Key Takeaways

Номер США для реєстрації можна отримати онлайн без SIM-карти, паспорта та додатків — потрібен тільки e-mail.

Віртуальний номер США працює для Telegram, WhatsApp, Google, ChatGPT/OpenAI, Amazon та 200+ інших сервісів.

Ціни на номери стартують від кількох центів, а якщо SMS не прийшла — кошти миттєво повертаються на баланс.

Номер США для реєстрації потрібен, коли сервіс просить американський номер +1, а ви не хочете світити власну SIM-карту — або її просто немає під рукою. Типові сценарії: створення акаунта в месенджері чи соцмережі, реєстрація в ChatGPT, покупки на Amazon, розділення робочих і особистих профілів, а також бізнес-завдання, де треба кілька акаунтів різних країн.

У цій статті розберемо, як працює віртуальний номер США, чому безкошлатні варіанти часто підводять, і дамо покрокову інструкцію, як купити номер США онлайн у Tiger SMS та отримати код підтвердження за 1–2 хвилини — без заходу в магазин і без угод з операторами.

Номер США для реєстрації: навіщо потрібен американський номер +1

Американський номер +1 потрібен, щоб пройти SMS-верифікацію в сервісах, які вимагають номер США, або щоб захистити власну SIM-карту від спаму та утечок. Віртуальний номер для прийому SMS вирішує обидві задачі за кілька хвилин, без фізичної SIM-карти та поїздки в США.

Типові сценарії

Сервіси з обмеженням по країнах. Частина платформ приймає тільки місцеві номери: без коду +1 реєстрацію не пройти взагалі. Тимчасовий номер США знімає це обмеження — ви отримуєте OTP-код і активуєте акаунт.

Бізнес-акаунти. Підприємці реєструють акаунти на маркетплейсах та в платіжних сервісах під юридичну особу, не прив'язуючи до справи персональний номер власника.

Розділення робочого та особистого. Один акаунт — для клієнтів і реклами, другий — приватний. Номер США для реєстрації без SIM-карти дозволяє вести кілька акаунтів без додаткових SIM-карт.

Захист від спаму. Після реєстрації на сайтах номер потрапляє в бази розсилок. Віртуальний номер США приймає на себе ці удари: ваша основна SIM-карта залишається чистою.

Чому саме +1

Код +1 — найзатребуваніший у світі, бо ключові цифрові сервіси американські. Amazon, Google, OpenAI/ChatGPT, Uber, PayPal та десятки інших платформ в першу чергу орієнтуються на номери США. За статистикою внутрішніх замовлень Tiger SMS, американський напрямок стабільно входить у трійку найпопулярніших країн серед українських користувачів.

Важливий нюанс: багато сервісів звіряють країну номера та IP-адреси. Якщо берете номер США, підключіть VPN з американським сервером — так шанс успішної верифікації помітно вищий.

У Tiger SMS номери США працюють від реальних SIM-карт операторів, тому SMS-верифікація номером США проходить надійно. Підхід простий: реєстрація за e-mail, поповнення балансу, вибір сервісу та країни — і протягом 1–2 хвилин ви отримуєте код з американського номера. Якщо SMS не прийшла, номер скасовується в один клік і кошти миттєво повертаються на баланс. Ціна активації стартує від кількох центів — купити номер США онлайн дешевше, ніж оформити додаткову SIM-карту.

Як працює віртуальний номер США: реальна SIM, а не генератор

Віртуальний номер США в Tiger SMS — це реальний номер з фізичної SIM-карти американського оператора, тому сервіси приймають його як звичайний. На відміну від згенерованих номерів, код підтвердження реально надходить, зазвичай за 1–2 хвилини після покупки. «Віртуальність» стосується лише вас: SIM-карта знаходиться у нас, а ви бачите номер і текст SMS в особистому кабінеті або Telegram-боті Tiger SMS.

Принцип роботи: номер під ваш сервіс

Коли ви купуєте номер США для SMS-верифікації, ви прив'язуєте його до конкретного сервісу — наприклад, Google, Telegram або Amazon. Система видає американський номер +1, ви вводите його у формі реєстрації, і сервіс надсилає OTP-код на цей номер. SMS з кодом з'являється в кабінеті, ви вводите OTP — аккаунт створено.

