронок на «чистому» профілі перед запуском основної кампанії.

— перевірка креативів і воронок на «чистому» профілі перед запуском основної кампанії. Управління бізнес-сторінками — зручніше працювати з кількома Page-сторінками, не прив'язуючи все до особистого профілю.

— зручніше працювати з кількома Page-сторінками, не прив'язуючи все до особистого профілю. SMM-робота — адміністрування сторінок клієнтів без доступу до їхніх особистих даних.

— адміністрування сторінок клієнтів без доступу до їхніх особистих даних. Приватність — захист власного номера телефона від спаму та витоків у разі злому.

Для тих, хто шукає, як зареєструвати другий аккаунт Facebook, ключове питання — номер: платформа вимагає SMS-верифікацію. Власна SIM-картка для робочого профілю не завжди зручна, тому маркетологи та арбітражники використовують віртуальний номер для Фейсбук — наприклад, у Tiger SMS номери для Facebook доступні за кілька центів, а OTP-код приходить зазвичай за 1–2 хвилини.

Кому це актуально найбільше

SMM-фахівці та маркетологи — кілька проєктів, кілька профілів.

— кілька проєктів, кілька профілів. Власники бізнесу — окремий профіль для комунікації з клієнтами.

— окремий профіль для комунікації з клієнтами. Арбітражники — масштабування рекламних кампаній і тестування гіпотез.

Дисклеймер щодо правил

Facebook формально допускає кілька акаунтів, якщо вони не створюють ілюзію масової активності: ніякої накрутки, спаму, розсилок і намагань обійти попередні обмеження на акаунті. Віртуальний або тимчасовий номер для реєстрації в Facebook — це легальний інструмент для верифікації, але сам сервіс ухвалює фінальне рішення про проходження перевірки. Тому важливо обирати номери від реальних операторів, а не згенеровані — саме такі пропонує Tiger SMS. Водночас одноразовий номер не підходить для відновлення доступу в майбутньому: прив'яжіть до акаунта e-mail, який контролюєте.

Який номер підійде для Facebook: країна, тип і ризики блокування

Для Facebook працюють номери реальних операторів — такі охочіше проходять верифікацію, ніж сгенеровані чи публічні номери. Якщо береш номер іншої країни, варто використовувати VPN тієї ж країни: Facebook звіряє країну номера та IP-адреси.

Чому реальні SIM-номери проходять краще

Віртуальний номер для фейсбук має бути номером з фізичної SIM-картки реального оператора — саме такі номери пропонує Tiger SMS. Публічні безкоштовні номери, де коди видно всім відвідувачам сторінки, Facebook давно відсіює: один номер там «пальцять» сотні людей, і система швидко помічає аномалію. Згенеровані алгоритмом номери без реальної мережі взагалі не отримують SMS.

Платний тимчасовий номер для реєстрації в Facebook надається на одну активацію: номер не продається повторно, тож в очах Facebook це «чистий» номер, який ще не використовувався для масових реєстрацій. Тому код facebook otp без сим карти доходить у більшості випадків.

Збіг країни номера й IP

Важливий нюанс: багато сервісів, включно з Facebook, порівнюють країну номера телефону з країною IP-адреси. Якщо купуєте номер для прийому смс онлайн фейсбук, наприклад, Німеччини, а входите з української IP, система може додати аккаунт до ризикових. Увімкніть VPN того самого регіону перед початком реєстрації — такий підхід істотно підвищує шанс успіху при виборі номера з іншої країни.

Чого не обіцяти

Рішення про верифікацію ухвалює Facebook, а не продавець номера — гарантії 100% проходження не дає жоден сервіс. Коректні формулювання: високий шанс з номером від реального оператора. Якщо код не прийшов, у Tiger SMS номер можна скасувати кнопкою «Cancel» — кошти миттєво повертаються на баланс.

Короткий чек-лист вибору

Номер із фізичної SIM-картки оператора, а не публічний.

Країна номера = країна VPN.

Один номер — одна активація, повторних кодів не буде.

Надійний сервіс з поверненням коштів, якщо SMS не дійшло.

