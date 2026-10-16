Префікс 078 не входить до офіційного переліку кодів мобільних операторів України (+380 39–099)

Номери формату 38099 належать мережі Vodafone Україна (код 099)

Після перенесення номера MNP код більше не визначає оператора — лише MNP-бази

Точну перевірку оператора забезпечує реєстр НКРЗІ та безкоштовні MNP-сервіси

078 оператор — один із найпоширеніших запитів українців, які отримали дзвінок із незрозумілого префікса. Перше важливе уточнення: в Національному плані нумерації України коду 078 для мобільного зв'язку немає — валідні мобільні префікси починаються з 039, 050, 063, 066, 067, 068, 073, 089 та 091–099. Якщо ви шукаєте відповіді на запитання «38099 що за оператор», «який оператор 099» або «чий номер 380 99» — все це мережа Vodafone Україна. А от «49 оператор» стосується фіксованого зв'язку Чернівців, а не мобільного. У цій статті розберемо, звідки береться префікс 078, як за 2 хвилини дізнатися оператора за номером без сторонніх додатків і чому після запуску MNP в Україні (понад 10 млн перенесених номерів) перші цифри номера втратили значення. Отримаєте конкретні інструкції, посилання на реєстр НКРЗІ та чек-лист захисту від шахрайських дзвінків.

Що за оператор 078: чи існує такий код в Україні

В Україні коду 078 не існує — жоден мобільний оператор (Vodafone Україна, Київстар, lifecell) йому не призначав. Внутрішньоукраїнські мобільні номери починаються з кодів 39, 50, 63, 65–68, 73, 89, 91–99. Якщо вам дзвонили з «078», це або зарубіжний номер, або підміна номера спамерами.

Діючі мобільні коди України (+380):

39, 50 — Vodafone Україна;

— Vodafone Україна; 67, 68, 96, 97, 98 — Київстар;

— Київстар; 63, 65, 66, 93 — lifecell;

— lifecell; 91, 92 — тримувачі переважно з Китаю (з 2025 року за наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій);

— тримувачі переважно з Китаю (з 2025 року за наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій); 73, 89 — інші мобільні мережі; за кодами 44, 54, 55, 56 працюють номери фіксованого зв'язку операторів «Укртелеком» та «Воля».

Чому запит «078 оператор» популярний? По-перше, дзвінки з підмінених номерів (спуфінгу) — шахраї та спамери генерують фейкові номери, і «078» часто потрапляє в такі комбінації. По-друге, зарубіжні лінії: 78 — код Санкт-Петербурга та Ленінградської області (РФ, формат +7 78X), а в низці країн Південної Азії (Індія, Пакистан) «078» може бути частиною національного плану нумерації. Саме тому «078» в історії дзвінків — тривожний сигнал, а не ідентифікатор реального абонента.

Як влаштований український номер: +380 → код оператора (2 цифри) → 7 цифр номера абонента. Наприклад, +380 99 = код Київстар. Якщо ви шукаєте «38099 оператор», «38099 що за оператор» або «який оператор 099» — відповідь: Київстар. Аналогічно запити «49 оператор» стосуються російської нумерації, а не української.

Як дізнатися оператора за номером: використайте безкоштовні сервіси перевірки (наприклад, від Київстар чи Vodafone Україна) або офіційний ресурс НКЕК. Урахуйте, що через MNP (перенесення мобільного номера) Україна з 2019 року дозволяє змінювати оператора зі збереженням номера, тому «чий номер 380 99» сьогодні може належати не Київстар, а іншому оператору.

38099 що за оператор: хто володіє кодом 099

Коди +380 99 і 099 належать мережі Vodafone Україна (раніше — МТС Україна). Це один із трьох найбільших операторів країни поряд із Київстар та lifecell. Отже, номер виду +380 99 XXX XX XX — це абонент Vodafone, але з урахуванням перенесення номера (MNP) оператор теоретично може відрізнятись.

Історія коду: від МТС Україна до Vodafone Україна

Код 099 спочатку видавався абонентам МТС Україна. У 2015–2016 роках компанія провела масштабний ребрендинг і з того часу працює під брендом Vodafone Україна. Важливо: зміна назви не вплинула на самі коди — усі наявні номери збереглися.

