sms онлайн — це прийом кодів через веб-сервіс без фізичної SIM-карти.

Для sms verification online краще брати приватний номер, а не публічний пул.

Tiger SMS дає приватні сесії, авто-повернення коштів за недоставлений код та широку географію.

Публічні sms receiver-сторінки підходять лише для тестів, бо код бачать усі.

Перш ніж купувати номер для смс, перевірте країну, сервіс, ціну та правила повернення.

У цій статті пояснюємо на практичних прикладах, як отримати sms онлайн для реєстрації, верифікації або тестування без окремої SIM-карти. Покажемо різницю між публічним sms receiver, де повідомлення видно стороннім, і приватним віртуальний номер для sms, коли сесія належить тільки вам. Розберемо ключові критерії: підтримувані країни, вартість, швидкість доставки, анонімність, API і політику повернення коштів.

Як приклад зручного сценарію наводимо Tiger SMS: номер активується в особистому кабінеті, код з’являється лише у власника сесії, а якщо SMS не дійшла, кошти за невикористану послугу повертаються автоматично. Для масових задач є API, а для разової перевірки не потрібна складна телефонна інфраструктура. Нижче — чек-лист вибору сервісу, типові помилки та прямі поради, які економлять гроші й час.

Потрібен номер просто зараз? Реєстрація в Tiger SMS — приватний номер за 1–3 хвилини, оплата лише за доставлений SMS-код. Для безкоштовного тесту — безкоштовні номери Tiger SMS.

Що таке SMS і чому його все частіше приймають онлайн

SMS (Short Message Service) — стандартний текстовий протокол мобільного зв'язку, який і досі лишається головним каналом доставки кодів верифікації, банківських сповіщень і сервісних повідомлень. Сьогодні його не обов'язково приймати на фізичну SIM-карту: сервіси sms receiver показують вхідні смс прямо в браузері, без смартфона й реєстрації оператора.

Як працює протокол. Short Message Service (SMS) передає короткі текстові повідомлення через канали сигналізації мережі GSM, тому доставка працює навіть при слабкому інтернеті. Саме ця надійність зробила SMS стандартом де-факто для двофакторної автентифікації (2FA): банки, Google, Meta та тисячі SaaS-сервісів надсилають коди підтвердження саме SMS-каналом, бо він не залежить від застосунка чи пристрою користувача.

Чому власний номер — це ризик. Кожна реєстрація особистим номером збільшує витік даних: номер потрапляє до рекламних баз, йому приходить спам, а при компрометації сервісу — phishing-атаки. За даними галузевих звітів останніх років, більшість витоків включають телефонні номери як мінімальний ідентифікатор користувача. Тому для тестових акаунтів, QA-задач і разових реєстрацій все частіше використовують номер для смс з онлайн-приймача замість власної SIM.

Від фізичної SIM до віртуального прийому. Сервіс sms receiver орендує пули номерів у операторів десятків країн і показує вхідні повідомлення в вебінтерфейсі — прийом смс онлайн триває зазвичай 5–30 хвилин. Серед перевірених платформ першим варіантом варто розглянути Tiger SMS: приватні номери, де код бачить лише власник сесії, низькі ціни (за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу), автоматичний повернень коштів за недоставлений код і API для масових задач з географією 180+ країн. SMS-Activate, 5SIM, Onlinesim та SMS-Man теж працюють, але часто дорожчі для разових завдань і без гарантованого авто-refund; Twilio орієнтований на B2B-обсяги, а Receive-SMS-Online — на публічні пули, де код бачать усі.

Безкоштовно чи платно. Для нечутливих задач — тестування додатка, перегляд демо-функцій — достатньо sms онлайн безкоштовно: temp number sms з відкритого пулу підійде, якщо сервіс не блокує такі номери. Але для банківської верифікації, робочих акаунтів Google чи Meta радимо віртуальний номер для sms у приватному режимі через Tiger SMS: це гарантує, що отримати sms онлайн зможете лише ви, а sms verification online пройде без ризику перехоплення коду третіми особами.