Скільки коштує номер для Facebook і чи підійдуть безкоштовні

Платний віртуальний номер для Facebook коштує від кількох центів — орієнтовно від $0.03, ціна залежить від країни й сервісу. Безкоштовні публічні номери (наприклад, у розділі tiger-sms.com/free) видно всім, популярні сервіси їх часто відхиляють, тому для реальної реєстрації варто брати платний номер.

Від чого залежить ціна

Вартість тимчасового номера для реєстрації в Facebook формується двома факторами:

Країна номера. Номери одних країн дешевші, інших — дорожчі. У каталозі tiger-sms.com/country доступні номери 260+ країн, тож завжди можна підібрати варіант під бюджет.

Номери одних країн дешевші, інших — дорожчі. У каталозі tiger-sms.com/country доступні номери 260+ країн, тож завжди можна підібрати варіант під бюджет. Сервіс активації. Верифікація в популярних платформах коштує трохи дорожче, ніж у менш затребуваних.

Перед покупкою актуальну ціну краще перевірити в особистому кабінеті: вибираєте Facebook, країну — і бачите точну вартість. Оплата — банківською карткою, електронними гаманцями чи криптовалютою, деталі на tiger-sms.com/payments.

Чому безкоштовні номери — це лотерея

Безкоштовні публічні номери — спільний ресурс: SMS-коди на них видно всім відвідувачам сторінки. Це означає дві проблеми:

Ризик перехоплення акаунта. OTP-код Facebook бачить не тільки ви, тож стороння людина може завершити реєстрацію раніше. Висока ймовірність відмови. Facebook часто блокує реєстрацію з номерів, які використовуються сотнями людей.

Безкоштовний варіант підходить хіба що для швидкого тесту, чи працює взагалі верифікація. Якщо мета — реальний другий аккаунт, купити номер для Фейсбук надійніше.

Один номер = одна активація

Важливий момент: платний номер у Tiger SMS призначений для однієї активації. Він приймає один SMS-код від сервісу, обраного при покупці, — повторного використання немає, і номери не продаються повторно. Тому якщо плануєте отримувати otp код Фейсбук без сим карти для кількох профілів, кожному знадобиться окремий номер для прийому смс онлайн Фейсбук.

Приємна деталь: ви платите лише за отримане SMS. Якщо код не прийшов, натисніть «Cancel» — гроші миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший номер.

Як отримати номер для Facebook в Tiger SMS: покроково

Зареєструйся в Tiger SMS за e-mail, поповни баланс, обери у списку сервісів Facebook і країну номера, купи номер і вкажи його під час реєстрації в Facebook. OTP-код зазвичай приходить за 1–2 хвилини; якщо SMS не дійшла — скасуй номер кнопкою Cancel і гроші миттєво повернуться на баланс.

Крок 1. Реєстрація без паспорта та особистих даних

Для створення акаунта достатньо e-mail. Сервіс не запитує паспорт, ім'я чи інші особисті дані — це принципово, якщо ваша мета приватність і тим більше як зареєструвати другий аккаунт Facebook без прив'язки до особистого номера.

Крок 2. Поповнення балансу

Поповнити рахунок можна банківськими картками, електронними гаманцями або криптовалютою — комісія при поповненні мінімальна. Актуальні способи оплати та ліміти зібрані на сторінці оплати.

Крок 3. Вибір сервісу та країни

У списку сервісів Tiger SMS — понад 200: від месенджерів до маркетплейсів. Відкрийте сторінку номерів для Facebook і оберіть країну: доступні номери 260+ країн, ціна починається від кількох центів (порядку $0.03) і залежить від поєднання «сервіс + країна».

Важливо: якщо берете номер іншої країни, увімкніть VPN того ж регіону. Facebook зіставляє країну номера і IP-адреси, а невідповідність — часта причина відмов у верифікації.

Крок 4. Покупка та отримання OTP-коду

Натисніть купити, скопіюйте виданий віртуальний номер для фейсбук і вставте його у форму реєстрації. Коли Facebook відправить запит, у кабінеті Tiger SMS з'явиться otp код фейсбук без сим карти — зазвичай за 1–2 хвилини. Номер — реальний, з фізичної SIM-картки оператора, тому він приймає номер для прийому смс онлайн фейсбук надійно, без ризиків публічних безкоштовних номерів.

