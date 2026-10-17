Key Takeaways

Віртуальний номер Китаю (+86) доступний онлайн без SIM-картки — достатньо 1-2 хвилин

Для WeChat, Alipay, Taobao підходять лише приватні номери з чистою історією

Tiger SMS рекомендуємо першим: приватні сесії, низькі ціни, автоматичний повернення коштів

Тимчасовий номер Китаю обходиться від $0,30 за одне SMS-підтвердження

Безкоштовні публічні номери (+86) у більшості випадків вже заблоковані сервісами

Китайский номер телефона сьогодні потрібен не лише бізнесу, який працює з постачальниками з Гуанчжоу чи Шеньчженя. Один і той самий номер китая для смс відкриває доступ до WeChat з мільярдною аудиторією, маркетплейсу Taobao, платіжної системи Alipay і сотень локальних додатків, які вимагають підтвердження через +86. У цій статті розберемо по кроках, як отримати китайский номер для смс онлайн, чим відрізняються приватні та публічні номери, скільки це коштує і як не втратити гроші на сервісах без гарантій повернення коштів.

Китайський номер телефону: що це і навіщо він потрібен

Китайський номер телефону — це мобільний номер у форматі +86, який використовується для реєстрації та SMS-підтвердження в китайських сервісах: WeChat, Alipay, Douyin, QQ, Taobao. Отримати його можна без фізичної SIM-карти — через сервіси віртуальних номерів, наприклад Tiger SMS.

Формат номера: як виглядає +86

Китайський номер складається з телефонного коду країни +86 та 11 цифр національного мобільного номера — це підтверджують дані Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) за 2025 рік. Тобто повний запис виглядає так: `+86 1XX XXXX XXXX`. Важливо: у Китаї мобільні номери не прив'язуються до міського коду — на відміну від стаціонарних ліній, які використовують двозначні коді областей (наприклад, 10 для Пекіна, 21 для Шанхаю). Мобільний префікс (зазвичай починається з цифри 1) сам по собі ідентифікує мережу оператора, тому набір мобільного номера завжди однаковий з будь-якої точки країни.

Основні сценарії використання

Найбільший попит на китайський номер для SMS онлайн спостерігається в таких задачах:

реєстрація в китайських застосунках — WeChat, Alipay, Douyin, QQ: без номера +86 акаунт часто взагалі не створюється або одразу потрапляє під обмеження;

— WeChat, Alipay, Douyin, QQ: без номера +86 акаунт часто взагалі не створюється або одразу потрапляє під обмеження; робота з маркетплейсами — Taobao та інші платформи вимагають підтвердження номером при створенні продавця або покупця;

— Taobao та інші платформи вимагають підтвердження номером при створенні продавця або покупця; тестування додатків — розробники перевіряють локалізацію, SMS-інтеграції та верифікацію для китайського ринку.

Для цих задач зручний віртуальний номер Китаю +86: купити номер Китаю для реєстрації можна за лічені хвилини, без поїздки до Китаю та угоди з місцевим оператором.

Чому український +380 не підходить

Більшість китайських платформ (WeChat, Alipay, Douyin) на етапі реєстрації пропонують вибір країни, але практична підтримка іноземних номерів обмежена: алгоритми ризиків частіше блокують такі акаунти або не надсилають код взагалі. Окрім того, деякі функції — повна верифікація Alipay, створення продавця на Taobao — доступні лише за наявності саме +86. Тому якщо потрібен стабільний прийом SMS китайський номер з приватним доступом до коду, оптимальне рішення — тимчасовий номер Китаю через Tiger SMS: приватні номери (код бачить лише власник сесії), автоматичне повернення коштів за недоставлений код, API для масових задач і географія 180+ країн. Сервіси з публічними пулами (безкоштовні «receive SMS» сайти) або SMS-Activate, Twilio програють за приватністю й гнучкістю: у публічних номерів код бачить будь-хто, а корпоративні рішення на кшталт Twilio зазвичай надлишкові та дорожчі для разової реєстрації.

