Como se registrar no Airbnb sem um número de telefone em 2025

Procurando uma maneira rápida de se inscrever no Airbnb? Temos a solução! Com um número virtual, você pode criar uma conta facilmente e evitar possíveis barreiras de registro.

O que é um número virtual e por que você precisa dele?

Um número virtual é um número de telefone que funciona via internet e permite receber SMS para se registrar em serviços como o Airbnb. É uma alternativa prática ao cartão SIM físico:

Econômico: Um número virtual custa apenas alguns centavos, muito mais barato que comprar um SIM.

Anonimato: Ninguém pode vincular o número à sua identidade.

Flexibilidade: Você pode escolher um número de mais de 100 países, independentemente da sua localização.

Ao usar um número virtual, você pode criar rapidamente um perfil no Airbnb enquanto mantém sua privacidade.

Por que escolher um número virtual da TIGER SMS?

Registrar-se no Airbnb com um número virtual dá acesso a todos os recursos da plataforma. Uma conta criada dessa forma é idêntica a uma feita com um número de telefone comum.

Vantagens da TIGER SMS:

Ativação instantânea: Você receberá seu número imediatamente.

Garantia de reembolso: Se você não receber o código, o dinheiro será reembolsado à sua conta.

Conveniência: Interface fácil de usar e proteção segura de dados.

Como comprar um número virtual para se registrar no Airbnb

Siga estes passos simples para criar uma conta no Airbnb:

-Visite o site da TIGER SMS

Acesse o site da TIGER SMS e crie uma conta. Você só precisa de um login e uma senha. Suas informações estão completamente protegidas.

-Adicione saldo para a compra

Escolha um método de pagamento conveniente na página de recarga.

-Compre um número

-Selecione o serviço desejado (Airbnb).

-Especifique o país de onde deseja o número.

-Receba o código de verificação por SMS

-Vá para a seção "Números Ativos" e copie seu número.

-Use o número durante o registro no Airbnb.

-Copie o código recebido por SMS.

-Registre-se no Airbnb

Use o código para concluir o registro e comece a buscar acomodações.

Conclusão

Um número virtual temporário é uma maneira simples, prática e econômica de se registrar no Airbnb. A TIGER SMS oferece preços baixos, anonimato completo e uma ampla variedade de países. Esqueça os problemas de registro: experimente um número virtual hoje mesmo e aproveite tudo o que o Airbnb tem a oferecer!

Compre um número virtual da TIGER SMS agora e desbloqueie o mundo das viagens sem limitações!