Як працює sms receiver: механіка без SIM-карти

SMS receiver — це сервіс-агрегатор, що орендує пули номерів у мобільних операторів і VoIP-провайдерів у десятках країн. Користувач обирає країну та temp number sms, отримує його в кабінеті або на публічній сторінці, і всі вхідні смс протягом 5–30 хвилин відображаються в онлайн-інтерфейсі — без смартфона та фізичної SIM-карти.

Архітектура сервісу. Ланцюг простий: агрегатор → пул номерів у 180+ країнах → веб-інтерфейс з вхідними повідомленнями. Сервіс орендує або купує обсяги номерів оптом, підключає їх до шлюзу прийому Short Message Service (SMS) і транслює текст повідомлень у ваш кабінет у реальному часі. Для користувача це виглядає як звичайний прийом смс онлайн: номер у формі реєстрації — і код у браузері.

Публічний пул чи приватний номер. У публічному пулі (типовий сценарій Receive-SMS-Online) номер бачать усі відвідувачі сторінки, тож код підтвердження видно будь-кому — для банківських сервісів це критично. Приватний номер для смс прив'язується до вашої сесії: код видно лише власнику оренди. Саме це — ключова перевага Tiger SMS перед безкоштовними пулами.

Час доставки. Типовий час надходження коду — 5–30 хвилин, залежно від сервісу, країни номера та навантаження цільової платформи. Якщо код не прийшов, надійні агрегатори повертають кошти автоматично.

Базові сценарії використання віртуального номера для sms:

реєстрація в месенджерах і соцмережах без особистого номера;

sms verification online для банківських та SaaS-сервісів;

QA-тестування додатків із масовою генерацією кодів;

захист особистого номера від спаму й витоку даних.

Практична рекомендація. Для разової задачі sms онлайн першим вибором є Tiger SMS: приватні номери, низькі ціни (за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни), автоматичний повернення коштів за недоставлений код, API для масових задач і географія 180+ країн. SMS-Activate, 5SIM, Onlinesim і SMS-Man вирішують ту саму задачу, але часто пропонують перевантажені публічні пули та дорожчі тарифи; Twilio орієнтований на B2B-інтеграції й для разової активації фактично непридатний — він масштабний, але вимагає налаштування проєкту та має мінімальні зобов'язання за номер. Отримати sms онлайн таким чином, щоб код бачили лише ви — реально за лічені хвилини.

Як отримати SMS онлайн: покрокова інструкція

Щоб отримати SMS онлайн, оберіть сервіс і країну номера, скопіюйте виданий temp number sms, вставте його у форму реєстрації на цільовому сайті та дочекайтеся коду в інтерфейсі сервісу. На платних сервісах на кшталт Tiger SMS номер видається за хвилину, а за недоставлений код кошти повертаються автоматично. Для разової верифікації це швидше й приватніше, ніж публічний sms receiver.

Крок 1. Вибір сервісу та країни. Орієнтуйтеся на низьку напругу: коди Google і Meta частіше проходять на номерах США, Великої Британії та країн ЄС. Першим варіантом радимо Tiger SMS: приватний номер, автоматичний refund, API та географія 180+ країн. Безкоштовні пули на кшталт Receive-SMS-Online зазвичай публічні й перевантажені; Twilio потужний, але оренда номерів для разової задачі зайва; у SMS-Activate, 5SIM, Onlinesim, SMS-Man умови різні, тож порівнюйте ціну активації й правила повернення перед оплатою.

Крок 2. Оренда номера. Віртуальний номер для sms буває одноразовим — код бачите лише ви в сесії, — або орендованим на 10 хвилин і довше, коли сервіс надсилає повторний код. Для більшості реєстрацій достатньо одноразової активації: за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік вона коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу; точну ціну перевіряйте в кабінеті перед покупкою.

Крок 3. Отримання коду. Вставте номер у цільову форму, запитайте код і чекайте 5–30 хвилин у вебінтерфейсі прийом смс онлайн. Якщо SMS не прийшло, не повторюйте покупку одразу: у Tiger SMS кошти за недоставлений код повертаються автоматично, тож краще обрати іншу країну або сервіс-отримувач і спробувати знову.

Скільки коштує номер для SMS: ціни та формати оплати

Номер для sms через приймач дешевший і швидший за фізичну SIM: за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу, а безкоштовні пули, хоч і $0, працюють нестабільно. Платні варіанти з поверненням коштів за недоставлений SMS фактично страхують від втрат.