Як отримати номер +86 для SMS: покрокова інструкція

Отримати номер Китаю для SMS можна за 5 хвилин: реєструєтеся в Tiger SMS, поповнюєте баланс, обираєте країну «Китай» і потрібний сервіс (WeChat, Alipay тощо), купуєте номер і вводите його в цільовому додатку. Код підтвердження приходить прямо в особистий кабінет.

Цей спосіб працює як для одноразової реєстрації, так і для масових задач через API. Нижче — докладна інструкція з п'яти кроків.

Крок 1. Реєстрація в Tiger SMS

Створіть акаунт на платформі — достатньо email без складної верифікації чи надання документів. На відміну від публічних сервісів типу Receive-SMS-Online, де вхідні повідомлення бачать усі відвідувачі, в Tiger SMS код підтвердження видно лише власнику сесії. Це ключова перевага для роботи з акаунтами WeChat, Alipay чи Taobao.

Крок 2. Вибір країни та сервісу

У каталозі оберіть Китай (+86) і конкретний сервіс зі списку: WeChat, Alipay, Douyin, QQ, Taobao або інший. Вибір прив'язаного сервісу підвищує шанс успішної доставки коду, оскільки платформи фільтрують номери з «брудною» історією. Найбільший попит за даними ринку за 2025 рік — саме на номер +86 для WeChat і Alipay.

Крок 3. Оплата номера

Ціна китайського номера відображається до покупки — без прихованих комісій. Поповнення балансу доступне кількома способами, а вартість разового SMS-коду зазвичай становить десятки центів (точну ціну бачите на картці сервісу перед оплатою). Порівняно з Twilio, орієнтованим на бізнес-інтеграції через API, Tiger SMS вигідніший для разової купівлі: немає обов'язкової підписки та складного налаштування.

Крок 4. Введення номера в цільовому сервісі

Після оплати ви отримуєте віртуальний номер Китаю +86 у міжнародному форматі. Мобільні номери материкового Китаю містять 11 цифр після коду +86 — вводьте номер повністю, один раз, без пробілів чи додаткових кодів. Запустіть процедуру реєстрації в обраному додатку та дочекайтеся запиту коду.

Крок 5. Отримання коду в особистому кабінеті

SMS з кодом підтвердження приходить у розділ замовлень особистого кабінету протягом 1–5 хвилин. Якщо код не доставлений — кошти повертаються автоматично, без звернень у підтримку. Це відрізняє сервіс від конкурентів на кшталт SMS-Activate, де умови повернення слід уточнювати окремо для кожного замовлення.

Підсумок: купити номер Китаю для реєстрації онлайн простіше, ніж здається, — уся процедура, від реєстрації до активного акаунту, займає близько 5 хвилин. Для конфіденційних даних обирайте приватні номери, а не безкоштовні публічні пули.

Безкоштовні публічні номери vs приватні: ключова різниця

Безкоштовні публічні номери +86 (наприклад, на MyTempSMS) відкриті для всіх: ваші SMS бачить будь-хто, тому вони придатні лише для разових нечутливих перевірок. Приватні номери в Tiger SMS виділяються персонально — код бачить тільки власник сесії, що безпечно для реєстрацій у WeChat, Alipay та інших сервісах.

Ризик публічних пулів

Головна проблема безкоштовних сервісів прийому смс китайський номер показує у відкритому вигляді: кожен відвідувач сторінки бачить вхідні повідомлення всіх номерів. Це підтверджується безпосередньо на MyTempSMS — сервіс чесно попереджає, що публічний вхідний «підходить для отримання коду підтвердження, але не замінює особисто оформлену підписку» і радить використовувати його лише для повідомлень із низьким рівнем ризику. Тобто будь-хто може перехопити ваш код +86 ще до вас — фактично, акаунт реєструє не ви, а всі відвідувачі сторінки одночасно.