Коди Vodafone Україна

Повний перелік кодів мережі: 050, 066, 095, 099. Отже, якщо ви бачите номер 38099, оператор за замовчуванням — Vodafone Україна. Сусідній за темою код 078 мобільний зв'язок належить іншому оператору, тож не плутайте префікси.

Чому код не гарантує оператора: MNP

Завдяки MNP (перенесення мобільного номера) в Україні абонент може зберігти номер і перейти до Київстар або lifecell. Тому питання «38099 що за оператор» має дві відповіді: за кодом — Vodafone Україна, за фактичним обслуговуванням — будь-хто. Як перевірити:

онлайн-сервіси перевірки оператора за номером;

дзвінок на номер — за голосовим меню або рахунком;

офіційні додатки операторів для ідентифікації контактів.

Тарифні орієнтири Vodafone Україна

Абоненти коду 099 зазвичай користуються лінійками Vodafone SuperNet та контрактними тарифами, де місячна абонплата стартує орієнтовно від 150 грн (актуальні ціни перевіряйте на офіційному сайті). Загальна абонентська база оператора — на рівні десятків мільйонів SIM-карт, що робить 099 одним із найпоширеніших префіксів країни.

49 оператор: код якої країни і чи відповідати на такий дзвінок

49 — це міжнародний код Німеччини, а не українського оператора. Запис виду 49... означає дзвінок з Німеччини або підміну номера. В Україні мобільних кодів, що починаються на 49, немає. Відповідати варто лише якщо ви очікуєте дзвінка з-за кордону.

Розбір формату: +49 проти +380 49

Міжнародний формат номера складається з коду країни та національного номера. +49 — код Німеччини, після якого іде місцевий номер без нуля. Формат +380 49 в Україні відсутній: за регулюванням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, українські мобільні коди починаються з +380 39, 50, 63, 66, 67, 68, 73, 89, 91–99. Якщо ви шукаєте 38099 оператор або думаєте, чий номер 380 99, — це код Vodafone Україна (раніше МТС Україна). Дізнатися точного оператора допоможе перенесення номера MNP Україна, адже за MNP абонент може змінити мережу, зберігши номер: 38099 що за оператор насправді — питання до бази перенесених номерів. Власні коди мають також Київстар, lifecell та Укртелеком (фіксований зв'язок). Тому який оператор 099 — здебільшого Vodafone Україна, але без перевірки MNP гарантувати неможливо.

Чому дзвінок із «49» — привід для обережності

Типові схеми шахрайства з закордонними кодами:

«Пропущений дзвінок» — короткий виклик, щоб ви самі перетелефонували;

— короткий виклик, щоб ви самі перетелефонували; дорогий зворотний дзвінок — номер має ознаки платного сервісу, і вартість хвилини для вас може сягати 10–50 грн (порядок величини, залежно від тарифу);

— номер має ознаки платного сервісу, і вартість хвилини для вас може сягати (порядок величини, залежно від тарифу); соціальна інженерія — виманювання даних під виглядом банку чи міграційної служби.

Для українського абонента вхідні дзвінки зазвичай безкоштовні — платите ви лише за зворотний виклик за міжнародним тарифом.

Як відрізнити +49 від 049

049 без плюса — міжміський код Чернівців у системі фіксованого зв'язку Укртелеком. +49 — іноземний код, що відображається з плюсом. Якщо поруч із темою «078 оператор» або код 078 мобільний зв'язок ви бачите незрозумілі префікси, пам'ятайте: як дізнатися оператора за номером — перевірити код після +380 у реєстрі або через сервіси ідентифікації. Запит 49 оператор в українському контексті коректний лише як питання про країну: відповідь — Німеччина.

Як дізнатися оператора за номером: безкоштовні способи перевірки

Оператора за номером можна визначити за 30 секунд: через онлайн-сервіси перевірки кодів (агрегатори баз ABC-DEF), офіційні довідники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, або за допомогою USSD/додатків операторів. Єдиний нюанс — перенесені номери (MNP), де код більше не збігається з оператором.

