Key Takeaways

Спам звонок — масовий небажаний виклик без згоди абонента; за оцінками операторів, на нього припадає до 25–30% усіх вхідних дзвінків в Україні.

Відповідь або зворотний дзвінок на підозрілий номер може коштувати плату або стати початком фішингової атаки.

Небезпечні спам-дзвінки імітують банки, служби доставки та держоргани, намагаючись виманити дані картки чи коди з SMS.

Ефективний захист поєднує вбудовані фільтри смартфона, чорні списки, безкоштовні застосунки-фільтри та цифрову гігієну.

Пошукові запити «спам звонок» і «что такое спам-звонок» щомісяця набирають тисячі українських користувачів — і це не дивно. Якщо коротко, спам-дзвінок — це будь-який вхідний виклик, на який ви не давали згоди: реклама кредитів, «виграні» призи, опитування, мовчазні дзвінки та автодзвінки від роботів. У цій статті пояснюємо, що таке спам дзвінок і що таке спам дзвінки в цілому, розбираємо, які види небезпечні спам-дзвінки існують насправді та наводимо покрокову інструкцію, як захиститись від спам-дзвінків на Android і iPhone без складних налаштувань.

Що таке спам-дзвінок і чим він відрізняється від звичайного

Спам-дзвінок — це небажаний масовий дзвінок від невідомого або автоматизованого номера з метою реклами, опитування, нав'язування послуг чи шахрайства. Від звичайного дзвінка він відрізняється масовістю (дзвонять тисячам людей), відсутністю особистого контексту та, часто, використанням роботизованих систем обдзвону.

Простими словами, спам-дзвінки — це «сміттєва» комунікація в телефонії: ви не залишали заявку, не знаєте абонента, але отримуєте шаблонну пропозицію, опитування або підозрілий дзвінок «з банку». Інколи користувачі шукають «что такое спам-звонок» чи «что такое спам-звонки» — мова йде про те саме явище. Важливо відділяти небезпечні спам-дзвінки від законного телемаркетингу за згодою, коли компанія телефонує після вашого запиту, та від помилкового дзвінка, де немає рекламного або шахрайського сценарію.

Масовість: один сценарій розсилається тисячам або мільйонам абонентів.

один сценарій розсилається тисячам або мільйонам абонентів. Автоматизація: для обдзвону використовують автодайлери, а рободзвінки (robocalls) відтворюють записане повідомлення або бота.

для обдзвону використовують автодайлери, а рободзвінки (robocalls) відтворюють записане повідомлення або бота. Маніпуляція номером: зловмисники можуть підміняти АОН, тож «Київстар», «Vodafone Україна» чи lifecell на екрані — не завжди доказ реальності виклику.

зловмисники можуть підміняти АОН, тож «Київстар», «Vodafone Україна» чи lifecell на екрані — не завжди доказ реальності виклику. Ціль: не розмова, а результат — передача даних картки, встановлення програми, оплата «боргу».

За даними Truecaller та Hiya за 2024–2025 роки, глобально спам-виклики йдуть на мільярди щомісяця, а точніше — це порядок величини, а не стабільна константа. Для України офіційні зведені цифри фрагментарні, але оператори та антиспам-сервіси фіксують хвилі перед святами, старту акцій і після витоків баз номерів.

Для розуміння, як захиститись від спам-дзвінків, запам’ятайте правило: не підтверджуйте особисті дані, не натискайте «1» у меню бота, не передзвонюйте на підозрілий номер. На Android допомагають Google Phone і Kaspersky Who Calls, на Apple iOS — «Тиша для невідомих номерів», у Truecaller — глобальна база маркерів.

Чому вам телефонують спамери: хто стоїть за дзвінками

За спам-дзвінками стоять рекламні агентства, недобросовісні кол-центри, бази даних, куплені в «темних» мережах, та шахраї. Номер потрапляє до бази після реєстрацій на сайтах, витоків даних, заповнення анкет або автоматичного перебору номерів у діапазоні оператора.

Звідки беруться бази номерів. Основних джерел кілька:

Витоки даних — компрометовані бази інтернет-магазинів, банків, сервісів доставки. Продані на тіньових форумах, вони містять не лише номер, а й ім'я, регіон, іноді історію покупок.

— компрометовані бази інтернет-магазинів, банків, сервісів доставки. Продані на тіньових форумах, вони містять не лише номер, а й ім'я, регіон, іноді історію покупок. Публічні джерела — оголошення на маркетплейсах, анкети з розіграшів, форми з «згодою на обробку даних», яку мало хто читає.