Правило «платиш тільки за отримане SMS»

Один номер приймає одну активацію і не продається повторно. Якщо код не прийшов протягом відведеного часу — натисніть Cancel: вартість временного номера для реєстрації в Facebook одразу повернеться на баланс, і можна взяти інший. Таким чином купити номер для фейсбук без ризику втратити кошти, навіть якщо рішення про верифікацію ухвалює сам Facebook.

Реєстрація другого акаунта Facebook: покроковий сценарій

Підготуй окремий e-mail для нового профілю, вмикни VPN країни номера, почни реєстрацію в Facebook і на етапі підтвердження телефону вкажи куплений віртуальний номер. Дочекайся OTP у кабінеті Tiger SMS (1–2 хвилини), введи код і заверши налаштування профілю.

Підготовка

Три речі, які варто зробити до покупки номера:

Окремий e-mail. Створи нову поштову скриньку — прив'язуй другий акаунт Facebook до вже використаного e-mail не можна.

Створи нову поштову скриньку — прив'язуй другий акаунт Facebook до вже використаного e-mail не можна. VPN потрібної країни. Facebook сверяє країну номера та IP-адреси. Якщо береш, наприклад, номер США, увімкни американський сервер VPN ще до відкриття сайту.

Facebook сверяє країну номера та IP-адреси. Якщо береш, наприклад, номер США, увімкни американський сервер VPN ще до відкриття сайту. Свіжий браузерний профіль. Чисті cookie та окремий профіль (або інший браузер) зменшують ризик, що система безпеки пов'яже новий акаунт з існуючими.

Де вказувати номер

Під час реєстрації Facebook запропонує підтвердити контакт. Вибери варіант із телефоном і введи куплений тимчасий номер для реєстрації в Facebook. OTP-код Facebook без SIM-карти приходить у ваш кабінет Tiger SMS протягом 1–2 хвилин після відправки SMS. Якщо код не прийшов протягом відведеного часу, скасуй номер кнопкою «Cancel» — кошти миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший.

Як знизити ризики блокування

Вказуй реалістичні ім'я та дату народження — профіль «Іван Іванов» без фото видаляють швидше.

Завантаж аватар та обкладинку одразу, але не додавай десятки друзів у перший день .

. Уникай масових дій: маслайки, спам у коментарях та десятки заявок у групи одразу після реєстрації — типові тригери для обмежень.

Такий сценарій працює і для тих, хто шукає номер для прийому SMS онлайн Facebook для розділення робочого та особистого профілю, і для команд, які запускають кілька рекламних акаунтів. Для масових задач доцільно автоматизувати закупівлю номерів через API Tiger SMS (tiger-sms.com/api) — так ви зможете отримувати віртуальні номери для Facebook десятками без ручних дій у кабінеті.

Що робити, якщо код не приходить: типові проблеми та рішення

Найчастіші причини: країна IP не збігається з країною номера, тимчасове навантаження сервісу або конкретний номер Facebook не приймає. Рішення — перевірити VPN, зачекати кілька хвилин або відмінити номер: кошти повернуться на баланс і можна взяти інший номер або змінити країну.

Чек-лист для діагностики

Звірте країну VPN і країну номера. Якщо ви купили американський віртуальний номер для фейсбук, а IP показує Україну чи Німеччину, Facebook може відхилити відправку OTP. Увімкніть VPN тієї ж країни, що й номер, і запросіть код повторно. Дайте трохи часу. У Tiger SMS код зазвичай приходить за 1–2 хвилини, але під час пікового навантаження це може зайняти до 5–10 хвилин. Не скасовуйте номер одразу. Запросіть код повторно. У формі реєстрації Facebook є кнопка повторної відправки SMS — скористайтеся нею раз, а не кілька разів поспіль: часті запити спричиняють тимчасове блокування відправки. Спробуйте іншу країну або інший сервіс. Якщо конкретний номер для прийому смс онлайн фейсбук не спрацював, це не означає проблему з усією країною. Візьміть номер іншого регіону або виберіть сусідній варіант сервісу в лінійці.