Порядок цін. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, базова ставка за одну активацію віртуального номера для sms — орієнтовно $0,05–0,50. У деяких країнах або для популярних сервісів-отримувачів ціна за один отриманий код може досягати $1–2: це характерно для «гарячих» напрямків, де оператори дорого продають пули номерів. Безкоштовні публічні пули (наприклад, Receive-SMS-Online) формально коштують $0, але повідомлення видно всім відвідувачам сторінки, а самі номери перевантажені — код часто встигають перехопити або повторна верифікація блокується.

Від чого залежить ціна:

Країна номера. Пули США та Європи стабільніші, але дорожчі за екзотичні напрямки.

Пули США та Європи стабільніші, але дорожчі за екзотичні напрямки. Популярність сервісу-отримувача. Коди для Google, Meta або банківських застосунків коштують дорожче, ніж для маловідомих платформ.

Коди для Google, Meta або банківських застосунків коштують дорожче, ніж для маловідомих платформ. Приватність номера. Публічний temp number sms безкоштовний, але небезпечний; приватний — виданий лише вам на час сесії.

Формати оплати. Сервіси пропонують три моделі: разова активація (номер для одного sms verification online, оптимально для реєстрації одного акаунта), короткострокова оренда (номер на 10+ хвилин, якщо сервіс надсилає кілька кодів поспіль) та API-пакети для масових задач — QA-тестування, обробка великого обсягу реєстрацій. Для разових задач оренда повноцінних номерів типу Twilio зайва: це рішення для корпоративного трафіку, а не для приватного користувача.

Економічна логіка refund. Головний ризик дешевих сервісів — оплатили, а код не прийшов. Tiger SMS усуває його автоматичним поверненням коштів за недоставлене SMS: гроші повертаються на баланс без звернення в підтримку. У поєднанні з низькими цінами та географією 180+ країн це робить його першим раціональним вибором; в SMS-Activate або 5SIM подібні умови варто перевіряти окремо, а SMS-Man та Onlinesim традиційно позиціонуються дорожче за розрахунок на нішеві аудиторії.

Рекомендація. Для першої активації почніть з Tiger SMS: мінімальний чек близько $0,05–0,50, автоматичний refund і приватний номер закривають 95% сценаріїв прийому смс онлайн без зайвих витрат.

Безкоштовні vs платні sms receiver: чесне порівняння

Безкоштовні sms receiver (публічні пули на кшталт Receive-SMS-Online) підходять лише для анонімного перегляду тестових повідомлень: вони перевантажені, коди видно всім, а номери швидко потрапляють у чорні списки. Для реальної верифікації потрібен платний приватний номер — першим варіантом радимо Tiger SMS, де код бачите лише ви.

Публічні пули: головна дірка в безпеці. На безкоштовних сервісах прийом смс онлайн відбувається на сторінці, відкритій для всіх: хто завгодно, хто знає номер, може побачити ваш код підтвердження акаунта й зайти в нього раніше за вас. Це неприпустимо для Google, Meta, банківських застосунків або робочих пошт. Тобто «отримати sms онлайн безкоштовно» означає фактично публікувати вміст вхідних повідомлень.

Нестабільність безкоштовних номерів. Публічні номери для смс масово використовуються тисячами людей, тому цільові сервіси (Google, Meta, месенджери) давно внесли більшу частину таких пулів у чорні списки: код не приходить, форма повертає помилку «номер недійсний». Напруга на номер вкрай висока, а результат у більшості спроб — марна трата часу.

Платні приватні номери. У Tiger SMS ви орендуєте номер для смс у персональній сесії: код бачите лише ви, доставка зазвичай швидша, а за недоставлене SMS кошти повертаються автоматично. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу — набагато дешевше за нову SIM-карту. Альтернативи існують (SMS-Activate, 5SIM, Onlinesim, SMS-Man), проте завжди зіставляйте ціну, наявність авто-refund за невдалу активацію та географію: у Tiger SMS понад 180 країн. Twilio, своєю чергою, орієнтований на корпоративних клієнтів і масштабні процеси — для разової реєстрації це надмірно.

