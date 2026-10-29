Основные выводы

Чаще всего криптоплатеж не зачисляется из-за отсутствующего memo, неверной сети или суммы меньше, чем в счёте.

Статус перевода можно проверить самостоятельно: вставьте хэш транзакции (TXID) в блокчейн-эксплорер сети, например Tronscan для USDT TRC-20.

Пополнять баланс можно только через личный кабинет . Переводы на сторонние кошельки не зачисляются.

Зачисление занимает от нескольких минут до часа — в зависимости от сети и её загрузки.

Оплатить список номеров одним платежом нельзя: для массовых покупок пополните баланс один раз и покупайте номера через API.

Вы отправили USDT, BTC или другую криптовалюту, в кошельке перевод отмечен как успешный, а баланс в Tiger SMS не изменился. Деньги не пропали: криптопереводы прозрачны, и любой платеж можно найти по хэшу транзакции. Ниже — как самостоятельно проверить статус перевода, почему платеж может зависнуть и что делать, если вы забыли memo, выбрали не ту сеть или отправили меньше нужной суммы.

Если вы платите картой, через банк или PayDo, смотрите руководство Ошибки оплаты в Tiger SMS: отклоненные транзакции, зависшие платежи и выбор метода.

Быстрое решение: найдите TXID и напишите в саппорт

Прежде чем писать в поддержку, проверьте три вещи — это займёт пару минут и часто решает вопрос сразу.

Найдите TXID. Это хэш транзакции — длинная строка из букв и цифр в деталях перевода в вашем кошельке или в истории выводов на бирже. Проверьте перевод в блокчейн-эксплорере. Для USDT TRC-20 — tronscan.org, для BTC — mempool.space или blockchain.com/explorer. Если перевод ещё не подтверждён сетью, просто подождите: зачисление начнётся после подтверждения. Обновите баланс. Откройте личный кабинет и нажмите Ctrl+F5 — браузер загрузит актуальный баланс, а не сохраненную копию страницы.

Если перевод подтверждён в эксплорере, прошёл час, а баланс по-прежнему пустой, напишите в поддержку в Telegram @Tigers_sms. Отправьте всё одним сообщением, чтобы не пришлось переспрашивать:

TXID транзакции;

сумма и монета;

сеть перевода (например, USDT TRC-20);

логин аккаунта Tiger SMS;

скриншот перевода из кошелька.

По TXID поддержка сразу видит, дошёл ли перевод до кассы и на каком этапе он остановился.

Как проверить зависший платеж: пошаговый гайд

Платеж стоит считать зависшим, только если сеть его уже подтвердила, а баланс не изменился в течение часа. До этого момента он, скорее всего, просто обрабатывается.

Шаг 1. Дождитесь подтверждения сети. Время зависит от блокчейна: в сети Tron перевод USDT TRC-20 обычно подтверждается за несколько минут, в сети Bitcoin — дольше, так как блоки выходят примерно раз в 10 минут и требуется несколько подтверждений. Если вы выбрали низкую комиссию, перевод может дольше ждать в очереди.

Шаг 2. Откройте страницу оплаты. Вернитесь на страницу счёта, созданную при пополнении, и посмотрите статус: увидела ли касса ваш перевод.

Шаг 3. Обновите баланс. В личном кабинете нажмите Ctrl+F5.

Шаг 4. Сверьте TXID в эксплорере. Вставьте хэш в поиск эксплорера нужной сети. Проверьте три поля: статус (успешно/подтверждено), адрес получателя (совпадает с адресом со страницы оплаты) и сумму (не меньше суммы счёта).

Шаг 5. Если всё совпадает, а баланса нет через час, напишите в поддержку с данными из предыдущего раздела.

Если на шаге 4 вы увидели, что адрес, сеть или сумма не совпадают, причина в одной из ошибок ниже.

Ошибка Memo и комиссии сети: почему платеж не зачислен

Когда требуется memo/tag и что будет без него

Memo (или destination tag) — дополнительное поле, которое некоторые сети используют, чтобы определить получателя на общем адресе. Если на странице оплаты указан memo, его нужно скопировать целиком, без пробелов. Без memo перевод приходит на адрес кассы, но система не может определить, к какому аккаунту его привязать.

Что делать, если забыли memo: не отправляйте перевод повторно. Напишите в поддержку с TXID и логином — платёж найдут и привяжут к аккаунту вручную. Это единственная ситуация, которую нельзя исправить самостоятельно.

Комиссия сети: почему «отправить до конца баланса» не работает

Биржи и некоторые кошельки удерживают комиссию за вывод из самой суммы перевода. Тогда на адрес кассы приходит меньше, чем указано в счёте, и автоматическое зачисление не срабатывает.

Как избежать: при выводе с биржи указывайте сумму к получению, а не к отправке, или добавляйте к сумме размер комиссии биржи. Если перевод уже ушёл с недостающей суммой, не доплачивайте вторым переводом — напишите в поддержку с TXID.