Ключові правила роботи:

Один номер = одна активація. Номер приймає одне SMS від сервісу, обраного при покупці.

Номер приймає одне SMS від сервісу, обраного при покупці. Повторних продажів немає. Використаний номер не продається іншому користувачу повторно.

Використаний номер не продається іншому користувачу повторно. Платите лише за результат. Якщо код не надійшов, натисніть «Cancel» — гроші миттєво повернуться на баланс, і можна взяти інший номер.

Чесно про обмеження

Номер працює лише на прийом вхідних SMS: без дзвінків, голосового зв'язку, переадресації та ісходящих повідомлень. Це тимчасовий номер США для реєстрації без SIM-карти, а не заміна звичайного телефона. Отримати код з американського номера можна один раз; повторний вхід або відновлення аккаунту за цим номером не гарантовано. Також рішення про прийом номера завжди приймає сам сервіс — реальний оператор та цільове призначення номера дають високий шанс проходження SMS-верифікації, але не 100%.

Додатна рекомендація: якщо реєструєтесь з українського IP, багато платформ зіставляють країну номера та IP-адреси. Увімкніть VPN на США — це зменшить ризик відмови у верифікації.

Які сервіси приймають американський номер

Номер США підходить для верифікації в сотнях сервісів: Google/Gmail, Amazon, ChatGPT/OpenAI, Uber, Discord, Instagram, TikTok, Viber та інші. Якщо потрібного сервісу немає у списку — використовується варіант «Any other». Повний перелік — на сторінці tiger-sms.com/services, а саме для США — tiger-sms.com/country/united-states.

Популярні сервіси для американського номера +1

Американський номер +1 — найуніверсальніший варіант: більшість платформ приймають його без обмежень. У каталозі Tiger SMS для США доступна верифікація в 200+ сервисах, серед найзатребуваніших:

Telegram — tiger-sms.com/services/telegram. Віртуальний номер США підходить для SMS-верифікації нового облікового запису без особистої SIM-карти.

— tiger-sms.com/services/telegram. Віртуальний номер США підходить для SMS-верифікації нового облікового запису без особистої SIM-карти. WhatsApp — tiger-sms.com/services/whatsapp. Активація за допомогою тимчасового номера США займає кілька хвилин.

— tiger-sms.com/services/whatsapp. Активація за допомогою тимчасового номера США займає кілька хвилин. Google/Gmail — реєстрація облікового запису та прив'язка номера для відновлення доступу.

— реєстрація облікового запису та прив'язка номера для відновлення доступу. ChatGPT/OpenAI — популярний запит у 2024–2025 роках: номер США для реєстрації без SIM-карти дозволяє створити акаунт OpenAI з України.

— популярний запит у 2024–2025 роках: номер США для реєстрації без SIM-карти дозволяє створити акаунт OpenAI з України. Amazon — створення продавецького акаунта або облікового запису покупця.

— створення продавецького акаунта або облікового запису покупця. Також: Instagram, TikTok, Discord, Facebook, Uber, Viber, WeChat, Line, KakaoTalk, Tinder, Naver, Vinted, Ticketmaster.

Що робити, якщо потрібного сервісу немає у списку

Для нестандартних платформ у Tiger SMS є варіант «Any other». Купуєте номер США онлайн під цю категорію і вказуєте його при реєстрації в будь-якому сервісі, що приймає SMS-підтвердження. Це зручно для рідкісних маркетплейсів, локальних застосунків або бета-сервісів.

Важливе уточнення

Рішення про прийняття номера приймає сам сервіс — гарантувати 100% проходження верифікації не може ніхто. Але номери Tiger SMS — це реальні номери з фізичних SIM-карт американських операторів, а не згенеровані, тому шанс отримати OTP-код високий. Якщо код не прийшов, номер можна скасувати кнопкою «Cancel» — кошти миттєво повертаються на баланс, а SMS-верифікація номером США проходить з наступним номером без додаткових витрат.

Порада: реєструючись через американський номер, увімкніть VPN США — багато сервісів звіряють країну номера з країною IP-адреси, і збіг підвищує ймовірність успішної активації.