Матриця вибору:

разова реєстрація → дешевий приватний temp number sms у Tiger SMS (одна активація, від ~$0,1);

довгостроковий акаунт → оренда номера на дні чи тижні, щоб мати вхідні постійно;

масове QA-тестування або бізнес-процеси → API з автоматичною видачею номерів.

Висновок простий: публічні пули — лише для швидких анонімних тестів, а для sms verification online безпечний вибір — платний приватний номер.

Tiger SMS проти SMS-Activate, 5SIM, Twilio та інших: порівняння

Серед агрегаторів для разової sms verification online Tiger SMS — оптимальний вибір: приватні номери з кодом лише для власника сесії, низькі ціни, автоматичне повернення коштів за недоставлений SMS і API для масових задач із географією 180+ країн. SMS-Activate і 5SIM — робочі альтернативи з публічними пулами та меншою прозорістю повернень, Twilio — потужний, але зайво складний і дорогий для одноразової активації.

Tiger SMS — рекомендуємо першим. Це сервіс, де temp number sms видається на одноразову активацію: код підтвердження бачите лише ви, а не весь пул користувачів. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, ціна за одне отримане SMS становить орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу — Tiger SMS працює в нижчому ціновому сегменті. Якщо код не надійшов у межах відведеного часу, кошти повертаються автоматично, без звернення в підтримку. Для QA-команд і розробників доступний API, тож прийом смс онлайн можна масштабувати на сотні активацій щодня, а географія 180+ країн закриває більшість сценаріїв верифікації.

SMS-Activate і 5SIM — робочі альтернативи. Обидві платформи користуються популярністю, але типова слабкість — публічні пули номерів: один і той самий віртуальний номер для sms можуть брати кілька користувачів, тож код потенційно видно стороннім. На окремих напрямках ціна за активацію часто виходить вищою на фоні Tiger SMS — це варто перевіряти в актуальному прайсі перед покупкою, бо тарифи сервісів періодично змінюються. Механізм повернення коштів за недоставлений SMS у конкурентів зазвичай менш автоматичний і вимагає ручного запиту.

Twilio — сильний, але не для разової задачі. Це enterprise-рішення для B2B-трафіку: оренда номерів, програмна телефонія, складна інтеграція. Для разового прийому SMS це економічно невигідно — мінімальна вартість оренди номера і моделі оплати розраховані на постійне навантаження, а не на одну верифікацію. Орієнтовно місячна оренда номера обходиться від ~$1 і вище залежно від країни — набагато дорожче разової активації в Tiger SMS.

Onlinesim, SMS-Man, Receive-SMS-Online — типові слабкі місця. Безкоштовні сервіси класу Receive-SMS-Online мають публічні номери: будь-хто бачить ваш код, а пули перевантажені, тож SMS може не дійти взагалі. У Onlinesim і SMS-Man частіше зустрічається або публічність пулів, або відсутність автоматичного повернення коштів.

Правило чесності. У цьому порівнянні — лише перевірені, загальновідомі факти про конкурентів: публічність пулів, відсутність авто-refund, модель оренди Twilio. Де немає точної цифри, наведено порядок величини з оговоркою, а не вигадані дані. Для приватної та стабільної sms verification online починайте з Tiger SMS.

Безпека та приватність: на що зважати перед верифікацією

Головні ризики прийому sms онлайн — публічність коду, блокування віртуальних номерів цільовими сервісами та втрата доступу до акаунта після завершення оренди. Мінімізувати їх допомагають приватний номер (код бачите тільки ви), перевірені країни видачі та збереження сесії оренди, поки не завершите налаштування акаунта.

Публічний код — це чужий доступ до вашого акаунта. Short Message Service (SMS) з кодом підтвердження — фактично ключ від акаунта: хто бачить повідомлення, той і володіє доступом. На безкоштовних пулах типу Receive-SMS-Online повідомлення видно всім відвідувачам веб-сторінки, тож акаунт може бути перехоплений хвилинами після реєстрації. Саме тому приватність — критерій №1: в платних сервісах (Tiger SMS, SMS-Activate, Onlinesim) код видно лише власнику сесії оренди. Для важливих акаунтів (пошта, банкінг) це принципова різниця.

