Основные выводы

Автоматическая блокировка защищает пул номеров, это не наказание.

Блокировка срабатывает при нулевом ресиве: аккаунт покупает номера, но коды на них не приходят.

Снять блокировку может только поддержка — достаточно написать логин в Telegram @Tigers_sms.

Чтобы блокировка не повторилась, смените прокси и проверьте настройки софта или API.

Вы не можете войти в личный кабинет и видите ошибку «аккаунт заблокирован»? Скорее всего, сработала автоматическая защита пула номеров (Core Bans). Она включается, когда аккаунт много раз покупает номера, а коды на них не приходят ни по одному сервису.

Ниже разобрано, почему система блокирует такие аккаунты, как вернуть доступ и что настроить, чтобы блокировка не повторилась.

Причина автоблокировки аккаунта: нулевой ресив и холостые запросы

Номер считается использованным, когда на него пришёл код. Если аккаунт покупает номера, но коды не приходят (ресив 0%), эти номера уходят из пула впустую и становятся недоступны другим пользователям. Поэтому система временно закрывает доступ таким аккаунтам.

Чаще всего к нулевому ресиву приводят:

Неподходящие прокси. IP другой страны или адреса дата-центров, которым платформы не отправляют коды.

Ошибки в софте или API-запросах. Скрипт покупает номера и сразу отменяет их, не дожидаясь кода, или запрашивает номера с неверным кодом сервиса.

Слишком много попыток на одной связке. Софт продолжает покупать номера для сервиса и страны, где коды уже не приходят.

Если вы видите ошибку «аккаунт заблокирован» при верных логине и пароле, причина почти всегда в этом, а не во взломе.

Как снять блокировку и избежать ее в будущем

Снять блокировку самостоятельно нельзя — это делает только поддержка. Но устранить причину стоит до обращения, иначе блокировка повторится.

Шаг 1. Найдите причину. Вспомните, какие сервисы и страны вы покупали перед блокировкой и через какой прокси и софт работали.

Шаг 2. Устраните её.

Замените прокси на резидентные или мобильные той же страны, что и номера. Почему это важно — в руководстве Проблемы с доставкой кода в Tiger SMS : причины, влияние VPN и возврат средств.

Проверьте, что скрипт ждёт код достаточно долго и не отменяет номера сразу после покупки.

Сверьте коды сервисов и стран, а также вызовы методов с документацией на tiger-sms.com/api. Как диагностировать ошибки API — в руководстве Tiger SMS API: настройка , API-ключ и работа с поставщиками.

Настройте автоматическую остановку, если несколько номеров подряд остались без кода.

Шаг 3. Напишите в поддержку. Отправьте логин аккаунта в Telegram @Tigers_sms. Обычно блокировку снимают в течение нескольких часов.

Шаг 4. Проверьте настройки на малом объёме. После разблокировки купите 1–2 номера и убедитесь, что коды приходят. Только после этого запускайте автоматизацию.

Не создавайте новый аккаунт вместо заблокированного: система свяжет его со старым по прокси, платежным данным и поведению, и ограничения станут жестче.

Похожие проблемы: падение ресива и ошибки API

Блокировка обычно не появляется внезапно. Сначала коды начинают приходить реже, или софт получает ошибки API. Если не реагировать, ресив падает до нуля, и аккаунт блокируется.

Падает ресив. Коды приходят не на все номера. Чаще всего причина в прокси или в том, что платформа ограничила отправку кодов на номера этой страны. Смените прокси или страну номера — подробнее в руководстве Проблемы с доставкой кода в Tiger SMS: причины, влияние VPN и возврат средств.

Ошибки API. Неверный ключ, код сервиса или страны, нулевой баланс. Скрипт может продолжать покупать номера, которые ему не нужны. Найдите ответ сервера в описании метода api — подробнее в руководстве Tiger SMS API: настройка, API-ключ и работа с поставщиками.

Проблема Симптомы Причина Решение Блокировка аккаунта Ошибка «аккаунт заблокирован» при входе Нулевой ресив за период Устранить причину и написать логин в t.me/Tigers_sms Падение ресива Коды приходят не на все номера Прокси, ограничения платформы Сменить прокси или страну номера Ошибки API Ошибки в ответах сервера Ключ, коды сервиса или страны, баланс Сверить запрос с документацией API

Если коды перестали приходить сразу по нескольким сервисам, остановите софт и проверьте прокси. Продолжать покупать номера в такой ситуации — самый быстрый путь к блокировке.

Заключение: как быстро вернуть доступ к аккаунту

Автоматическая блокировка — это защита пула номеров от аккаунтов, на которые не приходят коды, а не бессрочный бан. Чтобы вернуть доступ:

Смените прокси на резидентные или мобильные нужной страны. Проверьте, что софт ждёт код и использует правильные коды сервисов и стран. Напишите логин в Telegram @Tigers_sms. После разблокировки проверьте настройки на 1–2 номерах.

Чтобы блокировка не повторилась, следите за ресивом и останавливайте софт, если несколько номеров подряд остались без кода.

Что почитать дальше:

Проблемы с доставкой кода в Tiger SMS : причины, влияние VPN и возврат средств — как поднять ресив.

Tiger SMS API: настройка, API-ключ и работа с поставщиками — как правильно настроить автоматизацию.

FAQ

Не могу войти в свой аккаунт — меня заблокировали?

Если логин и пароль верные, а вход не проходит, скорее всего сработала автоматическая блокировка из-за нулевой доставки SMS. Напишите логин в Telegram t.me/Tigers_sms — блокировку снимут вручную.

Почему заблокировали аккаунт на сервисе виртуальных номеров?

Аккаунт покупал номера, но коды на них не приходили. Такие номера уходят из пула впустую, поэтому система временно ограничивает доступ, чтобы сохранить номера для других пользователей.

Как снять блокировку аккаунта Tiger SMS?

Напишите нам в Telegram, указав логин. Перед этим смените прокси и проверьте настройки софта, иначе блокировка может повториться.

За что дают бан за нулевой ресив СМС?

За покупку номеров, на которые не приходят коды. Обычно это происходит из-за неподходящих прокси или из-за софта, который отменяет номера, не дождавшись кода. Система воспринимает это как ошибку в настройках и временно ограничивает аккаунт.

Сколько времени занимает разблокировка аккаунта?

Обычно от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от загрузки поддержки. Чтобы не затягивать, сразу укажите логин и коротко опишите, с какими сервисами работали.

Как не получить автобан при работе через API?

Перед запуском проверьте сценарий на нескольких номерах и убедитесь, что коды приходят. Используйте прокси той же страны, что и номера, давайте скрипту время дождаться кода, отменяйте номера без кода через setStatus и останавливайте софт, если несколько номеров подряд остались без кода.