Чому кошти не губляться

Платите ви тільки за доставлене SMS. Якщо OTP код фейсбук без сим карти так і не надійшов протягом відведеного часу, натисніть кнопку Cancel біля номера в особистому кабінеті Tiger SMS — сума миттєво повернеться на баланс. Після цього можна купити номер для фейсбук іншої країни або спробувати ще раз, не втративши жодного цента. Важливо: один номер приймає лише одне SMS від обраного сервісу, тому якщо код затримався — не чекайте другого повідомлення на той самий номер.

Якщо нічого не допомогло

Напишіть у підтримку Tiger SMS у Telegram: t.me/Tigers_sms — вона працює 24/7. Вкажіть ID замовлення, сервіс, країну та скріншот проблеми: оператор перевірить статус номера і допоможе з поверненням коштів або вибором стабільної країни. Така ж логіка працює і коли ви плануєте реєстрацію в Facebook: оберіть стабільний регіон, вмикайте відповідний VPN — і тимчасовий номер для реєстрації в Facebook спрацює з першого чи другого разу.

Номери для Facebook бізнесу: масові реєстрації та API

SMM-команди, арбітражники та бізнесам, яким потрібні десятки й сотні номерів різних країн, підійде API Tiger SMS: автоматизація покупки номерів і отримання кодів через tiger-sms.com/api, а також програма лояльності й статистика по країнах та сервісах у кабінеті. Для розового використання достатньо звичайного кабінету.

Хто виграє від API-інтеграції

Агентства та SMM-команди : керують кількома клієнтськими сторінками та рекламними кабінетами Facebook — потрібен окремий віртуальний номер для Facebook на кожен акаунт, щоб не прив'язувати особисті SIM-картки співробітників.

: керують кількома клієнтськими сторінками та рекламними кабінетами Facebook — потрібен окремий на кожен акаунт, щоб не прив'язувати особисті SIM-картки співробітників. Арбітражники : масово тестують гіпотези, запускають кампанії під різні гео. Tiger SMS пропонує номери понад 260 країн , тому під кожен гео-таргетинг легко підібрати номер тієї ж країни.

: масово тестують гіпотези, запускають кампанії під різні гео. Tiger SMS пропонує номери , тому під кожен гео-таргетинг легко підібрати номер тієї ж країни. Тестувальники та команди продукту: перевіряють рекламні кабінети, пікселі та інтеграції на чистих акаунтах перед релізом.

API автоматизує весь цикл: запит номера, отримання OTP-коду Facebook без SIM-карти, скасування номера з миттєвим поверненням коштів на баланс, якщо SMS не дійшла. Один номер приймає один код від обраного сервісу, номери не продаються повторно — це важливо враховувати при плануванні потоків реєстрацій.

Рекомендація для бізнесу: якщо реєструєте акаунти під номерами іншої країни, використовуйте VPN тієї ж країни — Facebook часто звіряє країну номера та IP-адреси.

Додаткові інструменти для команд

Через реферальну програму Tiger SMS (tiger-sms.com/referral-program) команда отримує 5% з кожної активації реферала — до $50 з одного реферала. Це робить спільні закупки номерів для реєстрації вигіднішими: партнерські відрахування зменшують собівартість кожного нового акаунта.

Важлива межа

API та оптові закупки призначені для законних бізнес-задач: управління рекламними кабінетами, тестування, розділення робочих і особистих профілів. Створення багатьох акаунтів для спаму, накруток або обходу блокувань порушує правила Meta та може призвести до бану — Tiger SMS не підтримує такі сценарії. Використовуйте масові реєстрації відповідально, щоб інвестиції в номери працювали на результат, а не на ризики.

Висновок: другий акаунт Facebook — це просто

Другий аккаунт Facebook без власної SIM створюється за хвилини: віртуальний номер від Tiger SMS приймає код підтвердження, а невдалий номер можна скасувати з поверненням коштів. Обери сервіс Facebook і країну на tiger-sms.com та спробуй уже зараз — вартість починається від кількох центів.

