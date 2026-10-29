Основные выводы

Документация и тестовые запросы — на tiger-sms.com/api: каждый метод можно запустить прямо на странице со своим ключом.

API-ключ находится в личном кабинете Tiger SMS, в разделе API.

При ошибке сначала найдите её в описании метода на странице API — там указаны все возможные ответы.

Стать поставщиком SIM-карт можно по инструкции.

Контакты поставщиков не продаются, но оптовым клиентам доступны индивидуальные объемы и цены.

Официального чата для общения пользователей у Tiger SMS нет. Новости публикуются в боте @TigerSMSofficial_bot.

В этом руководстве собраны три темы для бизнеса: подключение API, оптовые закупки и партнерство для владельцев SIM-карт. Вы узнаете, где взять API-ключ, как самостоятельно разобраться с ошибкой при вызове метода, как автоматизировать покупку номеров и на каких условиях можно стать поставщиком.

API, поставщики и партнёрство с Tiger SMS

Tiger SMS работает с бизнесом в трех направлениях:

Разработчики и маркетологи подключают API, чтобы покупать номера и получать коды автоматически.

Оптовики и реселлеры закупают номера большими объемами по индивидуальным ценам.

Владельцы SIM-карт и оборудования становятся поставщиками и зарабатывают на приёме SMS.

Каждому направлению посвящен отдельный раздел ниже.

Настройка API и устранение ошибок: где взять ключ и что прислать в поддержку

Где взять API-ключ Tiger SMS: пошаговый путь

Войдите в личный кабинет на Tiger SMS. Откройте раздел API. Скопируйте ключ и сохраните его в переменной окружения или конфиге скрипта. Не публикуйте ключ в открытых репозиториях и не передавайте третьим лицам: с ним можно тратить ваш баланс.

Базовая самодиагностика перед обращением

На странице tiger-sms.com/api для каждого метода описаны параметры и все возможные ответы — успешные и ошибочные. После входа в аккаунт любой метод можно запустить прямо на странице со своим ключом и сравнить ответ с ответом вашего скрипта. Учтите, что тестовый запрос настоящий: он может списать деньги с баланса или изменить реальную активацию.

Если метод возвращает ошибку, проверьте по порядку:

Ключ. Вставлен полностью, без пробелов и кавычек.

Баланс. Вызовите метод getBalance. При нулевом балансе покупка номеров не пройдёт. Как пополнить баланс и что делать, если платёж не зачислился, — в руководстве Пополнение баланса Tiger SMS : решение проблем с криптовалютой, Memo и зачислением.

Коды сервиса и страны. Сверьте их со вкладкой Countries/Services на странице API: у каждого сервиса и страны свой код, и опечатка в нём — частая причина ошибки.

Наличие номеров. Перед покупкой проверьте количество номеров методом getServiceNumbersCount или цены методом getPrices.

Текст ошибки. Найдите полученный ответ в описании метода на странице API — там указано, что он означает.

Для настройки интеграции также доступны спецификация OpenAPI и коллекция Postman — ссылки на них есть вверху страницы API.

Если после проверки ошибка остаётся, напишите в поддержку Telegram @Tigers_sms и приложите полный запрос: метод, параметры (без ключа) и ответ сервера. Без этих данных разобраться в ошибке невозможно.

API для массовых регистраций: автоматизация закупки номеров

Типовой сценарий работы

Заказать номер для нужного сервиса и страны — метод getNumber. Получить код — методом getStatus или через вебхук входящих SMS, чтобы не опрашивать сервер постоянно. Завершить или отменить активацию — метод setStatus. Если код не пришёл, отмена возвращает деньги на баланс.

Список текущих активаций можно получить методом getActiveActivations. Все методы и параметры — на tiger-sms.com/api.

Если коды через API приходят не на все номера, причина обычно не в интеграции, а в прокси или в ограничениях платформы. Как это исправить — в руководстве Проблемы с доставкой кода в Tiger SMS: причины, влияние VPN и возврат средств.

Для кого это решение

Маркетологи и SMM-агентства — работа с большим количеством рекламных и клиентских аккаунтов.