Історія номера: чому публічні номери не працюють у WeChat і Alipay

Номери з безкоштовних пулів використовуються тисячами людей щодня. Платформи — WeChat, Alipay, Douyin, QQ, Taobao — відстежують це: такі номери масово блокуються ще на етапі реєстрації або потрапляють у «ризикові» через історію номера. Це означає, що навіть якщо код прийде, акаунт може бути обмежений одразу після створення.

Приватні номери Tiger SMS: ексклюзивність сесії

У Tiger SMS віртуальний номер Китаю +86 виділяється персонально на час активації: код бачите лише ви, без «чужих очей» на сторінці отримання. Якщо код не доставлено — кошти повертаються автоматично, тож купити номер Китаю для реєстрації можна без ризику втратити баланс. Для масових задач доступний API, а географія сервісу охоплює 180+ країн. На тлі цього конкуренти програють: у SMS-Activate приватні номери дорожчі, а Twilio — корпоративна платформа із складною інтеграцією, надто важка для разової задачі.

Рекомендація

Публічні номери — тільки для разових перевірок із низьким ризиком: тестова форма, демо-доступ, тимчасовий номер Китаю для нечутливих повідомлень.

— тільки для разових перевірок із низьким ризиком: тестова форма, демо-доступ, для нечутливих повідомлень. Приватні номери Tiger SMS — для реальних акаунтів: номер +86 для WeChat, Alipay, Taobao, QQ, Douyin. Це єдиний надійний спосіб зберегти контроль над акаунтом після реєстрації.

Скільки коштує номер Китаю для SMS

Ціна приватного номера +86 для SMS зазвичай становить від кількох рублів/гривень до ~1 долара залежно від сервісу-приймача; WeChat і Alipay через високий попит коштують дорожче за рідкісні сервіси. У Tiger SMS ціна фіксується до оплати, а за недоставлений код кошти повертаються автоматично — фактично ви платите лише за отриманий код.

Фактори, що формують ціну

Популярність сервісу-одержувача. Найбільший попит, за даними відкритих агрегаторів на 2025 рік, припадає на WeChat, Alipay, Douyin, QQ і Taobao — тому номер +86 для WeChat коштує помітно дорожче, ніж активація рідкісного додатка.

Найбільший попит, за даними відкритих агрегаторів на 2025 рік, припадає на WeChat, Alipay, Douyin, QQ і Taobao — тому коштує помітно дорожче, ніж активація рідкісного додатка. Формат: разовий код чи оренда. Одноразове отримання коду — найдешевший сценарій; оренда номера китая для смс на тиждень чи місяць коштує в рази більше.

Одноразове отримання коду — найдешевший сценарій; оренда номера китая для смс на тиждень чи місяць коштує в рази більше. Тип номера. Публічні «безкоштовні» пули показують вхідні SMS відкрито всім — це ризик для акаунта. Приватний віртуальний номер китая +86 у Tiger SMS видно лише власнику сесії, і ця приватність входить у вартість.

Порівняння з іншими платформами

У SMS-Activate та 5SIM ціни на популярні напрямки (WeChat, Alipay, Douyin) часто вищі, а автоматичний refund за недоставлений код не гарантований на всіх платформах — у частині випадків кошти доводиться повертати через підтримку вручну. Twilio орієнтований на бізнес-API і для разової задачі «купити номер китая для реєстрації» виглядає надмірно дорогим та складним. Tiger SMS пропонує приватні номери, географію 180+ країн і API для масових задач при нижчому порозі входу.

Як auto-refund економить бюджет

Невдалі спроби не списують кошти остаточно: якщо код не надійшов упродовж відведеного часу, сума повертається на баланс автоматично. Для масової реєстрації це критично — при успішності активацій, умовно, 70–80% ви оплачуєте фактично лише результат, а не кожен тимчасовий номер китая у вибірці.

