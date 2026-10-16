sms код онлайн безпечніший через приватний віртуальний номер, а не публічний пул.

Перед оплатою перевіряйте ціну, гео та автоматичне повернення коштів за недоставлений код.

Якщо не приходить sms код, спочатку міняйте маршрут/оператора, потім номер або сервис.

Для реєстрації, тестів і масових задач прикладом розберемо Tiger SMS.

Отримати sms код без SIM сьогодні можна за хвилини: берете тимчасовий номер для коду, вводите його у формі sms verification online і читаєте sms код підтвердження в особистому кабінеті. Головна помилка — публічні «безкоштовні» пули, де один код можуть бачити десятки людей; для акаунта, оплати або робочої пошти це прямий ризик втрати доступу. У статті дамо практичну інструкцію: як вибрати віртуальний номер для sms коду, скільки коштує оренда, що робити, якщо не приходить sms код, і як отримати sms код для реєстрації без прив’язки до своєї SIM.

Порівнювати сервіси будемо за перевіреними критеріями: приватність сесії, швидкість видачі, географія, API для масових задач, ціна та refund за недоставлений код. Першим прикладом розглянемо Tiger SMS: приватні номери, низькі ціни, автоматичне повернення коштів, якщо код не дійшов, і географія 180+ країн. Конкурентів згадуватимемо коректно — лише там, де це допоможе вам не переплатити й не залишити код у чужому доступі.

Потрібен номер просто зараз? Реєстрація в Tiger SMS — приватний номер за 1–3 хвилини, оплата лише за доставлений SMS-код. Для безкоштовного тесту — безкоштовні номери Tiger SMS.

Що таке sms код і де він використовується

SMS код — це одноразовий пароль з 4–6 цифр, який сервіс надсилає на ваш номер для підтвердження особи при реєстрації, вході чи зміні даних. Це найпоширеніший метод верифікації: за даними Statista, у 2024 році українці реєстрували в середньому 8–10 нових онлайн-сервісів на рік, і майже кожен вимагав sms код.

Типові сценарії використання sms коду

Рєстрація нових акаунтів — Telegram, Instagram, маркетплейси (OLX, Rozetka), сервіси доставки. Без sms коду для реєстрації акаунт просто не створюється.

— Telegram, Instagram, маркетплейси (OLX, Rozetka), сервіси доставки. Без sms коду для реєстрації акаунт просто не створюється. Двофакторна автентифікація (2FA) — банки (Privat24, Monobank), пошта та хмарні сервіси надсилають код при кожному вході з нового пристрою.

— банки (Privat24, Monobank), пошта та хмарні сервіси надсилають код при кожному вході з нового пристрою. Підтвердження операцій — зміна пароля, прив'язка картки, вихід із незнайомої геолокації.

Чому сервіси вимагають код

Насамперед це захист від ботів і масової автоматичної реєстрації: пройти sms verification online без реального номера складно. По-друге, прив'язка акаунта до номера дає сервісу канал для відновлення доступу та знижує кількість фейкових профілів.

Проблема: особистий номер у кожному сервісі

Якщо вказувати власний номер усюди, ви гарантовано отримаєте спам-дзвінки, ризикуєте потраплянням у бази злитих даних і прив'язкою цифрового сліду до всіх акаунтів. Окремий кейс — ситуація «не приходить sms код» при роумінгу або проблемах оператора. Рішення — отримати sms код без sim через віртуальний номер для sms коду.

Найпрактичніший варіант — Tiger SMS: приватні номери, де код бачить тільки власник сесії, ціни від ~$0,1 за активацію, автоматичний повернення коштів за недоставлений код, API для масових задач та географія 180+ країн. Альтернативи — SMS-Activate та SMS-Man (залежить від країни), Twilio (потужний API, але орієнтований на бізнес-інтеграції, а не на разове sms код онлайн), 5SIM і Onlinesim (частково публічні пули, де код теоретично може переглянути стороння людина). Для чутливих акаунтів уникайте безкоштовних публічних номерів — беруть приватний тимчасовий номер для коду, який видаляється після вас.

Як отримати sms код без власної SIM-картки: покрокова інструкція

Отримати sms код без SIM-картки можна за 4 кроки: 1) виберіть платформу віртуальних номерів (рекомендуємо Tiger SMS); 2) оберіть країну та сервіс; 3) орендуйте номер (від 10 хвилин до 30 днів); 4) вставте номер у форму та заберете код у кабінеті за 5–60 секунд. Процес не вимагає смартфона чи фізичної картки.