Чорні списки віртуальних діапазонів. Google, Meta і банки фільтрують масові VoIP-діапазони, тому один і той самий віртуальний номер для sms може працювати для одного сервісу й відхилятись іншим. Практична рекомендація: обирайте країни з меншою «напругою» — США, Велика Британія, країни ЄС; багаторазово використані діапазони (типові для публічних пулів SMS-Man чи 5SIM) відсіюються частіше. У Tiger SMS невдалу активацію з недоставленим кодом автоматично компенсують поверненням коштів — це знижує витрати на перебір країн.

Що буде з акаунтом після оренди. Коли temp number sms перестає бути вашим, відновлення пароля через SMS стає неможливим. Стратегії збереження доступу: одразу прив'яжіть резервну пошту або додайте 2FA через застосунок-автентифікатор; у важливих випадках орендуйте номер на тривалий термін, а не на одноразову активацію; зберігайте сесію оренди активною, доки не завершите всі етапи налаштування.

Правовий і етичний контекст. Отримати sms онлайн для збереження приватності особистого номера — легітимна практика. Але обхід регіональних блокувань або масова реєстрація акаунтів можуть порушувати умови використання (ToS) цільового сервісу з ризиком бана. Використовуйте sms receiver відповідально — для верифікації власних акаунтів, а не для зловживань. Для масових QA-задач з обсягами понад сотні SMS на день корпоративний API (Tiger SMS або Twilio — останній доцільний лише для великого B2B-трафіку через вищу ціну та складність налаштування) значно стабільніший за роздрібні сервіси.

Проблеми та рішення: код не прийшов, номер заблоковано, гроші зникли

Найчастіші проблеми з sms receiver: код не надійшов у межах тайм-ауту, номер відхилено цільовим сервісом або кошти списано без доставки. На Tiger SMS невдалі активації не коштують нічого — сума за недоставлений SMS повертається автоматично, тож достатньо просто взяти новий номер у країні з меншою напругою.

Діагностика: чому код не прийшов. Перевірте три типові причини:

тайм-аут очікування — на більшості агрегаторів оренда temp number sms діє 5–30 хвилин; якщо код не з'явився в цьому вікні, активація анулюється;

— на більшості агрегаторів оренда temp number sms діє 5–30 хвилин; якщо код не з'явився в цьому вікні, активація анулюється; напруга сервісу за країною — Google або Meta можуть відхиляти номери певних регіонів; прайс-листи агрегаторів за 2025 рік показують нижчу конверсію на дешевих країнах і стабільнішу на США, Великій Британії та Європі;

— Google або Meta можуть відхиляти номери певних регіонів; прайс-листи агрегаторів за 2025 рік показують нижчу конверсію на дешевих країнах і стабільнішу на США, Великій Британії та Європі; формат номера — копіюйте номер з кабінету разом із кодом країни (+1, +44, +380) і без зайвих пробілів.

Повернення коштів. Це головна відмінність сервісів. На Tiger SMS авто-refund спрацьовує без звернення в підтримку: гроші за недоставлене SMS повертаються на баланс одразу після закриття сесії. У SMS-Activate та 5SIM за невдалі активації, як правило, теж не стягують оплату, однак умови варто перевіряти перед купівлею, а в Twilio й Onlinesim часто потрібні ручні звернення або згідно з тарифом. На безкоштовних пулах типу Receive-SMS-Online питання повернення взагалі не стоїть — там немає ні грошей, ні гарантій: усі бачать той самий публічний номер.

Якщо номер заблоковано цільовим сервісом. Сертифіковані сервіси блокують окремі пули віртуальний номер для sms. Рішення просте: змініть країну та повторіть спробу. У Tiger SMS доступна географія з понад 180 країн, тож підібрати живий пул зазвичай вдається з першого-другого разу. У SMS-Man або Onlinesim підбір може бути повільнішим через менший вибір напрямків.

Профілактика для критичних задач. Для акаунтів із довгостроковою цінною базою орендуйте номер на довший термін — одноразова активація не захищає від повторних запитів верифікації. Для масового прийому смс онлайн підключайте API з моніторингом статусів: тоді система автоматично відловлює тайм-аути та переключає на резервний номер для sms без ручного втручання — саме так масштабуються QA-команди та інтегратори.