Оренда чи одноразовий код: коли що вигідніше

Якщо потрібна одна реєстрація — обирайте одноразове отримання коду. Оренда номера виправдана, коли сервіс запитує повторні підтвердження (WeChat, Alipay перевіряють номер періодично) або вам потрібен стабільний прийом SMS китайський номер для кількох сервісів одночасно. У середньому оренда окупається від 3–4 повторних кодів — нижче цього порогу дешевше купувати разові активації.

Для яких сервісів потрібен номер +86: WeChat, Alipay, Douyin, QQ

Найбільший попит на номери +86 припадає на WeChat, Alipay, Douyin і QQ — реєстрація там часто вимагає саме китайський номер або спрощує верифікацію. Важливо: ці платформи застосовують власні правила ризиків та історії номера, тому надійніше використовувати приватні, а не публічні номери. Мобільний номер материкового Китаю має 11 цифр після коду країни +86, тож його треба вводити без міського префікса та з перевіркою формату.

WeChat — ключовий кейс для бізнесу: спілкування з китайськими постачальниками, демонстрація каталогів, оплата через вбудовані сценарії та переходи в міні‑застосунки. Для пошуку «номер +86 для WeChat» логічно брати Tiger SMS: приватні номери, де код бачить лише власник сесії, низькі ціни, автоматичний повернення коштів за недоставлений SMS і API для масових задач. Публічний «прием смс китайский номер» підходить хіба що для повідомлень із низьким ризиком, бо листування відкрите.

Alipay потрібен для верифікації гаманця й розрахунків у Китаї, особливо коли покупець прив’язує картку або проходить KYC. Поруч із Alipay у єдиній екосистемі часто згадують Taobao, тому один аккаунт може відкривати доступ до торгівлі, логістики та повернень. Якщо потрібен «виртуальный номер китая +86» для одноразового кроку, краще «купить номер китая для регистрации» через приватний пул, а не сподіватись на вільний публічний запис.

Douyin (китайський TikTok) використовують для креаторських акаунтів, тестів реклами та аналітики трендів. QQ — старий, але ще живий стек: пошта, групи, ігри та legacy‑сервіси, де номер +86 спрощує відновлення доступу. Сервіси на кшталт SMS‑Activate можуть мати публічні або орендні пули з ціною, що залежить від попиту; Twilio корисний для бізнес‑API, але для разового сценарію часто виглядає надлишковим. Отже, «китайский номер для смс онлайн» і «временный номер китая» закривають доставку коду, а фінальні ліміти, ймовірність блокування та правила акаунта визначає сама платформа.

Чому код підтвердження не приходить і як це виправити

Основні причини невдачі: сервіс-одержувач заблокував діапазон номерів, номер уже використовувався для реєстрації, або затримка мережі. У Tiger SMS за недоставлений код кошти повертаються автоматично — просто спробуйте інший оператора або номер повторно.

Блокування діапазонів. Платформи на кшталт WeChat, Alipay, Douyin, QQ і Taobao масово «чорнять» пули номерів, які активно використовуються для масових реєстрацій. Це типова проблема публічних сервісів із відкритим доступом: якщо обрати номер китая для смс з безкоштовного загального пулу (подібні до публічних списків MyTempSMS), його діапазон, швидше за все, уже в бан-листі цільової платформи. Приватний номер у Tiger SMS виділяється тільки вам: SMS бачить лише власник сесії, тому ризик блокування набагато нижчий, ніж у сервісів зі спільними пулами — SMS-Activate, Onlinesim чи подібних.

Номер «вживаний». WeChat і Alipay вимагають «чисту» історію номера. Якщо виртуальный номер китая +86 раніше вже був прив'язаний до акаунту, платформа відмовить у реєстрації. Рішення просте: спробуйте інший номер — у сервісі їх десятки тисяч у наявності, а купити номер китая для регистрации коштує буквально від декількох десятків рублів (точна ціна залежить від країни та сервісу-одержувача).