Разработчики ботов и сервисов — автоматическое подтверждение номеров.

QA-команды — тестирование SMS-верификации на разных рынках и операторах.

Реселлеры — встраивание покупки номеров в собственный продукт.

Преимущества API перед ручной работой

Номер заказывается и код получается за секунды, без ручных действий.

Объем регистраций растет без увеличения команды.

Нет ошибок при ручном копировании номеров и кодов.

Баланс и статистика доступны в личном кабинете.

С чего начать

Пополните небольшой баланс, возьмите ключ в разделе API и настройте один сервис. Проверьте весь цикл на 10–20 номерах и только потом увеличивайте объём. Следите, чтобы скрипт отменял номера без кода, а не оставлял их висеть: много активаций без полученных кодов приводит к автоматической блокировке аккаунта. Как настроить софт, чтобы этого не случилось, — в руководстве Блокировки в Tiger SMS: защита от холостых запросов, настройка софта и алгоритм разблокировки.

Как стать поставщиком оборудования и монетизировать SIM-карты

Tiger SMS сотрудничает с владельцами SIM-карт и оборудования: вы подключаете свои номера, а сервис обеспечивает спрос на приём SMS. Поддерживаются все способы подключения: пулы SIM-карт, SIM-оборудование, API и SMPP.

Пошаговая инструкция из раздела «Заработок»

Изучите условия на tiger-sms.com/ru/earnings. Напишите команде поставщиков в Telegram @TigerSupply. Укажите количество SIM-карт, страны, операторов и способ подключения. Согласуйте условия и подключите оборудование удобным способом. Получайте оплату за прием SMS на ваши номера.

Что требуется от поставщика

SIM-карты, которые стабильно принимают SMS без задержек.

Оборудование, которое постоянно находится онлайн: модемы, шлюзы или SIM-банки.

Возможность быстро реагировать на сбои в работе номеров.

Модель оплаты и масштабирование

Доход зависит от количества номеров, стран и операторов: на номера одних стран спрос выше, чем на другие. Ставки обсуждаются индивидуально при подключении.

Почему это выгоднее самостоятельной перепродажи

Вам не нужно искать клиентов, принимать платежи и поддерживать собственный сервис. Tiger SMS обеспечивает спрос, а от вас требуется стабильная работа оборудования.

Оптовые закупки и партнерские условия для перепродажи номеров

Для массовых регистраций и перепродажи Tiger SMS предлагает индивидуальные объемы и цены — они выгоднее розничных. Оптовые условия подходят реселлерам, агентствам, владельцам софта для регистраций и командам, которые покупают номера через API.

Когда обсуждаете условия, указывайте конкретику: примерный объем в месяц, нужные страны и сервисы. Так проще получить точное предложение. Написать можно в поддержку Telegram @Tigers_sms.

Контакты поставщиков Tiger SMS не продаёт. Если у вас есть свои SIM-карты, вы можете сами стать поставщиком — инструкция в разделе выше.

Продажи аккаунтов и почт Gmail на сайте нет.

FAQ, похожие проблемы и контакты поддержки

Где взять API-ключ и документацию? Документация — на tiger-sms.com/api, ключ — в личном кабинете в разделе API.

Что делать при ошибке вызова API? Найдите ответ сервера в описании метода на tiger-sms.com/api и запустите тот же запрос прямо на странице. Если ошибка остаётся, отправьте в поддержку метод, параметры и ответ.

Как стать поставщиком SMS-активаций? Следуйте инструкции на tiger-sms.com/ru/earnings и напишите в Telegram @TigerSupply. Доход зависит от объёма, стран и операторов.

Можно ли купить у вас контакты поставщиков? Нет. Но для массовых регистраций и перепродажи доступны индивидуальные объемы и цены.

У вас есть Gmail-почты на продажу? Нет, продажи почт на сайте нет.

Есть ли у Tiger SMS официальная группа или чат? Чата для общения пользователей нет. Новости публикуются в боте @TigerSMSofficial_bot, поддержка — t.me/Tigers_sms.

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