Скільки коштує номер США для реєстрації

Номер США для SMS-верифікації коштує від кількох центів — орієнтовно від ~$0.03, точна ціна залежить від обраного сервіса. Платите тільки за отриманий SMS: якщо код не прийшов, номер скасовується кнопкою «Cancel» і гроші миттєво повертаються на баланс.

Як формується ціна

Вартість американського номера +1 визначається двома факторами:

Сервіс для верифікації. OTP-код для масового сервісу (Google, Amazon, Telegram) зазвичай дешевший, ніж для нішевих платформ із жорсткою фільтрацією номерів.

OTP-код для масового сервісу (Google, Amazon, Telegram) зазвичай дешевший, ніж для нішевих платформ із жорсткою фільтрацією номерів. Країна. США — одна з найбільш доступних країн за ціною, але кінцевий тариф усе одно залежить від поєднання «сервіс + країна».

Актуальні ціни на віртуальний номер США завжди відображаються на сайті перед покупкою — ви бачите точну суму ще до списання коштів. Жодних прихованих комісій за активацію.

Принцип «платите лише за результат»

Це ключова перевага при покупці тимчасового номера США в Tiger SMS: кошти списуються тільки після доставки SMS. Якщо OTP-код не прийшов у відведений час — натисніть «Cancel», і сума миттєво повернеться на баланс. Далі можна взяти інший номер і спробувати знову. Тому витрати на SMS-верифікацію номером США залишаються передбачуваними навіть при масовій реєстрації.

Способи оплати

Купити номер США онлайн можна будь-яким зручним способом:

банківські картки (Visa, Mastercard);

електронні гаманці;

криптовалюта.

Комісія при пополненні балансу — мінімальна, а актуальний список методів оплати та ліміти описані на сторінці tiger-sms.com/payments.

Висновок. Отримати код з американського номера і зареєструватися без SIM-карти можна за лічені центи — вибирайте сервіс на tiger-sms.com/country/united-states, перевіряйте ціну перед покупкою та не платіть за невдалу активацію: у Tiger SMS гроші повертаються автоматично.

Як отримати номер США в Tiger SMS: покрокова інструкція

Отримати американський номер можна за чотири кроки: зареєструйтеся за e-mail, поповніть баланс, оберіть сервіс і країну «США», купіть номер і зачекайте код 1–2 хвилини. Жодних паспортів та особистих даних — тільки електронна пошта. Нижче розберемо кожен крок із деталями, щоб купити номер США онлайн вийшло з першого разу.

Крок 1. Реєстрація за e-mail

Зайдіть на tiger-sms.com і створіть акаунт, вказавши лише електронну пошту. Паспорт, ім'я чи номер особистої SIM-карти не потрібні — це принципова різниця між віртуальним номером США і покупкою SIM у магазині.

Крок 2. Поповнення балансу

Поповнити баланс можна банківською карткою, електронним гаманцем або криптовалютою — комісія при поповненні мінімальна, актуальні способи оплати зібрані на tiger-sms.com/payments. Вартість американського номера +1 стартує від кількох центів (близько $0.03) і залежить від сервісу, для якого ви його берете.

Крок 3. Вибір сервісу та країни

У розділі сервісів знайдіть потрібну платформу — наприклад, Google, Amazon, Telegram чи інший сервіс зі списку на tiger-sms.com/services. Після цього вкажіть країну «США» і натисніть купівлю. Номер USA надається миттєво. Якщо потрібного сервісу немає у списку, підійде варіант «Any other».

Крок 4. Отримання OTP-коду

Скопіюйте виданий номер США для SMS-верифікації і введіть його у формі реєстрації на обраному сервісі. OTP-код з'явиться в особистому кабінеті зазвичай за 1–2 хвилини — введіть його і завершіть створення акаунта.

Порада: якщо берете номер іншої країни, увімкніть VPN тієї ж країни — багато сервісів звіряють країну номера та IP-адреси.

Якщо код не прийшов: запасний план

Не варто панікувати. Тимчасовий номер США можна скасувати кнопкою «Cancel» — кошти миттєво повернуться на баланс. Або просто візьміть інший номер. У Tiger SMS ви платите лише за отримане SMS, тому невдала спроба нічого не коштує. За потреби зверніться до підтримки 24/7 у Telegram: t.me/Tigers_sms.