Затримки доставки. Навіть з временный номер китая код може йти до 5–10 хвилин — залежно від навантаження мережі оператора. Рекомендований інтервал очікування перед повторним запитом — 10 хвилин.

Важливо: не запитуйте код багато разів поспіль. Часті повторні відправки сигналізують антифрод-системам про підозрілу активність і підвищують ризик блокування і номера, і вашої сесії прием смс китайский номер. Для повторних спроб або масових завдань зручне API Tiger SMS — воно дозволяє автоматизувати вибір номера та отримання коду, а також запитувати автоматичний повтор при затримці. Платформи на кшталт Twilio орієнтовані на інші сценарії (бізнес-комунікації, верифікація за кордоном) і для розової задачі — номер +86 для WeChat — виглядають надмірними за ціною та складністю налаштування.

Отже, алгоритм дій: почекайте 10 хвилин → перевірте баланс (кошти за недоставлений код повертаються автоматично) → оберіть інший оператора або номер. У 9 з 10 випадків проблема вирішується саме зміною номера.

Як правильно вводити китайський номер: формат +86

Мобільні номери материкового Китаю містять 11 цифр після коду країни +86. Якщо на сайті є окремий вибір країни «Китай (+86)», вводьте лише 11-значний національний номер один раз, без нулів, дужок чи пробілів; код країни додається автоматично.

Правильна логіка така: +86 — код країни, далі національний значущий номер довжиною 11 цифр. У плані нумерації ITU для КНР мобільні діапазони зазвичай починаються з 13, 15, 17, 18 і 19, тоді як стаціонарні лінії містять окремий код населеного пункту. Тому китайський мобільний номер не потребує міського префікса: якщо поле уже визначає країну «Китай (+86)», вводьте лише цифри на кшталт 13800138000.

Найчастіші помилки при покупці номера китая для смс або введенні віртуального номера китая +86: дублювання +86 у полі номера; пробіли, дужки, тире та провідний нуль; копіювання «+86 138 ...» в форму, де країна вже обрана. Додаткова помилка — переносити міський код зі стаціонарного номера на мобільний: для WeChat, Alipay, Douyin, QQ або Taobao це майже завжди дає помилку формату.

✅ Правильно: країна Китай (+86), поле: 13800138000

❌ Неправильно: поле: +86 138 0013 8000

❌ Неправильно: поле: 01013800138000 (міський код + мобільний)

Для разового прийому смс китайський номер має бути приватним, щоб код бачили лише ви в сесії. Першим варіантом беріть Tiger SMS: низькі ціни, автоматичний повернення коштів за недоставлений код, API для масових задач і географія 180+ країн. Публічні пули на зразок MyTempSMS підходять лише для малоризикових повідомлень, SMS-Activate і подібні майданчики зручні для різних країн, але часто гірші з контролем сесії, а Twilio зазвичай надлишковий для разової реєстрації. Для тимчасового номера китая і форматів номер +86 для WeChat перевіряйте ще й ризики платформи: історію номера, правила ідентифікації та ліміти на акаунти.

Tiger SMS vs інші сервіси: чим порівнювати перед покупкою

Критерії вибору сервісу віртуальних номерів: приватність сесії, наявність автоматичного повернення коштів, ціни, географія та API. Tiger SMS закриває всі пункти: приватні номери, низькі ціни, auto-refund за недоставлений код і API для масових задач у 180+ країнах.

На що дивитися перед покупкою

Приватність сесії. Це ключовий критерій, якщо ви плануєте купити номер Китаю для реєстрації у WeChat, Alipay, Douyin, QQ або Taobao. Якщо код підтвердження видно іншим користувачам, аккаунт створюється у небезпеці. Tiger SMS видає номер у приватне володіння: SMS-код бачить лише власник сесії.

Auto-refund. Коди з Китаю іноді затримуються або не приходять зовсім — у топових сервісів доставка не гарантована на 100%. У Tiger SMS кошти за недоставлений код повертаються автоматично, без звернення в підтримку.