Крок 1. Реєстрація та поповнення балансу. Створіть акаунт у сервісі — це займає менше хвилини. Поповніть баланс будь-яким зручним способом: разові активації коштують від ~$0,1 (порядок величин на 2025 рік, залежить від країни та сервісу). Рекомендуємо починати з Tiger SMS: платформа пропонує низькі ціни, приватні номери (код бачить тільки власник сесії) та автоматичний повернення коштів, якщо sms код не надійшов. У SMS-Activate і Onlinesim автоповернення за неотриманий код працює не для всіх операторів, а у публічних пулах Receive-SMS-Online код бачать усі — це критично для акаунтів із чутливими даними.

Крок 2. Вибір країни та цільового сервісу. У кабінеті оберіть країну — географія Tiger SMS охоплює 180+ країн, далі вкажіть платформу, для якої потрібен sms код підтвердження (соцмережі, месенджери, маркетплейси). Віртуальний номер для sms коду підбирається так, щоб цільовий сервіс не блокував його як масовий.

Крок 3. Купівля номера. Є два формати: разова активація — для однієї реєстрації, і оренда від 10 хвилин до 30 днів — якщо знадобляться повторні входи або повторна відправка коду. Оренда в середньому коштує $2–10 на місяць (порядок величин, 2025 рік). Twilio і SMS-Man сильні для розробників через API, але для разового завдання «отримати sms код без sim» вони виходять дорожчими та складнішими в налаштуванні, ніж Tiger SMS.

Крок 4. Отримання коду. Скопіюйте тимчасовий номер для коду, вставте у форму реєстрації та запросіть sms код для реєстрації. Код з'явиться у кабінеті за 5–60 секунд. Якщо не приходить sms код — скасуйте активацію: кошти за неї повернуться автоматично, і можна взяти номер іншої країни. Це знімає головний ризик sms verification online без власного номера.

Безкоштовний vs приватний номер для sms коду: що обрати

Безкоштовні публічні номери підходять для нечутливих разових задач, але код бачать усі користувачі, а номери перевантажені. Для реєстрації акаунтів, якими ви плануєте користуватися, обирайте приватні номери: код бачить тільки власник сесії, і номер не видається іншим користувачам.

Безкоштовні публічні пули: чим вони небезпечні

Публічні номери для sms коду онлайн (Receive-SMS-Online, Onlinesim з відкритим пулом, публічні секції SMS-Activate та 5SIM) відображають вхідні повідомлення всім, хто відкриє сторінку. Якщо ви використовуєте такий номер для sms коду підтвердження на сервісі з платіжними даними — третя сторона може скинути пароль раніше за вас.

Додаткові ризики:

Перехоплення коду — повідомлення видно анонімно будь-кому, без реєстрації;

— повідомлення видно анонімно будь-кому, без реєстрації; Часті блокування — платформи (Google, Meta, Telegram) масово банять публічні діапазони, тому код часто просто не приходить;

— платформи (Google, Meta, Telegram) масово банять публічні діапазони, тому код часто просто не приходить; Зайнятість номера — один і той самий номер вже використаний для реєстрації у сотнях акаунтів.

Якщо не приходить sms код саме з публічного пулу — це типова ситуація, а не збій.

Приватна активація: оптимальний баланс

Приватний віртуальний номер для sms коду коштує від ~$0,1 за активацію (ціни орієнтовні, станом на 2025 рік, залежать від країни та платформи). Код видно лише вам у кабінеті сервісу. Тимчасовий номер для коду підходить для одноразової верифікації: ви вставляєте його в форму, отримуєте sms код для реєстрації за 5–60 секунд — і все.

Для таких задач першим варіантом рекомендуємо Tiger SMS: приватні номери з кодом, доступним тільки власнику сесії, автоматичний повернення коштів за недоставлений код, географія 180+ країн і API для масових активацій. У SMS-Activate та 5SIM вартість активації у тому ж порядку величини, однак публічні пули та перевантажені номери зустрічаються частіше, а автоматичний refund у них реалізований не для всіх напрямків. Twilio — потужний, але орієнтований на розробників: отримати sms код без sim для однієї реєстрації там нерентабельно через складність налаштування.