Найшвидший шлях — онлайн-бази кодів України. Вони беруть діапазони ABC-DEF, тобто перші 6 цифр після +380, і повертають ймовірного оператора: наприклад, 38099 оператор часто пов’язують із Vodafone Україна, тоді як +380 99 у старих довідках міг належати МТС Україна до ребрендингу. Обмеження очевидне: агрегатори не завжди встигають за перенесенням номера MNP Україна, тому для «49 оператор», «який оператор 099» чи «чий номер 380 99» відповідь може бути формальною, а не фактичною.

Джерелом істини є План нумерації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій: він фіксує, кому виділено діапазони та які зміни затверджені. Запит «078 оператор» і «код 078 мобільний зв’язок» варто звіряти саме з актуальною редакцією плану, а не з кешем сторінок, бо старі коди можуть мати історичний бренд.

Скопіюйте номер повністю, у форматі +380…, і візьміть перші 6 цифр після коду країни. Відкрийте дві незалежні бази діапазонів та зіставте результат із Планом нумерації. Якщо справа може стосуватися MNP, уточніть через додаток/бота відповідного оператора або сервіс HLR-lookup, який бачить реального оператора, а не лише виділений діапазон.

Для дзвінків на Київстар, lifecell, Vodafone Україна чи Укртелеком практичне правило просте: безкоштовної перевірки вистачить для превентивного аналізу, а перед критично важливим контактом обов’язково враховуйте MNP.

Чому код не завжди відповідає оператору: перенесення номера MNP

З 2019 року в Україні діє перенесення номера (MNP): абонент може зберегти номер, наприклад 099, і перейти до Київстару чи lifecell. Тому код 38099 формально належить Vodafone Україна, але конкретний абонент може обслуговуватись іншим оператором — перевіряти треба за конкретним номером.

Що таке MNP і коли запустили. MNP (перенесення мобільного номера) — це можливість змінити оператора, зберігши номер повністю, включно з кодом +380 99 чи іншим. В Україні перенесення номера запущено 1 квітня 2019 року; процедуру регулює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій. Порядкова вартість послуги для абонента закладена в тарифи оператора, зазвичай це одноразовий платіж порядку 100–200 грн (актуально уточнюйте у свого оператора).

Як MNP впливає на визначення оператора. У кодах, як-от 38099, 078 чи інших кодів, закладено лише початкового власника діапазону. Так, +380 99 традиційно закріплений за Vodafone Україна (колишній МТС Україна), а код 078 мобільний зв'язок отримав Київстар як новий діапазон. Після MNP базу оператора за номером визначають бази перенесених номерів, а не сам префікс. Тому запит «38099 що за оператор» чи «який оператор 099» має дві відповіді: формальну (за кодом) і фактичну (за конкретним абонентом).

Де перевірити поточного оператора. Як дізнатися оператора за номером на практиці:

Онлайн-сервіси перевірки на сайтах Київстар, Vodafone Україна, lifecell та сторонніх агрегаторах — вони звертаються до актуальних баз MNP;

на сайтах Київстар, Vodafone Україна, lifecell та сторонніх агрегаторах — вони звертаються до актуальних баз MNP; дзвінок на номер — деякі мобільні застосунки відображають мережу абонента;

— деякі мобільні застосунки відображають мережу абонента; запит до свого оператора — за підтримки НКРЗІ оператори мають доступ до реєстру перенесених номерів.

Чи впливає MNP на вартість дзвінків. За даними операторів, тарифи всередині мережі в Україні не залежать від того, куди фактично перенесено номер: дзвінок на «чужий» код за правилами тарифікації трактується за номером, а не за поточною мережею. Проте в деяких старих тарифах дзвінки на інші мережі коштують дорожче, тож перед набором варто перевірити умови свого тарифного плану.

Висновок: як реагувати на дзвінки з кодів 078, 49 і 099

Коду 078 в українській мобільній нумерації немає — такі дзвінки майже завжди означають спам чи закордонну лінію. 38099 — це Vodafone Україна, 49 — код Німеччини. Користуйтесь безкоштовними сервісами перевірки кодів, враховуйте MNP і не передзвонюйте на підозрілі «пропущені» номери.