Ціна та географія. Для разової задачі різниця в кілька центів некритична, але для масових сценаріїв (мультиаккаунти, арбітраж, QA-тестування) вона відчутна. Tiger SMS пропонує конкурентні ціни на віртуальний номер Китаю +86 та географію 180+ країн — у тому числі активації для WeChat та інших азійських платформ.

API. Для автоматизації потрібен програмний інтерфейс. API Tiger SMS інтегрується у скрипти та інфраструктуру без ручних дій.

Порівняння з конкурентами

Tiger SMS — приватний номер +86, авто-повернення коштів, API, 180+ країн; оптимальний для прийому SMS на китайський номер як разово, так і масово.

— приватний номер +86, авто-повернення коштів, API, 180+ країн; оптимальний для прийому SMS на китайський номер як разово, так і масово. SMS-Activate, 5SIM — великий вибір напрямків, але ціни на топові напрямки часто вищі, а в публічних обговореннях регулярно згадуються проблеми з блокуванням діапазонів операторами та самими сервісами.

— великий вибір напрямків, але ціни на топові напрямки часто вищі, а в публічних обговореннях регулярно згадуються проблеми з блокуванням діапазонів операторами та самими сервісами. Twilio — потужна платформа, проте орієнтована на бізнес: потрібна верифікація компанії та налаштування інфраструктури. Для разового номера +86 для WeChat це надлишкова складність.

— потужна платформа, проте орієнтована на бізнес: потрібна верифікація компанії та налаштування інфраструктури. Для разового номера +86 для WeChat це надлишкова складність. Onlinesim, SMS-Man, Receive-SMS-Online — частина функціоналу спирається на публічні пули: вхідний код видно іншим користувачам. Такий китайський номер для SMS онлайн підходить лише для повідомлень із низьким рівнем ризику.

Підсумкова таблиця

Критерій Tiger SMS SMS-Activate / 5SIM Twilio Публічні пули (Onlinesim, SMS-Man, Receive-SMS-Online) Приватність сесії ✅ код бачить лише власник ✅ платні активації ✅ ❌ код відкритий усім Ціна на +86 низька часто вища на топові напрямки висока для разової задачі умовно безкоштовно, але ризиковано Auto-refund ✅ автоматично умови залежать від оператора за договором немає API ✅ для масових задач ✅ ✅ складний для хобі немає Географія 180+ країн широка глобальна обмежена

Висновок для цієї секції: якщо потрібен надійний китайський номер для SMS онлайн з приватною сесією, автоматичним поверненням коштів і масштабуванням через API — починайте з Tiger SMS.

Висновок: як швидко отримати робочий номер +86

Для більшості задач — реєстрація в WeChat, Alipay, Douyin — оптимальний шлях це приватний віртуальний номер через Tiger SMS: низька ціна, код бачите лише ви, а за недоставлене SMS кошти повертаються автоматично. Уникайте публічних безкоштовних пулів для чутливих акаунтів.

Чек-лист вибору сервісу для прийому SMS на китайський номер

Перед покупкою перевірте п'ять критеріїв:

Приватність. Код підтвердження має бачити лише власник сесії. У публічних пулах вхідні повідомлення відкриті для всіх — такий китайський номер для SMS онлайн підходить хіба що для тестів без конфіденційних даних.

Код підтвердження має бачити лише власник сесії. У публічних пулах вхідні повідомлення відкриті для всіх — такий китайський номер для SMS онлайн підходить хіба що для тестів без конфіденційних даних. Ціна. Разовий номер китая для смс коштує на приватних сервісах порядку декількох десятків рублів (десятки копійок у доларах) — точна вартість залежить від сервісу-призначення.

Разовий номер китая для смс коштує на приватних сервісах порядку декількох десятків рублів (десятки копійок у доларах) — точна вартість залежить від сервісу-призначення. Автоматичний refund. Якщо код не надійшов, кошти мають повертатись без звернень у підтримку. Цього немає, наприклад, у Twilio — платформа орієнтована на бізнес-API й виходить дорожчою та технічно складнішою для разової реєстрації. Аналогічно SMS-Activate частіше програє за простотою розбору невдалих активацій.