Що ти отримуєш на практиці

Приватність. Твій реальний номер не потрапляє до Facebook, тому менше спаму, рекламних дзвінків і ризиків при витоках даних.

Твій реальний номер не потрапляє до Facebook, тому менше спаму, рекламних дзвінків і ризиків при витоках даних. Розділення ролей. Один акаунт — особистий, другий — робочий, для SMM чи тестування реклами. Купити номер для фейсбук можна під кожен акаунт окремо.

Один акаунт — особистий, другий — робочий, для SMM чи тестування реклами. Купити номер для фейсбук можна під кожен акаунт окремо. Номери 260+ країн. Це реальні SIM-номери від операторів, а не згенеровані, тому високий шанс, що OTP код фейсбук без сим карти пройде з першого разу. Якщо береш номер іншої країни — використовуй VPN тієї самої країни: Facebook звертає увагу на збіг країни номера та IP.

Гарантії, які працюють на тебе

З Tiger SMS платиш тільки за отримане SMS. Якщо код не прийшов, скасуй номер кнопкою «Cancel» — гроші миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший номер. Підтримка працює 24/7 і відповідає в Telegram (t.me/Tigers_sms), а для масових задач і автоматизації є API — деталі на tiger-sms.com/api.

Як зареєструвати другий аккаунт Facebook зараз: зареєструйся в Tiger SMS за e-mail → поповни баланс → обери Facebook та країну → отримай номер і введи прийшедший код. Один номер = одна активація, повторного продажу немає, твій акаунт залишається лише твоїм.

Тимчасовий номер для реєстрації в Facebook — це стандартний інструмент для приватності й роботи з декількома акаунтами, а не складний хак. Перевір актуальні ціни й наявність номерів потрібної країни на tiger-sms.com і спробуй уже сьогодні.

FAQ

Чи можна створити другий акаунт Facebook без номера телефону?

Так. Номер для Facebook потрібен на етапі підтвердження, але це не обов'язково ваша особиста SIM-карта. Використовуйте віртуальний номер від Tiger SMS: реальний номер оператора прийме SMS з кодом, а ваш лишній номер залишиться прихованим від спаму та утечок.

Чи заборонено Facebook мати два акаунти?

Facebook офіційно дозволяє керувати кількома профілями, якщо це реальні люди з реальними потребами — наприклад, окремі робочий і особистий акаунти. Заборонені масові фейкові профілі та ботоферми. Другий акаунт для бізнесу чи приватності — нормальна практика.

Чи підійде віртуальний номер для реєстрації в Facebook?

Так, якщо це номер від реального оператора, а не згенерований або публічний. У Tiger SMS номери прив'язані до фізичних SIM-карт, тому код підтвердження доходить. Вибирайте платний номер — безкоштовні спільні номери Facebook часто відхиляє. Якщо SMS не прийде, гроші повернуться на баланс.

Скільки коштує номер для Facebook?

У Tiger SMS ціна залежить від сервісу та країни, але починається буквально від кількох центів — орієнтовно від $0,03. Платите лише за отримане SMS: якщо код не прийшов, номер можна скасувати кнопкою «Cancel» і кошти миттєво повернуться на баланс.

Чому Facebook не надсилає код підтвердження на віртуальний номер?

Найчастіші причини: безкоштовний публічний номер, який уже багаторазово використаний, або розбіжність країн номера та IP-адреси. Рішення — платний номер від реального оператора в Tiger SMS і VPN тієї ж країни, що й номер. Якщо код не прийшов, скасуйте номер — гроші повернуться, і візьміть інший.

Чи можна відновити доступ до акаунта, якщо втратив номер?

Так. У налаштуваннях Facebook змініть прив'язаний номер на актуальний — для цього знадобиться доступ до старого номера чи e-mail. Якщо доступ повністю втрачено, пройдіть процедуру відновлення через форму підтримки з підтвердженням особи. На майбутнє додайте резервний e-mail.