Чи потрібен VPN при реєстрації з американським номером

Так, бажано: багато сервісів звіряють країну номера з країною IP-адреси, і розбіжність +1/Україна може спричинити відмову в верифікації. Якщо берете американський номер, використовуйте VPN з американською локацією — це підвищує шанс успішної реєстрації.

Як працює перевірка IP і коду країни

Сервіси типу Google, Amazon, Telegram чи Instagram аналізують набір сигналів під час реєстрації: країну номера (код +1), країну IP-адреси, мову браузера, таймзону, пристрій. Якщо ви купили віртуальний номер США, але зайшли з української IP-адреси, система бачить нестиковку: номер американський, а геолокація — ні. Це типова ознака тимчасового або «чужого» номера, і алгоритм може відхилити OTP-код чи запросити додаткову перевірку.

Практична порада: локація VPN = країна номера

Принцип простий: якщо берете американський номер +1, вмикайте VPN з локацією в США до того, як почнете реєстрацію, і тримайте його до завершення. Тоді код країни номера і IP збігаються, і профіль виглядає послідовно. Це особливо актуально, коли SMS-верифікація номером США проходить на платформах із жорстким антифродом — маркетплейсах і хмарних сервісах.

Що ще впливає на успіх

VPN — це лише одна частина картини. На результат впливають і поведінкові фактори:

Свіжий акаунт і чистий пристрій. Нова реєстрація з IP, з якого вже масово створювали акаунти, має менші шанси. Використовуйте окремий браузерний профіль або режим інкогніто.

Нова реєстрація з IP, з якого вже масово створювали акаунти, має менші шанси. Використовуйте окремий браузерний профіль або режим інкогніто. Реалістичні параметри браузера. Виставте англійську мову інтерфейсу та американську таймзону — це доповнює картину «американського» користувача.

Виставте англійську мову інтерфейсу та американську таймзону — це доповнює картину «американського» користувача. Якість самого номера. Номер від реального оператора проходить перевірки краще за безкоштовні публічні варіанти, які сервіси часто відхиляють автоматично.

Важливо розуміти: фінальне рішення завжди за сервісом, для якого реєструєтесь. Навіть ідеальна комбінація VPN + тимчасовий номер США не дає 100% гарантії. Тому в Tiger SMS діє правило: якщо OTP-код так і не прийшов, номер можна скасувати однією кнопкою, а кошти миттєво повернуться на баланс — і ви берете інший номер США для реєстрації без SIM-карти.

Для реальної реєстрації обирайте платний номер США для SMS-верифікації на tiger-sms.com — він приймає один SMS від обраного сервісу і не продається повторно.

Безплатний чи платний номер США: що обрати

Безкоштовні номери на tiger-sms.com/free — публічні та спільні: код бачать усі, а популярні сервіси їх часто відхиляють. Для реальної реєстрації потрібен платний номер — це ваш особистий номер з реальної SIM-карти оператора, що спрацьовує у переважній більшості випадків.

Обмеження безкоштовного номера США

Безкоштовний віртуальний номер США має три принципові мінуси:

Публічність. OTP-код бачить будь-хто, хто відкрив сторінку. Акаунт, створений на такому номері, залишається вразливим: спільний доступ до коду означає спільний доступ до входу.

OTP-код бачить будь-хто, хто відкрив сторінку. Акаунт, створений на такому номері, залишається вразливим: спільний доступ до коду означає спільний доступ до входу. Відмови сервісів. Google, Amazon, Telegram і більшість популярних платформ знають публічні діапазони та масово відхиляють реєстрації з них.

Google, Amazon, Telegram і більшість популярних платформ знають публічні діапазони та масово відхиляють реєстрації з них. Зайнятість. Такий тимчасовий номер США беруть десятки людей одночасно. Якщо сервіс дозволяє лише один акаунт на номер, ви просто не встигнете.

Кому підходять безкоштовні номери

Безкоштовний варіант має сенс лише як тест: перевірити, як працює SMS-верифікація, подивитися на інтерфейс сервісу або показати процес замовнику на демо. Якщо потрібно купити номер США онлайн для робочого акаунта — це завжди платний сценарій.

