Как пополнить баланс на сайте TIGER SMS

В данной статье мы рассмотрим все варианты зачисления баланса на сайте TIGER SMS, которые имеются на данный момент.

1) Способ пополнения через Cryptomus. Данный способ оплаты является одним из самых понятных и удобных для всех пользователей.

Для того чтобы пополнить баланс через Cryptomus вам необходимо выполнить следующие шаги

1. Перейдите во вкладку пополнить баланс

2. Выберите способ оплаты Cryptomus

3. Ниже пишем нужную нам сумму, которую мы хотим зачислить на баланс

4. Нажимаем пополнить

5. Далее открывается сайт с окном оплаты, где необходимо выбрать криптовалюту и сеть

6. Нажимаем на кнопку подтверждения и сканируем QR код.

7. Завершаем оплату.

2) Пополнение через Alipay отлично подойдет для китайских пользователей.

1. Выбираем платежный сервис Alipay и нажимаем пополнить

2. Нам открывает сайт, где необходимо выбрать сумму, которую вы хотите зачислить на баланс.

3. Ниже вводим контактную информацию выбрав один из двух предложенных способов и подтверждаем платеж. Не забывайте обращать внимание на то, что присутствует комиссия.

4. Вам нужно вернуться на сайт TIGER SMS и ввести код подтверждения платежной системы для завершения платежа. Для этого пишем номер заказа в поисковик.

5. При успешном поиске открывается информация об оплате, и в нижней части всей этой информации находится пароль карты (ками/卡密). Именно его нужно вставить на странице оплаты.

6. Чтобы верно использовать пароль карты: сначала нажмите кнопку платежной системы, которой оплачивали. После этого использовать пароль карты можно успешно.

3) Пополнение чрез Lava кошелек

1. На странице выбора способа оплаты выберите "LAVA" из предложенных вариантов.

2. После выбора LAVA вас перенаправят на сайт сервиса LAVA для совершения оплаты.

3. Войдите в свой аккаунт LAVA. Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь и следуйте инструкциям на сайте для создания аккаунта.

4. Проверьте сумму и детали заказа на странице LAVA. Обратите внимание на то, что сумма, которую вы хотите зачислить должна быть указана с учетом комиссии на сайте TIGER SMS и платежного сервиса LAVA. В данном случае платеж составит 316.51 рублей.

5. Выберите источник средств баланс счета LAVA

6. Нажмите кнопку для подтверждения платежа. В зависимости от настроек безопасности, может потребоваться ввод одноразового пароля (OTP) или подтверждение через мобильное приложение LAVA.

7. Дождитесь завершения обработки платежа. Это может занять несколько секунд. После успешной оплаты вас перенаправят обратно на сайт продавца, где вы увидите подтверждение заказа.

8. Получение подтверждения: На указанный вами email или телефон придет подтверждение о завершении оплаты и информация о заказе.

4) Пополнение через карты Карты банков РФ. Самый простой и понятный способ пополнения для большинства пользователей из РФ.

1. Выберите нужный вам способ оплаты

2. Вводим нужную сумму и нажимаем пополнить.

3. Вы можете оплатить по QR коду или выбрать опцию ‘’Оплатить через СБП’’. Помните, что вы должны указать сумму с учетом комиссии, в данном случае 336 рублей.

5) Оплата через AnyPay | Только СБП. Для пользователей из РФ

Этот вариант оплаты является не самым удобным, так как минимальная сумма оплаты составляет 1000 рублей.

1. Выбираем способ оплаты Anypay.

2. Вводим нужную сумму и нажмием пополнить.

3. Совершите перевод по указанным реквизитам. Оплата будет засчитана автоматически после получения перевода. Необходимо перевести точную сумму одной транзакцией, в противном случае средства могут быть утеряны

6) Пополнение баланса через карты зарубежных банков, банковские переводы, ewallet. (не для РФ и Беларуси)

Данный способ подойдет для тех у кого есть зарубежные карты, так как российские карты для данного способа оплаты не подойдут.

1. Выбираем платежный сервис Payop, вводим нужную сумму и нажимаем пополнить

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2. В появившемся окне необходимо выбрать способ оплаты.

3. После того как выбрали способ оплаты заполняем необходимые данные и подтверждаем оплату.

4. Подтвердите оплату и следуйте дальнейшим шагам для пополнения баланса.

7) Как пополнить баланс с помощью WeChat Pay. Этот способ аналогичен Alipay и подойдет для китайских пользователей.

1. Выбираем способ оплаты через WeChat, и ниже нажимаем на кнопку ‘’пополнить’’

2. Открывается сайт, где нужно выбрать способ оплаты и заполнить контактную информацию

3. Нажимаем на кнопку Confirm payment, после этого открывается окно с QR кодом который нужно отсканировать для оплаты.

4. После оплаты вводим номер заказа в поисковик и копируем пароль карты

5. При успешном поиске открывается информация об оплате, и в нижней части всей этой информации находится пароль карты (ками/卡密). Именно его нужно вставить на странице оплаты TIGER SMS