Шпаргалка для запам'ятовування

078 — такого коду не існує: ні серед кодів мобільного зв'язку (099, 067, 093 тощо), ні серед кодів країн. Пошук за запитом «код 078 мобільний зв'язок» у довідниках не дасть результату.

— такого коду не існує: ні серед кодів мобільного зв'язку (099, 067, 093 тощо), ні серед кодів країн. Пошук за запитом «код 078 мобільний зв'язок» у довідниках не дасть результату. +380 99 — це Vodafone Україна (колишня МТС Україна). Якщо цікавить, чий номер 380 99 або який оператор 099, — відповідь одна.

— це (колишня МТС Україна). Якщо цікавить, чий номер 380 99 або який оператор 099, — відповідь одна. +49 — міжнародний код Німеччини, а не оператор.

— міжнародний код Німеччини, а не оператор. Урахуйте MNP (перенесення мобільного номера) Україна: номер, спочатку виданий Київстаром або lifecell, може належати іншому оператору. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, в Україні перенесено вже понад мільйон номерів.

Три правила безпеки

Не передзвонюйте на невідомі «пропущені» номери з кодами 078 чи 49: це класична схема «дзвінок і скинув», а зворотний дзвінок може бути тарифікований як закордонний. Не повідомляйте жодних кодів із SMS, даних карток чи паролів — справжні оператори (Vodafone Україна, Київстар, lifecell, Укртелеком) їх ніколи не запитують. Перевіряйте номер через безкоштовні довідники — щоб дізнатися оператора за номером, достатньо ввести перші 6–7 цифр.

Коли варто відповідати

Відповідайте, якщо чекаєте дзвінок: співбесіду, доставку, дзвінок від рідних чи колег за кордоном (наприклад, з Німеччини). У сумнівах — перервіть розмову і зателефонуйте на офіційний номер контрагента, вказаний на його сайті.

FAQ

099 какой оператор?

Номер 099 належить мобільному оператору Vodafone Україна (раніше «МТС Україна»). Це один із найстаріших кодів країни. Однак через перенесення номера абонент може змінити оператора, тож точний відповідь надає сервіс перевірки, наприклад сайт Національної комісії з питань регулювання зв'язку.

Чей номер 38099?

Номер із кодом +380 99 належить оператору Vodafone Україна. +380 — це міжнародний код України, а 99 — код мобільного оператора. Виняток — номери, перенесені до іншого оператора за правилами MNP. Для точної перевірки скористайтеся офіційними сервісами або запитом до оператора.

Що за оператор номер починається на 078?

Номер, що починається на 078, не є стандартним мобільним кодом України. Можливо, це помилка, внутрішній номер або короткий сервісний код. У всіх українських операторів коди починаються з цифри 0 та трьохзначних комбінацій, наприклад 050, 067, 073, 063. Уточніть повний номер для точної ідентифікації оператора.

49 оператор или код страны?

49 — це код країни Німеччини, а не мобільного оператора. Якщо ви отримали дзвінок із номера, що починається на +49, це міжнародний виклик із Німеччини. Увага: це може бути телефонне шахрайство. Не передзвонюйте на невідомі закордонні номери без необхідності — вартість таких дзвінків може бути високою.

Як дізнатися, кому належить номер телефону в Україні?

Визначити власника номера можна кількома способами: скористатися онлайн-сервісами визначення оператора за кодом, надіслати запит через офіційний сайт НКРЗІ, використати додатки визначення абонентів (Truecaller, «Кто звонит?») або звернутися до поліції, якщо номер використовується для шахрайства чи погроз.

Чи може оператор відрізнятися від коду номера через перенесення номера?

Так, може. Завдяки послузі перенесення номера (MNP) абонент зберігає свій номер, але змінює оператора. Наприклад, номер із кодом 099 теоретично може належати Київстар або lifecell. Тому визначати оператора лише за кодом недостатньо — потрібна актуальна перевірка через спеціальні сервіси.

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