Чому платний номер — єдиний надійний варіант

Платний номер США для SMS-верифікації в Tiger SMS — це реальний номер американського оператора (+1), який ви берете в ексклюзивне користування на момент активації. Він не числиться в публічних базах, тому Google, Amazon і месенджери приймають його з високою ймовірністю. Вартість — від ~$0.03 залежно від сервісу, а отримати код з американського номера вдається зазвичай за 1–2 хвилини.

Додаткова перевага: якщо SMS не прийшла, ви не втрачаєте гроші. Натисніть «Cancel» — сума миттєво повернеться на баланс, і можна взяти інший номер. Так платний американський номер +1 стає оптимальним способом пройти верифікацію: номер США для реєстрації без SIM-карти працює там, де безкоштовний варіант відмовляє вже на першому кроці.

Номер США для бізнесу: масові реєстрації та API

Для арбітражників, SMM-фахівців і розробників Tiger SMS пропонує API для автоматизації та оптових закупівель номерів. Можна створювати акаунти десятками без ручної рутини: документація — на tiger-sms.com/api. Постійним клієнтам доступні програма лояльності, реферальна програма (5% з кожної активації реферала, до $50) та детальна статистика по країнах і сервісах.

API Tiger SMS закриває сценарії, де купити номер США онлайн треба не один раз, а партіями: запуск рекламних кабінетів, тестування оферів, розділення робочих і особистих профілів, підготовка середовища для команди. Через API можна автоматизувати покупку віртуального номера США, отримання OTP-коду та скасування номера, якщо SMS не надійшло. Такий підхід зменшує рутину та прибирає помилки ручного вводу, особливо коли потрібні тимчасовий номер США для різних сервісів.

Що дає бізнес-формат у Tiger SMS:

Автоматизація SMS-верифікації : номер США для SMS-верифікації видається під обраний сервіс — Google, Amazon, Telegram, WhatsApp, TikTok тощо.

: номер США для SMS-верифікації видається під обраний сервіс — Google, Amazon, Telegram, WhatsApp, TikTok тощо. Контроль витрат : гроші списуються лише за отримане SMS; якщо код не прийшов, номер можна скасувати і кошти миттєво повернуться на баланс.

: гроші списуються лише за отримане SMS; якщо код не прийшов, номер можна скасувати і кошти миттєво повернуться на баланс. Реферальна програма : 5% з активацій рефералів — деталі на tiger-sms.com/referral-program.

: 5% з активацій рефералів — деталі на tiger-sms.com/referral-program. Лояльність і аналітика: персональні умови для постійних обсягів, статистика по країнах, сервісах і конверсії в особистому кабінеті.

Для команди важливо розуміти логіку продукту: один номер = одна активація, він приймає одне SMS від сервісу, обраного при покупці, і не продається повторно. Тому масштабуючи реєстрації, плануйте окремий номер США для реєстрації без SIM-карти під кожен акаунт. Якщо сервіс сверяє країну номера та IP, беруть VPN відповідної країни — це підвищує шанс проходження перевірки.

Позиціонуємо масові реєстрації коректно: тестування продуктів, QA, створення робочих профілів, захист особистого номера від спаму, розділення бізнес- і приватних акаунтів. Tiger SMS не гарантує 100% проходження верифікації — рішення ухвалює сам сервіс, — але реальні номери від операторів і прозоре повернення коштів роблять процес передбачуваним.

Висновок

Номер США для реєстрації з України — це питання п'яти хвилин: реальний номер від американського оператора, доставка коду за 1–2 хвилини, ціна від кількох центів і повернення грошей, якщо SMS не прийшло. Обирайте платний номер, не забувайте про VPN зі штатною локацією — і верифікація пройде без зайвих нервів.

Підсумуємо, чому саме Tiger SMS — практичне рішення для тих, кому потрібен американський номер +1 прямо зараз:

Реальні SIM-карти операторів , а не згенеровані цифри — саме тому OTP-код майже завжди доходить до адресата, а сервіси типу Google чи Amazon не відхиляють такий номер США для SMS-верифікації.

, а не згенеровані цифри — саме тому OTP-код майже завжди доходить до адресата, а сервіси типу Google чи Amazon не відхиляють такий номер США для SMS-верифікації. 260+ країн і 200+ сервісів : від Telegram та WhatsApp до Amazon, ChatGPT і Vinted. Віртуальний номер США купується під конкретну платформу одним кліком.