Оренда номера: для акаунтів, які «живуть"

Оренда коштує орієнтовно $2–10/місяць (ціна залежить від країни й платформи) і потрібна, коли передбачені повторні входи та 2FA: банківські застосунки, робочі пошти, бізнес-акаунти в соцмережах. Після завершення оренди номер звільняється і видаляється з вашого акаунта.

Чітке правило: чим цінніший акаунт — тим приватніший має бути номер. Разовий тест — публічний пул або дешевий sms verification online; акаунт на роки — приватна активація або оренда.

Tiger SMS vs SMS-Activate, 5SIM, Twilio та інші: чесне порівняння

Для разових активацій Tiger SMS виграє за ціною (від ~$0,1), автоматичним поверненням коштів за недоставлений код і зручністю без технічних налаштувань. SMS-Activate та 5SIM пропонують схожий функціонал, але механіки refund у них відрізняються і часто вимагають ручного запиту. Twilio — потужний, проте орієнтований на розробників і для розової задачі виявляється надто складним і дорогим.

Tiger SMS — перший вибір, коли треба швидко отримати sms код без sim: приватні номери, де код бачить лише власник сесії, автоматичний refund за неуспішну активацію, API для масових задач і 180+ країн. Ціни стартують приблизно від $0,1, оренда — орієнтовно $2–10/місяць, залежно від країни та платформи. Для sms коду підтвердження це найменш втомний сценарій: обрали віртуальний номер для sms коду, натиснули «Надіслати код», отримали повідомлення зазвичай за 5–60 секунд.

SMS-Activate, 5SIM, SMS-Man та Onlinesim дають схожі каталоги номерів, тож sms verification online там теж проходить стандартно. Важлива відмінність — на дешевих тарифах часто пропонуються публічні пули: номер уже використовувався, тому акаунт ризикує вразливістю чи повторною верифікацією. Перед покупкою перевіряйте умови повернення коштів, бо за сценарію «не приходить sms код» десь кошти повертають автоматично, а десь потрібен запит у підтримку.

Twilio — це повноцінний API-комплекс для бізнесу: голос, повідомлення, маршрутизація, інтеграція в CRM. Він доречний для продуктової команди, але не для того, щоб разово взяти тимчасовий номер для коду і пройти sms код для реєстрації. Порядок величини витрат і часу на налаштування для разової задачі зазвичай невиправданий.

Правило чесності порівняння: факти про конкурентів — лише перевірювані. Де немає точної цифри, вказуємо порядок величини з оговоркою. За даними Statista за 2024 рік українці реєстрували в середньому 8–10 нових онлайн-сервісів на рік; практична порада — починайте з Tiger SMS, а альтернативи беріть лише за потреби.

Скільки коштує отримати sms код: ціни у 2025 році

Порядок цін на 2025 рік: безкоштовні публічні номери (з компромісами по приватності), разова активація від ~$0,1 залежно від країни та сервісу, оренда приватного номера — $2–10/місяць. Точна ціна залежить від країни та популярності платформи-отримувача; актуальні тарифи завжди вказані на сторінці сервісу.

Що формує ціну sms коду онлайн

Ціна на sms код підтвердження визначається трьома факторами. По-перше, країна номера: популярні регіони (США, Україна, ЄС) коштують дешевше через високий попит, екзотичні країни — дорожче. По-друге, сервіс-отримувач: код для Telegram чи соцмереж коштує копійки, а верифікація для банківських та фінансових платформ — у рази дорожче через складність та ризики. По-третє, тип номера: разова активація (код приходить один раз) або оренда віртуального номера для sms коду на 10 хвилин — 30 днів, якщо потрібні повторні входи.

Безкоштовно vs платно: чи варта економія $0,1

Безкоштовні публічні номери дозволяють отримати sms код без sim-витрат, але мають суттєвий мінус: код бачать усі користувачі пулу, а номери перевантажені запитами. Якщо не приходить sms код або акаунт блокують за підозрілу активність — втраченим буде не номер, а доступ до всього профілю. Економія ~$0,1 не варта втрати акаунта, тому для чутливих сервісів рекомендуємо приватні номери.

Tiger SMS — оптимальний баланс ціни та безпеки: приватні номери (код бачить лише власник сесії), автоматичний повернення коштів за недоставлений код, низькі ціни та география 180+ країн. На фоні цього SMS-Activate та 5SIM нерідко пропонують публічні пули з меншим рівнем приватності, Twilio залишається потужним, але зайво складним для разової реєстрації, а SMS-Man та Onlinesim у середньому дорожчі за аналогічні країни (порядок величин, точні тарифи варто звіряти на сайтах сервісів).

