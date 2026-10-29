Большинство проблем с оплатой решаются за пару минут без поддержки. Найдите свою ситуацию ниже и выполните шаги по порядку. Если не помогло — в конце статьи написано, что отправить в поддержку, чтобы вопрос решили с первого сообщения.

Оплата не проходит и показывает ошибку

Чаще всего причина в VPN. Платёжная система проверяет, из какой страны вы платите, и если способ оплаты там не работает, платеж отклоняется. Например, СБП с включенным VPN США не пройдёт.

Что сделать:

Отключите VPN и обновите страницу оплаты. Если без VPN нельзя — выберите в VPN свою реальную страну или ту, где работает нужный способ оплаты. Проверьте, что выбранный способ подходит для вашей страны (таблица ниже, в разделе «Какой способ оплаты выбрать в своей стране»). Попробуйте другой способ оплаты.

Если ошибка остаётся, сделайте скриншот или запишите видео и напишите в поддержку.

Вас перекинуло на страницу «Payment failed»

Если после оплаты открылась страница с ошибкой (адрес вида checkout.paydo.com/.../fail-page), платёж не прошёл, и деньги обычно не списываются. Проверьте приложение банка:

Списания нет — просто повторите оплату. Можно выбрать другой способ или отключить VPN.

Деньги списались — не платите повторно. Напишите в поддержку и приложите чек, платеж найдут.

Сама ссылка на страницу ошибки не помогает найти платёж. Вместе с ней присылайте email, дату и сумму.

Страница оплаты зависла или вы её закрыли

Если вы закрыли вкладку или ушли со страницы до подтверждения, оплата не завершится. Для платёжной системы это незавершенная попытка, деньги по ней не списываются. Начните оплату заново с нашего сайта, а не по старой ссылке.

Деньги списались, а баланс не пополнился

Если деньги действительно дошли до платёжной системы, они будут зачислены. Иногда это занимает несколько минут.

Что сделать:

Подождите 10–15 минут и обновите страницу баланса. Проверьте историю пополнений в личном кабинете: какой статус у платежа. Проверьте в приложении банка, было ли списание. Если списания нет, оплата не завершилась — просто повторите ее. Если деньги списались, а баланс пустой, напишите в поддержку и приложите чек или скриншот списания из банка.

Бывает, что у одной покупки несколько попыток оплаты: одна прошла, остальные нет. Если вы платили несколько раз, укажите это в обращении.

Пополнили кошелек PayDo, а баланс пустой

При оплате через PayDo это самая частая путаница. Вы пополнили свой кошелек PayDo, но саму покупку на нашем сайте не оплатили. Деньги не пропали — они лежат на вашем кошельке PayDo.

Что сделать:

Вернитесь на наш сайт и снова нажмите «Пополнить». Выберите способ оплаты PayDo. Оплатите с кошелька PayDo, который вы уже пополнили.

После этого баланс пополнится. Возврат оформлять не нужно: деньги и так у вас. Если не уверены, где деньги, откройте свой кошелек PayDo — пополнение будет видно там.

Какой способ оплаты выбрать в своей стране

Способы оплаты работают не везде. Если привычный способ пропал или выдаёт ошибку, найдите свою страну в таблице.

Где вы находитесь Что выбрать Россия СБП и оплата в рублях — без иностранного VPN Нидерланды Pay by Bank, Pay by Revolut или напрямую через ING, Rabobank, ABN AMRO Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия Pay by Bank или Pay by Revolut Другие страны Европы Pay by Revolut Бразилия PIX. Boleto больше не работает Латинская Америка PayDo Филиппины Местные методы (GCash, Maya, GrabPay и др.) временно не работают — выберите другой способ, например криптовалюту США Visa, MC

В Индонезии способ OVO отключен — выберите другой способ оплаты.

Список меняется: платёжные системы добавляют новые страны и отключают старые методы. Если вашего способа нет, напишите в поддержку — подскажут альтернативу.

Оплата криптовалютой не дошла

Криптоплатеж засчитывается, только когда перевод подтвержден в сети и пришел на адрес со страницы оплаты. Если вы открыли страницу, но не отправили перевод или отправили не туда, платеж останется незавершенным.

Что проверить:

Перевод отправлен на адрес именно с этой страницы оплаты, а не со старой. Выбрана та же сеть и та же монета, что указаны на странице. Сумма не меньше указанной. Если выводите с биржи, она может удержать комиссию из суммы — указывайте сумму к получению. Транзакция подтверждена в блокчейне — проверьте по хэшу в своём кошельке.

Если все сделано верно, а баланс не пополнился, пришлите в поддержку хэш транзакции. Как проверить перевод в эксплорере и что делать, если забыли memo или перепутали сеть, — в руководстве Пополнение баланса Tiger SMS: решение проблем с криптовалютой, Memo и зачислением — полный гайд.

Платеж на дополнительной проверке

Иногда платежная система отправляет платеж на проверку безопасности. Это обычная процедура, а не подозрение лично к вам. В этом случае поддержка может попросить подтвердить оплату или прислать чек. Ответьте на запрос — так проверка закончится быстрее.

Частые вопросы

Можно ли платить с VPN? Можно, если страна VPN совпадает со страной, где работает ваш способ оплаты. Надежнее всего платить без VPN. Если VPN нужен для регистрации на купленный номер, включайте его уже после пополнения — как подобрать страну VPN под номер, описано в руководстве Проблемы с доставкой кода в Tiger SMS: причины, влияние VPN и возврат средств.

Сколько ждать зачисления? Обычно баланс пополняется сразу или за несколько минут. Криптовалюта — после подтверждения в сети.

Деньги списались дважды. Что делать? Сначала проверьте в приложении банка, не отменилось ли второе списание само: неуспешные попытки часто возвращаются автоматически. Если оба списания на месте, не платите в третий раз — напишите в поддержку, укажите обе оплаты и приложите чеки.

Платеж прошел, а я передумал. Можно вернуть? Да, если баланс еще не потрачен. Напишите в поддержку с email и суммой.

Мой способ оплаты пропал со страницы. Скорее всего, его временно или навсегда отключила платежная система. Выберите другой способ по таблице выше.

Что написать в поддержку, чтобы решили быстрее

Чем больше данных в первом сообщении, тем быстрее найдут платеж. Без них приходится переспрашивать, и ответ затягивается.

Отправьте одним сообщением:

email вашего аккаунта;

дату и примерное время оплаты;

сумму и валюту;

способ оплаты и страну, из которой платили (и был ли включен VPN);

номер платежа из истории пополнений, если он есть;

чек или скриншот списания из банка;

скриншот или видео ошибки, если она была.

Пример:

Здравствуйте! Оплатил 10 $ 28.10 около 9:00, деньги списались, баланс не пополнился. Email: [email protected], способ — Pay by Revolut, страна — Франция, без VPN. Чек прикладываю.