Как зарегистрировать Airbnb без номера телефона в 2025 году

Ищете способ быстро зарегистрироваться на Airbnb, даже если платформа больше не работает в России? Мы нашли решение! С помощью виртуального номера вы сможете легко создать аккаунт, минуя проблемы с оплатой и подтверждением регистрации.

Что такое виртуальный номер и почему он необходим?

Виртуальный номер – это номер телефона, который работает через интернет и позволяет получать СМС для регистрации на сервисах, таких как Airbnb. Это удобная альтернатива реальной сим-карте:

Экономия: Виртуальный номер стоит всего несколько копеек, что в разы дешевле, чем покупка сим-карты.

Анонимность: Никто не сможет связать номер с вашей личностью.

Гибкость: Вы можете выбрать номер из более чем 100 стран, независимо от вашего местоположения.

Используя виртуальный номер, вы быстро создадите профиль на Airbnb, сохранив анонимность.

Почему стоит выбрать виртуальный номер от TIGER SMS?

Регистрация на Airbnb с помощью виртуального номера открывает доступ ко всем функциям сервиса. Аккаунт, созданный таким образом, ничем не отличается от профиля с обычным номером телефона. Это особенно важно в условиях ограничений на использование карт российских банков и номеров РФ.

Преимущества TIGER SMS:

Быстрая активация: Вы получаете номер мгновенно.

Возврат средств: Если код не приходит, деньги возвращаются на ваш счет.

Удобство: Понятный интерфейс и надежная защита данных.

Как купить виртуальный номер для регистрации на Airbnb

Следуйте простым шагам, чтобы создать аккаунт на Airbnb:

Откройте сайт TIGER SMS

Перейдите на сайт TIGER SMS и создайте учетную запись. Логин и пароль – все, что нужно для начала. Ваша информация надежно защищена.

Пополните баланс для покупки

Выберите удобный способ оплаты на странице пополнения.

Купите номер

Выберите нужный вам сервис Airbnb.

Укажите страну, из которой хотите получить номер.

Получите смс код подтверждения

Перейдите в раздел «Активные номера» и скопируйте номер.

Используйте полученный номер при регистрации на Airbnb.

Скопируйте код из полученного СМС.

Зарегистрируйтесь на Airbnb

Используйте код для завершения регистрации и наслаждайтесь поиском жилья.

Итог

Временный виртуальный номер – это простой, удобный и доступный способ зарегистрироваться на Airbnb. Сервис TIGER SMS обеспечивает низкую стоимость, полную анонимность и широкий выбор стран. Забудьте о проблемах с регистрацией – попробуйте виртуальный номер уже сегодня и наслаждайтесь всеми возможностями Airbnb!

Купите виртуальный номер на TIGER SMS прямо сейчас и откройте для себя мир путешествий без ограничений!