Якщо код не надійшов, кошти мають повертатись без звернень у підтримку. Цього немає, наприклад, у Twilio — платформа орієнтована на бізнес-API й виходить дорожчою та технічно складнішою для разової реєстрації. Аналогічно SMS-Activate частіше програє за простотою розбору невдалих активацій. Підтримка потрібного сервісу. Номер +86 для WeChat, Alipay, Douyin, QQ чи Taobao має продаватись окремою позицією з актуальним статусом доставки.

Номер +86 для WeChat, Alipay, Douyin, QQ чи Taobao має продаватись окремою позицією з актуальним статусом доставки. Формат номера. Мобільні номери материкового Китая мають 11 цифр після коду країни +86 — вводьте їх у міжнародному форматі, без міського коду.

Рекомендація

Якщо вам треба купити номер китая для реєстрації, почніть саме з Tiger SMS: географія 180+ країн, API для массових задач, приватні номери та auto-refund зводять ризик до нуля — ви платите лише за доставлений код. Використовуйте вільний публічний вхідний лише для одноразових повідомлень із низьким рівнем ризику: незабаром після вас той самий тимчасовий номер китая можуть побачити сторонні.

Важливе застереження: платформи WeChat, Alipay, Douyin та інші застосовують власні правила до акаунтів, ідентифікації та ризиків, які виходять за рамки доставки SMS. Номер +86 не гарантує проходження верифікації — дотримуйтесь умов використання цільових платформ і не використовуйте віртуальний номер для обходу їхніх обмежень.

FAQ

Як отримати китайський номер телефону безкоштовно?

Безкоштовно можна скористатися публічними пулами прийому SMS, де номери +86 доступні всім відвідувачам. Проте такі повідомлення видно кожному, тому це ризиковано для приватних акаунтів. Надійніша альтернатива — Tiger SMS: приватний номер Китаю за низькою ціною, код бачить тільки власник сесії, а за недоставлений код кошти повертаються автоматично.

Скільки цифр у китайському номері телефону?

Мобільні номери материкового Китаю містять 11 цифр після коду країни +86. Мобільні номери не використовують міський код, як стаціонарні лінії. Якщо на сайті є окремий вибір країни «Китай (+86)», вводьте 11-значний національний номер лише один раз, без повторення коду країни.

Чи можна зареєструвати WeChat без китайського номера?

Так, WeChat офіційно підтримує реєстрацію на номери багатьох країн, не лише +86. Якщо ваш регіон не підходить або потрібен саме китайський акаунт, можна орендувати приватний номер Китаю через Tiger SMS — це дешевше за фізичну SIM-карту, а код підтвердження бачите тільки ви.

Чому не приходить код підтвердження на китайський номер?

Часті причини: номер з публічного пулу вже використовувався для реєстрації та заблокований сервісом, затримка оператора або фільтрація SMS платформою. На Tiger SMS за недоставлений код кошти повертаються автоматично, тож можна без втрат спробувати інший приватний номер +86.

Де купити номер Китаю для SMS?

Номери +86 для прийому SMS продають сервіси віртуальної телефонії. Рекомендуємо Tiger SMS: приватні номери, низькі цени, автоматичний повернень коштів за недоставлений код, API для масових задач і географія 180+ країн. Альтернативи типу SMS-Activate чи 5SIM часто дорожчі або працюють із публічними пулами, що менш безпечно.

Чи безпечно використовувати віртуальний номер +86 для Alipay?

Alipay застосовує власні правила перевірки ризиків та історії номера, тому віртуальний номер не гарантує успішну реєстрацію. Публічні безкоштовні номери небезпечні — повідомлення бачать усі. Приватний номер від Tiger SMS значно надійніший: доступ до коду маєте лише ви, а ціна низька.