— оголошення на маркетплейсах, анкети з розіграшів, форми з «згодою на обробку даних», яку мало хто читає. Брутфорс діапазонів — робот перебирає всі комбінації номерів оператора. За оцінками експертів галузі, перебір усього діапазону одного оператора в Україні технічно можливий за лічені тижні.

Легальний телемаркетинг чи спам? Законною є комунікація за згодою абонента з дотриманням реєстру «Не телефонуй мені» (на практиці мало хто ним користується). Спам — це масові розсилки без згоди: нав'язливі пропозиції кредитів, страховок, «виграшів». Це небезпечні спам-дзвінки в разі, якщо за ними стоїть мета виманити коди з SMS чи реквізити картки.

Чому дзвінки з Китаю (+86), Нігерії (+234) чи європейських країн? Дешеві VoIP-шлюзи дозволяють підміняти префікс вихідного номера, а закордонний формат ускладнює блокування та скарги. Такі дзвінки зазвичай — «вантуз» або схема «дзвінок та скинув» (callback-ловушка), де розрахунок на те, що абонент передзвонить і оплатить рахунок.

Навіщо шахраям підняття слухавки? Відповідь — сигнал «номер активний». Така SIM потрапляє в «гарячу» базу з вищою ціною на чорному ринку, а потоки спаму на неї посилюються. Саме тому фахівці рекомендують не відповідати на невідомі номери та перевіряти їх через Truecaller, Kaspersky Who Calls або вбудований фільтр Google Phone на Android і функцію «Невідомі номери» в Apple iOS. Оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell також пропонують власні сервіси блокування небажаних викликів — це перший крок, як захиститись від спам-дзвінків.

Чим небезпечні спам-дзвінки: шахрайські схеми

Небезпека спам-дзвінків — у шахрайських схемах: «банк» просить код з SMS, «служба безпеки» вимагає перевести гроші на «безпечний рахунок», «оператор» пропонує «виграш» чи «бонус». Одного дзвінка достатньо, щоб втратити кошти або особисті дані, які потім використають для оформлення кредитів. Саме тому важливо розуміти, що таке спам дзвінок, і як захиститись від спам-дзвінків.

Найпоширеніші схеми небезпечних спам-дзвінків:

«Ваш рахунок заблоковано» — «співробітник банку» повідомляє про підозрілу операцію та просить назвати дані картки чи код з SMS.

— «співробітник банку» повідомляє про підозрілу операцію та просить назвати дані картки чи код з SMS. Виманювання OTP-кодів — шахраї просять цифри з повідомлення, які насправді підтверджують переказ або прив'язку картки.

— шахраї просять цифри з повідомлення, які насправді підтверджують переказ або прив'язку картки. Фальшивий виграш — «оператор» Київстар, Vodafone Україна чи lifecell повідомляє про приз і просить «сплатити комісію».

— «оператор» Київстар, Vodafone Україна чи lifecell повідомляє про приз і просить «сплатити комісію». «Допомога родичу» — вигадана біда з родичем і терміновий переказ грошей.

— вигадана біда з родичем і терміновий переказ грошей. Інвестиційні пропозиції — «гарантований дохід» на крипто- чи трейдинг-платформах, після першого вкладу кошти зникають.

Окремі ризики створюють callback-ловушка (дзвінок, щоб ви перетелефонували на платний номер) та фішингові сайти-клони банків, на які шахраї ведуть з SMS після дзвінка. За оцінками правоохоронних органів за 2025 рік, телефонні шахраї щороку витягають з українців десятки мільйонів гривень — точну суму назвати складно через масовість нерозкритих звернень.

Особливо вразливі літні люди: вони охоче вірять представникам «банку» й «поліції». Встановіть батькам Truecaller, Kaspersky Who Calls або вбудований фільтр Google Phone на Android та Apple iOS — автоматичне визначення спам-дзвінків знижує ризик у десятки разів.

Як розпізнати спам-дзвінок за 5 секунд

Спам-дзвінок впізнається за ознаками: невідомий номер з іншої країни або «+380» з незнайомим кодом оператора, мовчання у слухавці після відповіді (робот перевіряє активність), типові сценарії з «банком» чи «службою безпеки», тиск і поспіх. Сучасні смартфони автоматично підписують частину таких номерів як «Спам». Нижче — практичний чек-лист, що дозволяє зрозуміти, що таке спам дзвінок на практиці, і відрізнити його за лічені секунди.

Чек-лист ознак спам-дзвінка

Тиша після відповіді — 1–3 секунди мовчання означають роботизований обдзвін (робот перевіряє, чи берете слухавку).

— 1–3 секунди мовчання означають роботизований обдзвін (робот перевіряє, чи берете слухавку). Шум кол-центру на тлі: багато голосів, гудки інших операторів.