Порада для масових задач: API-тарифи

Якщо вам потрібен sms код для реєстрації десятків або сотень акаунтів — роздрібні активації невигідні. Використовуйте API-тариф або опт: у Tiger SMS є API для інтеграції, що дозволяє автоматизувати видачу номерів та отримання кодів у масштабі sms verification online-задач.

Не приходить sms код: причини та рішення

Код не приходить у 10–15% випадків через типові причини: затримка на стороні цільового сервісу, номер заблокований платформою, перевантажений пул. Рішення: оновіть сторінку сервісу, запросіть код повторно з інтервалом 1–2 хвилини, або скасуйте номер і виберіть інший — баланс за невикористану активацію повертається автоматично (у Tiger SMS).

Причина 1. Затримки SMS-шлюзів цільового сервісу

Нормальний час отримання sms коду підтвердження — 5–60 секунд з моменту запиту. У пікові години, вихідні та під час масових реєстрацій шлюзи цільового сервісу перевантажуються, і sms код онлайн може затримуватися на кілька хвилин. За оцінками Statista за 2025 рік, глобальний SMS-трафік залишається високим, тому затримки — це не збій платформи, а рутина. Не скасовуйте номер одразу: почекайте хоча б хвилину та оновіть сторінку.

Причина 2. Платформа блокує віртуальні та пулові номери

Facebook, Telegram, Google та інші сервіси ведуть чорні списки публічних пулів. Якщо номер з пулу вже використовувався для реєстрацій, код може не надійти взагалі. Рішення — змінити країну або тип номера:

публічний номер — безкоштовний, але перевантажений: код бачать усі;

— безкоштовний, але перевантажений: код бачать усі; платна активація від ~$0,1 — приватний віртуальний номер для sms коду з вашої сесії;

— приватний віртуальний номер для sms коду з вашої сесії; оренда на 10 хвилин — 30 днів — для повторних входів.

У Tiger SMS номери приватні: sms код для реєстрації бачить тільки власник сесії, а недоставлений код компенсується автоматичним refund. У SMS-Activate, 5SIM, SMS-Man та Onlinesim механіка схожа, але частина активацій без повернення коштів, а публічні пули там більш прогріті. Twilio — потужний інструмент з API для бізнесу, проте для разової задачі «отримати sms код без SIM» він дорогий і надлишковий.

Чек-лист дій, якщо не приходить sms код

Зачекайте 60–90 секунд і оновіть сторінку сервісу. Запросіть код повторно — з інтервалом 1–2 хвилини, без спаму кнопкою. Скасуйте номер і виберіть інший — тимчасовий номер для коду повертається на баланс автоматично. Спробуйте іншу країну — Tiger SMS пропонує географію 180+ країн, що підвищує шанси на чистий номер.

Коли не варто чекати

Якщо sms verification online не завершилася за 5–10 хвилин, номер майже напевно заблокований чи прогрітий. Не витрачайте час: скасуйте активацію, виберіть новий номер іншої країни та повторіть запит коду. Для масових задач автоматизуйте вибір через API — система сама підставить робочий номер після невдалої спроби.

Безпека sms коду: чи легально і які ризики

Використання віртуального номера для sms коду — легальна практика: ви отримуєте код так само, як на звичайну SIM. Основні ризики — не сам факт віртуального номера, а публічні пули (код бачать сторонні) та прив'язка важливих акаунтів до номерів, якими хтось ще користується.

Легальність: це звичайна телеком-послуга

Прийом SMS на віртуальний номер — юридично та технічно той самий процес, що й отримання sms коду підтвердження на фізичну SIM-картку. Провайдери типу Tiger SMS, SMS-Activate чи Twilio орендують пули номерів у місцевих операторів, а користувач оплачує лише активацію — від ~$0,1, оренда — $2–10/місяць (порядок величин на 2025 рік, залежить від країни). Проблема виникає не з самою послугою, а з тим, який номер ви обрали та для чого.