Другие частые ошибки

Неверная сеть. Например, USDT отправлен через ERC-20, а касса ждала TRC-20. Всегда сверяйте сеть на странице оплаты и в кошельке перед отправкой. Если сеть перепутана, напишите в поддержку с TXID — проверят, можно ли найти такой перевод.

Сумма не совпадает со счётом. Отправляйте точно ту сумму, которая указана на странице оплаты.

Перевод по старой ссылке. Каждое пополнение создает новую страницу оплаты. Отправляйте только на адрес с той страницы, которую открыли сейчас.

Повторная оплата до ответа поддержки. Создает дубли и замедляет разбор обоих платежей.

Гарантия: деньги не пропадают

Каждый криптоперевод виден в блокчейне по TXID. Если перевод дошел до адреса кассы, его можно найти и зачислить, даже если были ошибки с memo или суммой.

Прямые переводы с личного кошелька и массовая оплата: правила пополнения

Пополнять баланс можно только через личный кабинет. Функции оплаты списка номеров одним платежом на сайте нет: для массовых покупок используйте API.

Можно ли пополнить счет через личный кошелек? Нет

Все пополнения проходят только через сайт. Это защищает от мошенников, которые рассылают «реквизиты для быстрого пополнения» от имени сотрудников Tiger SMS в Telegram и на сторонних ресурсах.

Почему переводы на сторонние реквизиты не зачисляются:

платеж не создан в кассе, поэтому система не может привязать его к аккаунту;

если реквизиты оказались мошенническими, деньги вернуть не получится — криптопереводы необратимы;

сотрудники Tiger SMS не присылают личные кошельки для оплаты.

Как оформить оплату корректно

Войдите в личный кабинет и откройте "Пополнить". Выберите способ оплаты, например USDT TRC-20. Укажите сумму и скопируйте адрес, сеть и memo (если он есть) со страницы оплаты. Отправьте перевод и отслеживайте его по TXID в эксплорере. Обычно зачисление занимает от нескольких минут до получаса.

Почему нельзя оплатить список номеров разом

Каждая покупка номера списывается с баланса аккаунта отдельно. Для массовых покупок пополните баланс один раз, а номера покупайте через API Tiger SMS: скрипт закажет нужное количество номеров за секунды. Как подключить API — в руководстве Tiger SMS API: настройка, API-ключ и работа с поставщиками.

Заключение: куда обращаться, если платеж завис

Если платеж не зачислился, не повторяйте перевод. Сначала проверьте TXID в эксплорере: подтверждён ли перевод, совпадают ли адрес, сеть и сумма. Если перевод подтверждён и всё совпадает, подождите до часа и обновите баланс через Ctrl+F5. Если баланса так и нет или вы забыли memo — напишите в поддержку.

Чек-лист перед обращением в поддержку

TXID из кошелька или эксплорера;

сумма, монета и сеть перевода;

логин в личном кабинете Tiger SMS;

скриншот перевода.

Пополняйте баланс только через tiger-sms.com/payments.

Похожие проблемы:

Ошибки оплаты в Tiger SMS : отклоненные транзакции, зависшие платежи и выбор метода — если платите картой, через банк или PayDo.

Tiger SMS API: настройка, API-ключ и работа с поставщиками — для массовой покупки номеров.

FAQ

Мой платеж не был зачислен, я забыл указать мемо / забыл оплатить комиссию — что делать?

Не отправляйте перевод повторно. Если забыли memo или на адрес пришло меньше суммы счёта, напишите в поддержку Telegram @Tigers_sms, указав логин и TXID: платёж найдут и привяжут к аккаунту вручную.

Как проверить платеж после оплаты?

1. Дождитесь подтверждения сети.

2. Откройте страницу оплаты и посмотрите статус.

3. Обновите баланс в личном кабинете через Ctrl+F5.

4. Вставьте TXID в эксплорер сети и сверьте статус, адрес и сумму.

5. Если всё совпадает, а баланса нет через час, напишите в поддержку.

Сколько времени занимает зачисление криптоплатежа на баланс?

Обычно от нескольких минут до получаса. Сначала сеть подтверждает перевод — в Tron это несколько минут, в Bitcoin дольше. Затем касса зачисляет платеж на баланс. При высокой загрузке сети или низкой комиссии ожидание может растянуться до часа.

Можно ли пополнить счёт через ваш личный кошелек?

Нет. Пополнения проходят только через ЛК: так перевод автоматически привязывается к вашему аккаунту. Переводы на сторонние кошельки не зачисляются, а сотрудники Tiger SMS никогда не присылают личные реквизиты.

Могу ли я перевести оплату сразу за список номеров разом?

Нет, такой функции на сайте нет. Для массовых покупок пополните баланс один раз через кассу и покупайте номера через API Tiger SMS — документация на tiger-sms.com/api.

Как найти TXID (хэш транзакции) в своём кошельке?

Откройте историю переводов в кошельке или историю выводов на бирже и выберите нужную транзакцию. В деталях найдите поле TXID, Transaction ID или Hash — длинную строку из букв и цифр. Скопируйте ее целиком, без пробелов.