на тлі: багато голосів, гудки інших операторів. Дзвінок обривається за 1–2 гудки — спамери чекають зворотного дзвінка на платний номер.

— спамери чекають зворотного дзвінка на платний номер. Іноземні префікси (+44, +7, +1) або «масові» українські номери без прив'язки до операторів типу Київстар, Vodafone Україна, lifecell.

(+44, +7, +1) або «масові» українські номери без прив'язки до операторів типу Київстар, Vodafone Україна, lifecell. Підміна номера (spoofing) — на екрані відображається реальний номер банку чи держустанови, але дзвінок шахрайський.

— на екрані відображається реальний номер банку чи держустанови, але дзвінок шахрайський. Поспіх і тиск : «дійте зараз», «картку заблокують через 10 хвилин».

: «дійте зараз», «картку заблокують через 10 хвилин». Погрози та просьба нікому не розповідати — класичний маркер соціальної інженерії.

— класичний маркер соціальної інженерії. Прохання продиктувати код з SMS — це завжди шахрайство.

Червоні прапорці в діалозі. Небезпечні спам-дзвінки майже завжди будуються за сценарієм: представлення → проблема (блокування картки, «виграш», «викритий вірус») → термінова дія. Жодна банківська установа не просить ПІН, CVV-код чи код підтвердження — це правило без винятків.

Перевірка номера перед відповіддю. Встановіть Truecaller або Kaspersky Who Calls — ці сервіси показують репутацію номера в реальному часі. Вбудовані Google Phone (Android) та Apple iOS мають власні фільтри: за даними екосистем Google за 2024–2025 роки, вбудований захист автоматично відсіює до третини спам-дзвінків (порядок величини). Також шукайте номер у відгуках Google — масові розсилки майже завжди залишають «слід» у вигляді десятків скарг. Це найпростіший спосіб захиститись від спам-дзвінків, перш ніж витрачати час на розмову.

Як захиститись від спам-дзвінків: покрокова інструкція

Захист від спам-дзвінків будується в три рівні: увімкнути фільтрацію на смартфоні (iOS — «Silence Unknown Callers», Android — «Фільтр спаму» від Google), підключити антиспам-опцію у мобільного оператора (Київстар, Vodafone, lifecell пропонують безплатні або платні сервіси) та встановити застосунок-ідентифікатор дзвінків. Додатково — не публікувати номер і не відповідати на підозрілі дзвінки. Це мінімально необхідний набір, який відсіює більшість небезпечних спам-дзвінків.

1. Налаштування на iPhone (Apple iOS). Увімкніть «Тиша невідомих абонентів» («Silence Unknown Callers»): Налаштування → Телефон → Тиша невідомих абонентів. Номери, яких немає у контактах, переадресуються на голосову пошту без сигналу. Альтернатива — сторонні ідентифікатори дзвінків (наприклад, Kaspersky Who Calls): їх активують у тому ж розділі «Телефон» → «Виявлення викликів та блокування».

2. Налаштування на Android. Застосунок Google Phone має вбудований «Фільтр спаму»: Три крапки → «Налаштування» → «Фільтр спаму». Функція працює локально та безкоштовно. Що таке спам дзвінок у цьому контексті — Google позначає номери, які інші користувачі масово скаржились, і попереджає або блокує їх автоматично.

3. Операторські рішення в Україні. Київстар пропонує безплатний сервіс «Антиспам», який підключається через застосунок «Мій Київстар» або командою . Vodafone Україна та lifecell мають власні антиспам-опції — зазвичай їх достатньо активувати в особистому кабінеті.

4. Застосунки-ідентифікатори. Truecaller та Kaspersky Who Calls розпізнають мільйони номерів, але вимагають доступу до контактів і журналу викликів. Це працює за принципом колективної бази: мінус — ваші контакти теоретично потрапляють у спільну базу, тому оцінюйте цей компроміс.

5. Гігієна номера. Що таке спам-звонок з погляду зловмисників — це часто просто номер із відкритих джерел. Не вказуйте номер у публічних анкетах, оголошеннях і соцмережах, а в анкетах на ненадійних сайтах залишайте окрему SIM або eSIM для реєстрацій.

Що робити, якщо вже відповіли на спам-дзвінок: висновок

Якщо ви вже відповіли на спам-дзвінок, головне — не панікувати: не повідомляйте коди з SMS, дані карток та не встановлюйте запропоновані застосунки. Якщо встигли передати дані — негайно заблокуйте картку через банк, змініть паролі та зверніться до поліції (kiberpolicia.gov.ua). Аби спам-дзвінки не діставали вас у майбутньому — заблокуйте номер, позначте його як спам і налаштуйте фільтрацію: профілактика завжди дешевша за наслідки.