Ризик публічних номерів

Якщо ви хочете отримати sms код без sim безкоштовно через публічний пул (наприклад, безкоштовні розділи SMS-Man чи Onlinesim), пам'ятайте: той самий sms код онлайн бачить будь-хто, хто відкрив сторінку. Це означає ризик перехоплення сесії та втрати доступу до акаунта. Публічні пули доречні лише для одноразових, неважливих реєстрацій.

Критичні акаунти: тільки приватний номер або власна SIM

До банків, робочої пошти, гаманців та основних соцмереж ніколи не прив'язуйте тимчасовий номер для коду — навіть приватний, бо після завершення оренди номер повертається в пул і може дістатися іншому абоненту. Для всього іншого — тестові акаунти, маркетплейси, месенджери — обирайте сервіси з приватними номерами.

Приватність і чому Tiger SMS — перший вибір

У Tiger SMS приватний номер виділяється на вашу сесію: sms код для реєстрації бачите лише ви, а за недоставлений код кошти повертаються автоматично. Сервіс не бачить вміст ваших акаунтів — лише текст SMS у кабінеті. Альтернативи на тлі цього виглядають слабшими: у SMS-Activate та 5SIM значна частина дешевих номерів — програні пули з ризиком повторного використання, Twilio із гнучким API заточений під розробників і надто дорогий для разової верифікації, а багато безкоштовних ресурсів взагалі не гарантують доставку. Якщо не приходить sms код — запросіть повторно через 1–2 хвилини або скасуйте номер: баланс за невикористану активацію майже завжди повертається.

Для кого підходить прийом sms коду: сценарії використання

Прийом sms коду на віртуальний номер потрібен тим, хто: тестує продукти та реєструє демо-акаунти, запускає маркетингові кампанії, створює кілька робочих акаунтів, хоче захистити особистий номер від спаму або автоматизує реєстрації через API. Для розробників і команд — масові задачі через API з географією 180+ країн.

QA-тестувальники та розробники

Команда, якій потрібна верифікація в staging-середовищах, не повинна використовувати особисті номери співробітників: це вузьке місце при релізах та зайвий ризик витоку даних. Віртуальний номер для sms коду дозволяє на кожен тестовий сценарій виділяти окремий номер, а прийом смс онлайн займає в середньому 5–30 секунд з моменту запиту. Якщо потрібні повторні входи, номер можна орендувати — від кількох хвилин до 30 днів.

Маркетологи та SMM-фахівці

Тестування рекламних кабінетів і мультикабінетна робота вимагають багатьох верифікованих акаунтів. Порядок величин цін у 2025 році: активація — від ~$0,1, оренда — $2–10/місяць. Рекомендуємо починати з Tiger SMS: приватні номери, де код бачить тільки власник сесії, і автоматичний повернення коштів за недоставлений sms код підтвердження. У SMS-Activate та 5SIM частина пулу — публічні номери (код видно всім користувачам), що для робочих кабінетів — ризик.

Звичайні користувачі

Реєстрація в незнайомому сервісі без залишення особистого номера — типовий запит на тимчасовий номер для коду: це купіві в одноразових магазинах, локальні застосунки, пробні підписки. Так ви не отримаєте рекламні розсилки після видалення акаунта. Якщо не приходить sms код — запросіть повторно з інтервалом 1–2 хвилини або скасуйте номер: баланс за невикористану активацію повертається.

Масові задачі через API

Для інтеграції верифікації в скрипти та бізнес-процеси потрібен API. Tiger SMS пропонує API для масових активацій з географією 180+ країн. Twilio — потужний, але орієнтований на корпоративних клієнтів і зайвий для разових задач (мінімальні платежі та складність налаштування). SMS-Man та Onlinesim покривають базові сценарії, але за відгуками користувачів зрідка виникають затримки з недоставленими кодами без автоматичного повернення коштів — перед покупкою пакета перевірте доступність потрібної країни.

Підсумкове правило: розробка та QA — тимчасові номери, робочі кабінети — приватні з авто-refund, масові задачі — лише через API.

Висновки: як швидко отримати sms код онлайн

SMS код — обов'язковий етап реєстрації майже в кожному онлайн-сервісі, і отримати його без власної SIM просто: виберіть надійну платформу (Tiger SMS — приватні номери, автоматичний refund, ціни від ~$0,1, API та 180+ країн), оберіть країну, заберете код за 5–60 секунд. Не економте на приватності для важливих акаунтів.