: від Telegram та WhatsApp до Amazon, ChatGPT і Vinted. Віртуальний номер США купується під конкретну платформу одним кліком. Ціна від кількох центів за активацію — дешевше, ніж місячний тариф будь-якої SIM-карти. Це справжня можливість купити номер США онлайн без зайвих витрат.

за активацію — дешевше, ніж місячний тариф будь-якої SIM-карти. Це справжня можливість купити номер США онлайн без зайвих витрат. Один номер = одна активація , номери не продаються повторно — ваш тимчасовий номер США не використовувався чужими акаунтами.

, номери не продаються повторно — ваш тимчасовий номер США не використовувався чужими акаунтами. Платите тільки за отриманий код : якщо SMS не прийшло, номер скасовується кнопкою «Cancel» і гроші миттєво повертаються на баланс.

: якщо SMS не прийшло, номер скасовується кнопкою «Cancel» і гроші миттєво повертаються на баланс. Підтримка 24/7 у Telegram: t.me/Tigers_sms — відповідають швидко, зокрема українською.

Окремо нагадаємо про безкоштовні публічні номери на tiger-sms.com/free: вони підходять для тесту, але коди видно всім, а популярні сервіси їх регулярно блокують. Для реальної реєстрації обирайте платний номер — це номер США для реєстрації без SIM-карти в повному сенсі: ніщо не прив'язане до вашого імені, а отримати код з американського номера можна з будь-якого пристрою з інтернетом.

Якщо SMS-верифікація номером США потрібна масово — для арбітражу, SMM чи тестування продуктів, — підключайте API Tiger SMS (tiger-sms.com/api): автоматична закупівля номерів і отримання кодів без ручної роботи.

Усе, що залишається, — спробувати: відкрийте tiger-sms.com, зареєструйтесь за e-mail, поповніть баланс і оберіть сервіс. Перший номер у Tiger SMS займає близько хвилини — менше, ніж читання цієї статті.

FAQ

Як отримати американський номер телефону не перебуваючи в США?

Використайте сервіс віртуальних номерів, наприклад Tiger SMS. Вам не потрібні SIM-карта чи перебування в США: зареєструйтесь на сайті за e-mail, поповніть баланс, оберіть країну «США» та потрібний сервіс, купіть номер і отримайте код підтвердження в особистому кабінеті. Процес займає кілька хвилин.

Скільки коштує віртуальний номер США для реєстрації?

Ціна залежить від сервісу та країни, але орієнтовно номер коштує від кількох центів (від ~$0.03). У Tiger SMS точну вартість видно до покупки — вона відображається поруч із вибраним сервісом. Оплата картами, електронними гаманцями чи криптовалютою з мінімальною комісією.

Чи можна безкоштовно отримати номер США для SMS?

Так, у Tiger SMS є розділ з безкоштовними номерами (tiger-sms.com/free), але вони публічні: SMS видно всім відвідувачам, а популярні сервіси часто відхиляють такі номери. Для реальної та безпечної реєстрації рекомендуємо платний номер — він коштує від кількох центів, а код приходить у ваш особистий кабінет.

Чи дізнається сервіс, що номер віртуальний?

Швидше за все, ні. Tiger SMS надає реальні номери з фізичних SIM-карт операторів США, а не згенеровані, тому вони виглядають як звичайні. Проте рішення про прийняття номера завжди приймає сам сервіс, 100% гарантії немає. Якщо код не прийшов — номер можна скасувати, і кошти миттєво повернуться на баланс.

Чи потрібен VPN для реєстрації з номером США?

Номер сам по собі працює без VPN, але рекомендуємо вмикати VPN тієї ж країни, що й номер. Багато сервісів порівнюють країну номера та вашу IP-адресу, і невідповідність може викликати підозру або відхилити реєстрацію. Співпадіння країни номера і IP підвищує шанси успішної верифікації.

Що робити, якщо код підтвердження не прийшов на американський номер?

Зачекайте кілька хвилин — код зазвичай приходить за 1–2 хвилини. Якщо повідомлення немає, натисніть «Cancel» у Tiger SMS: номер скасовується, а кошти миттєво повертаються на баланс. Після цього просто візьміть інший номер США і спробуйте ще раз — платите лише за отримане SMS.