Алгоритм дій, якщо дані вже «злиті»

Заблокуйте картку через додаток банку або гарячу лінію — це займає 2–3 хвилини й перекриває доступ шахраям до коштів.

через додаток банку або гарячу лінію — це займає 2–3 хвилини й перекриває доступ шахраям до коштів. Змініть паролі до онлайн-банкінгу, пошти та соцмереж; увімкніть двофакторну автентифікацію.

до онлайн-банкінгу, пошти та соцмереж; увімкніть двофакторну автентифікацію. Зафіксуйте факт дзвінка : збережіть номер, час, скриншоти переписки — це доказова база для звернення.

: збережіть номер, час, скриншоти переписки — це доказова база для звернення. Зверніться до банку з заявою про несанкціоновані операції: за регламентами НБУ банки розглядають такі звернення у регламентні строки.

Куди скаржитись на небезпечні спам-дзвінки

Скарги приймають Кіберполіція України (kiberpolicia.gov.ua), ваш мобільний оператор — Київстар, Vodafone Україна чи lifecell — а також реєстр небажаної реклами. За даними Кіберполіції за 2024–2025 роки, щомісяця надходять сотні скарг на телефонне шахрайство, і кожна заява допомагає виявляти цілі мережі зловмисників.

Чому не варто перетелефоновувати

Зворотний дзвінок на підозрілий номер — погана ідея: за частиною тарифів дзвінки на преміум-номери коштують десятки гривень за хвилину, а сам дзвінок підтверджує, що номер «живий», — його додадуть до активних баз для розсилок. Краще просто заблокувати контакт.

Підсумок

Що таке спам-дзвінок, якщо коротко: це контрольована загроза, якщо ви розумієте механіку шахрайства й маєте базову фільтрацію. Щоб захиститись від спам-дзвінків, використовуйте вбудовані засоби Google Phone на Android, екранування невідомих номерів у Apple iOS чи додатки Truecaller та Kaspersky Who Calls. Пам'ятайте: небезпечні спам-дзвінки працюють лише тоді, коли ви самі передаєте дані — тож контролюйте кожен крок.

FAQ

Що таке спам дзвінок?

Спам-дзвінок — це небажаний телефонний дзвінок з рекламною, шахрайською чи автоматизованою метою. Зазвичай такі дзвінки надходять з масових обдзвонів (рободзвінків) або баз номерів, які потрапили до відкритих джерел. Метою може бути продаж послуг, збір особистих даних чи виманювання грошей.

Чому мені постійно телефонують спамери?

Ваш номер потрапив у базу даних: через реєстрації на сайтах, анкети, розіграші чи витік з баз компаній. Спамери купують чи обмінюються такими базами, тож дзвінки повторюються з різних номерів. Щоб зменшити кількість дзвінків, не публікуйте номер у відкритих джерелах і встановіть додаток-фільтр.

Чи небезпечно відповідати на спам-дзвінки?

Сама відповідь зазвичай безпечна: з'єднання без вашої згоди не вмикатиметься і гроші не спишуться. Однак шахраї можуть вмовити назвати особисті дані, коди з SMS чи реквізити картки. Найкраще не брати слухавку з підозрілих номерів і взагалі не спілкуватися з невідомими абонентами.

Як заблокувати спам-дзвінки на Android?

Відкрийте додаток «Телефон», перейдіть у «Налаштування» → «Заблоковані номери» і ввімкніть фільтрацію спаму. Багато смартфонів мають вбудоване визначення спаму. Додатково встановіть Google Телефон або Kaspersky Who Calls: вони автоматично попереджатимуть про підозрілі дзвінки та дозволятимуть блокувати номери.

Як захиститися от спам звонков на iPhone?

iPhone має вбудовану функцію «Тиша невідомим абонентам»: у «Налаштуваннях» → «Телефон» увімкніть її — дзвінки з незбережених номерів переходитимуть на голосову пошту без звуку. Також заблокуйте конкретні номери через історію дзвінків і встановіть програму для визначення спаму, наприклад Kaspersky Who Calls.

Що робити, якщо я відповів на дзвінок шахраїв?

Негайно завершіть розмову, якщо співрозмовник просить особисті дані, коди чи гроші. Якщо вже повідомили реквізити картки — заблокуйте її через банк і зателефонуйте на гарячу лінію. Змініть паролі до банківських застосунків, перевірте виписку. У разі втрати коштів напишіть заяву в поліцію та повідомте банк.

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