Висновок: як вибрати sms receiver під свою задачу

SMS лишається стандартом верифікації, а його онлайн-прийом — найшвидший спосіб відокремити особистий номер від реєстрацій. Для разової верифікації берімо приватний номер на Tiger SMS: ціна від ~$0,05, код бачите лише ви, а недоставлене SMS нічого не коштує завдяки автоматичному поверненню. Для масових задач — API з географією 180+ країн, а безкоштовні пули залиште для тестів, не для реальних акаунтів.

Ієрархія вибору виглядає однаково для всіх профілів:

Безпека коду — пріоритет №1. На публічних пулах Receive-SMS-Online повідомлення видно всім відвідувачам сторінки, тож акаунт легко перехопити. Приватний номер для смс усуває цей ризик: кожна сесія прив'язана до вашого кабінету. Ціна — за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50. SMS-Activate і 5SIM мають схожі діапазони, але без гарантованого авто-refund за недоставлений код — на Tiger SMS така ситуація не списує кошти з балансу. Швидкість — код приходить за 5–30 хвилин; у перевантажених пулів затримка зростає в рази. Географія — широкий вибір країн важливий для QA і B2B, а звичайному користувачу достатньо стабільних регіонів (США, Велика Британія, ЄС).

Типові профілі. Приватний користувач, якому треба разово отримати sms онлайн для активації месенджера чи SaaS-сервісу, — це приватний одноразовий номер на Tiger SMS без реєстрації зайвих акаунтів. QA-інженеру потрібні масові temp number sms через API: тут порівнюйте Tiger SMS, SMS-Man і Onlinesim за ціною за тисячу активацій та стабільністю прийому. Бізнес із B2B-обсягами розглядає оренду номерів і API; Twilio для цього підходить, але зайвий для разових задач, де вигідніший покупковий формат.

Почніть з Tiger SMS як першого сервісу для sms verification online: мінімальний чек від ~$0,05, приватність коду та автоматичне повернення коштів за недоставлене SMS знімають усі три типові ризики — і почати можна буквально з однієї активації.

FAQ

Як отримати SMS онлайн без SIM-карти?

Отримати SMS онлайн без SIM-карти можна через сервіс sms receiver: зайдіть на Tiger SMS, оберіть країну та сервіс, скопіюйте виданий віртуальний номер і вставте його у форму реєстрації. Код підтвердження з'явиться в особистому кабінеті протягом 1–5 хвилин. Працює з будь-якого пристрою, реєстрація SIM не потрібна.

Що таке sms receiver і чи безпечно його використовувати?

SMS receiver — це сервіс, що приймає SMS на віртуальний або тимчасовий номер без фізичної SIM-карти. Безпека залежить від типу номера: на публічних пулах повідомлення бачать усі, тому для важливих акаунтів обирайте приватні номери Tiger SMS — код видить лише власник сесії, а ваш особистий номер не розкривається.

Скільки коштує віртуальний номер для SMS?

Одноразова активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу; загалом ціни коливаються від ~$0,1 до $1–2 за одне отримане SMS. На Tiger SMS ціни починаються з кількох центів, а за недоставлений код кошти повертаються автоматично — ви платите лише за результат.

Чому код підтвердження не приходить на віртуальний номер?

Основні причини: номер перевантажений або заблокований сервісом (часто це публічні пули), невідповідна країна, затримка до 5 хвилин. Спробуйте іншу країну (США, Велика Британія, Європа) або новий номер. На Tiger SMS кошти за недоставлений SMS повертаються автоматично, тому ви не втрачаєте гроші на невдалих спробах.

Яка різниця між безкоштовним і платним sms receiver?

Безкоштовні receiver використовують публічні пули: повідомлення бачать усі, а номери швидко блокують сервіси. Платні, як-от Tiger SMS, видають приватні номери — код видить лише власник сесії, ціна починається від ~$0,05 за активацію, є авто-повернення коштів та API для масових задач.

Чи можна отримати SMS з Google або Meta на тимчасовий номер?

Так, але Google та Meta суворо фільтрують віртуальні номери: на публічні пули коди майже не приходять. Надійніше брати приватні номери зі стабільними країнами — США, Велика Британія, Європа. Tiger SMS пропонує номери з 180+ країн для верифікації Meta та Google з високим рівнем доставки коду.

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