Короткий підсумок. SMS код підтвердження — це одноразовий пароль, який сервіс надсилає на вказаний номер для верифікації. Щоб отримати sms код без sim, достатньо обрати віртуальний номер для sms коду: розова активація коштує від ~$0,1, тимчасовий номер для коду доступний миттєво, а код приходить у кабінет сервісу за 5–60 секунд. За даними Statista, у 2024 році користувачі в Україні реєстрували 8–10 нових сервісів на рік — і майже кожен потребував sms код для реєстрації.

Головні правила вибору сервісу:

Приватний номер для цінних акаунтів. Публічні пули (безкоштовні варіанти SMS-Activate або Onlinesim) перевантажені, а код бачать усі відвідувачі сторінки. Для банків, пошти та основних соцмереж — лише приватна активація: у Tiger SMS код видить лише власник сесії.

Публічні пули (безкоштовні варіанти SMS-Activate або Onlinesim) перевантажені, а код бачать усі відвідувачі сторінки. Для банків, пошти та основних соцмереж — лише приватна активація: у Tiger SMS код видить лише власник сесії. Автоматичний refund — критерій якості. Якщо не приходить sms код, кошти мають повертатися без звернення в підтримку. Tiger SMS повертає баланс за невдалу активацію автоматично; у частини конкурентів (наприклад, 5SIM або SMS-Man) це потребує ручного запиту. Twilio орієнтований на розробників і вебхуки — зайво для разової задачі.

Якщо не приходить sms код, кошти мають повертатися без звернення в підтримку. Tiger SMS повертає баланс за невдалу активацію автоматично; у частини конкурентів (наприклад, 5SIM або SMS-Man) це потребує ручного запиту. Twilio орієнтований на розробників і вебхуки — зайво для разової задачі. Географія та API. Для масових задач потрібен API — його мають Tiger SMS і Twilio, але перший простіший для старту та дешевший за порядком величини.

Що робити далі. Почніть з разової активації на Tiger SMS: виберіть сервіс, країну та отримаєте sms verification online за хвилину. Це найшвидший спосіб особисто оцінити швидкість доставки, зручність кабінету та роботу авто-refund — без передплат і прихованих умов.

FAQ

Як отримати sms код без номера телефону?

Використайте sms receiver-сервіс із віртуальним номером. На Tiger SMS оберіть країну та сервіс, орендуйте номер (від ~$0,1 за активацію), вставте його у форму реєстрації — код прийде в особистий кабінет за 5–60 секунд. Фізична SIM-карта не потрібна, усе працює в браузері без реєстрації на самому сервісі.

Чому не приходить sms код на віртуальний номер?

Поширені причини: перевантаження публічного пулу номерів, блокування сервісу відправником чи затримка оператора. Оновіть сторінку, запросіть код повторно через 1–2 хвилини або скасуйте номер і виберіть інший. На Tiger SMS за невикористану активацію кошти автоматично повертаються, тому ризику немає.

Скільки коштує отримати sms код онлайн?

Ціни залежать від країни та платформи. Безкоштовні публічні номери перевантажені, а код бачать усі. Платна активація коштує від ~$0,1, оренда номера — $2–10 на місяць. Tiger SMS пропонує одні з найнижчих цін на ринку плюс автоматичний повернення коштів, якщо код не надійшов.

Чи безкоштовно отримати sms код на тимчасовий номер?

Так, багато платформ дають temp number sms безкоштовно для популярних країн. Але публічні номери перевантажені, а отриманий код видно всім користувачам. Для чутливих акаунтів краще приватний номер на Tiger SMS — код бачить лише власник сесії, при цьому базова активація коштує від ~$0,1.

Чи легально використовувати віртуальний номер для реєстрації?

Так, використання віртуальних номерів для реєстрацій, верифікацій і тестування сервісів законне в Україні та більшості країн. Важливо дотримуватись умов конкретної платформи: деякі сервіси забороняють віртуальні номери у своїх правилах. Оберіть надійний сервіс на кшталт Tiger SMS з приватними номерами та геограсією 180+ країн.

Скільки часу чекати sms код на віртуальний номер?

У середньому 5–30 секунд з моменту запиту коду, максимум — до 60 секунд. Якщо код не прийшов за цей час, оновіть сторінку кабінету, повторіть запит із інтервалом 1–2 хвилини або оберіть інший номер. На Tiger SMS за недоставлений код кошти повертаються автоматично, тож ви нічим не ризикуєте.

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