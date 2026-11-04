Работать с несколькими аккаунтами в обычном браузере неудобно: приходится переключать профили, проверять, где сохранены cookies, и следить за настройками прокси. BitBrowser собирает эти задачи в одном приложении. Посмотрим, что дает бесплатный тариф, как устроены синхронизация и автоматизация и где в таком процессе пригодится Tiger SMS.

Что такое BitBrowser и кому он подходит

BitBrowser — антидетект-браузер с отдельными профилями на базе Chromium и Firefox. У каждого профиля собственные cookies, локальное хранилище, настройки браузера и подключения. Для разных рабочих задач можно задавать User-Agent, разрешение экрана, язык, часовой пояс, WebRTC, Canvas и WebGL.

Такой подход полезен, когда на одном компьютере нужно держать несколько рабочих сессий и не путать настройки между проектами:

SMM и маркетинг. Разные клиенты, страницы и рекламные кабинеты — в отдельных профилях со своими данными входа.

Маркетплейсы. Для каждого магазина можно закрепить отдельный профиль и подходящий прокси, если это допускают правила площадки.

Команды поддержки. Профили можно распределять между сотрудниками с учетом прав доступа.

QA и локализация. Удобно проверять интерфейсы, формы и контент с разными языковыми и сетевыми настройками.

Основные возможности BitBrowser

В BitBrowser можно управлять браузерными профилями, прокси, синхронизацией окон и автоматизацией из одного приложения. Основные разделы находятся в боковом меню, поэтому для повседневной работы не приходится переключаться между разными инструментами.

Изолированные профили и прокси

При создании профиля можно выбрать ядро браузера и настроить язык, часовой пояс и геолокацию с учетом используемого прокси. Доступны HTTP, HTTPS, SOCKS5 и SSH: адрес можно ввести вручную, выбрать из сохраненного списка или получить через API.

При необходимости можно вручную указать системный прокси. Функция proxy bypass позволяет направлять выбранные статические ресурсы напрямую, если это соответствует вашей настройке подключения.

Синхронизатор окон

Синхронизатор повторяет действия из основного окна в других открытых профилях: клики, прокрутку и ввод текста. Встроенные инструменты помогают размещать несколько окон на экране. Синхронизатор доступен пользователям Windows и macOS.

RPA, Local API и командная работа

Синхронизатор нужен для повторения действий оператора в реальном времени. RPA решает другую задачу: в визуальном редакторе можно собрать последовательность переходов, кликов, ввода данных и пауз. Для разработчиков есть Local API с поддержкой инструментов автоматизации, включая Selenium и Puppeteer.

Через командные функции можно распределять доступ к профилям и группам. Для разработчиков предусмотрены дополнительные API-инструменты. Облачные телефоны и ПК относятся к отдельным продуктам экосистемы и могут оплачиваться дополнительно.

Как создать профиль и настроить прокси

Для первого запуска достаточно четырех действий:

Установить приложение. Выберите версию для Windows 64-bit, macOS Apple Silicon или macOS Intel на официальном сайте и войдите в аккаунт BitBrowser. Создать профиль. В разделе браузерных профилей нажмите кнопку добавления. Задайте название проекта, группу и при необходимости стартовый URL. Дополнительные параметры можно оставить по умолчанию. Подключить прокси. Выберите протокол, введите хост, порт и учетные данные. Если используете получение прокси через API, проверьте требования провайдера, в том числе необходимость IP-белого списка. Проверить соединение. Запустите проверку прокси, посмотрите определенный IP и регион, сохраните настройки и откройте браузерный профиль.

Где пригодится Tiger SMS

Допустим, SMM-специалист готовит отдельный рабочий профиль для тестирования регистрации на сайте, который разрешает использовать виртуальные номера. BitBrowser помогает держать браузерную среду и прокси отдельно от других проектов, а Tiger SMS — получить одноразовое SMS-подтверждение.

Подготовьте браузерную среду. Создайте отдельный профиль и укажите настройки подключения, подходящие для тестируемого региона. Выберите номер. В сервисе Tiger SMS сначала выбирают нужную площадку, затем страну. Доступность номеров зависит от сервиса и текущего предложения. После запроса подтверждения код появится в личном кабинете. Сохраните доступ к аккаунту. После завершения регистрации используйте постоянные способы восстановления, предусмотренные самой площадкой: почту, приложение 2FA или другой доступный способ. Одноразовый номер не заменяет постоянный контакт для восстановления.

Согласно справке Tiger SMS, один номер рассчитан на одно сообщение от выбранного сервиса. Если SMS не приходит, заказ можно отменить; средства возвращаются на баланс.

Для разработчиков у Tiger SMS есть API-интерфейс с документацией и методами для управления запросами. На иллюстрации показан раздел API; ключ доступа скрыт.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько браузерных профилей доступно в BitBrowser бесплатно?

В бесплатном плане — 10 профилей для одного пользователя. Также действуют дневные лимиты: до 50 запусков и до 20 новых профилей. Актуальные условия указаны на странице тарифов BitBrowser.

Можно ли назначить разные прокси отдельным профилям?

Да. Для каждого профиля можно указать собственный прокси. Поддерживаются HTTP, HTTPS, SOCKS5 и SSH.

Чем синхронизатор отличается от RPA?

Синхронизатор повторяет действия оператора одновременно в нескольких окнах. RPA выполняет заранее собранный сценарий, например последовательность кликов и переходов.

Работает ли BitBrowser на macOS?

Да, есть клиент для macOS. Встроенный синхронизатор окон доступен на Windows и macOS.

Нужно ли отдельно оплачивать прокси и виртуальные номера?

Да. Браузерные профили не включают стоимость сторонних прокси и виртуальных номеров. Эти услуги выбирают и оплачивают отдельно.

Можно ли повторно получить SMS на одноразовый номер Tiger SMS?

Одноразовые номера предназначены для ограниченной активации, а не для постоянного восстановления доступа. Если планируете пользоваться аккаунтом долго, заранее настройте доступные резервные способы входа.

Что делать, если код на номер Tiger SMS не пришёл?

Проверьте статус заказа и доступность номера в личном кабинете. Условия отмены и возврата средств описаны в справке Tiger SMS.