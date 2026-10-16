Key Takeaways

Одноразова активація номера ватсап коштує 5–30 грн, оренда — 100–500 грн/міс

До 95% спроб реєстрації на безкоштовних публічних номерах завершуються помилкою

WhatsApp банить за масові реєстрації, а не за сам факт віртуального номера

Активація WhatsApp без SIM-картки легальна в Україні, якщо сервіс ліцензований

Українські номери +380 дорожчі на 30–50%, але стабільніші та довіреніші

Якщо вам потрібні номера ватсап для бізнесу, розсилок чи особистого спілкування — цей гайд допоможе вибрати без зайвих витрат і ризику блокування. За даними Meta за 2026 рік, WhatsApp має понад 2,7 млрд активних користувачів на місяць, і платформа послідовно посилює боротьбу з масовими реєстраціями: за спостереженнями SMS-агрегаторів, до 30% нових акаунтів на дешевих публічних номерах блокують у перші 72 години. Нижче — де купувати, скільки це коштує і як пройти активацію за 5 хвилин.

Де купити номера ватсап: перевірені сервіси

Номера ватсап купують у двох типів провайдерів: SMS-агрегатори (Tiger SMS, Onlinesim, SMS-Man) продають номер для прийому коду, а VoIP-провайдери (Twilio, Zadarma) орендують повноцінний номер на місяці. Для активації WhatsApp найраціональніший Tiger SMS: приватний номер з гарантією доставки коду коштує в рази дешевше за VoIP-оренду. Обирайте формат під задачу: тест акаунта чи постійна бізнес-комунікація.

SMS-агрегатор vs VoIP-оренда. У Tiger SMS номер приватний на час сесії й після активації повертається в пул — для разової реєстрації це оптимально; в Onlinesim та подібних пулів менше, і номери частіше «гарячі». У Twilio номер закріплений за вами — це критично для бізнесу, де Meta вимагає стабільний контакт у сценарії WhatsApp Business Platform.

Кроки покупки: реєстрація → вибір країни → оплата (карта або крипта) → отримання SMS-коду в кабінеті → введення коду в додатку. Перевіряйте, чи сервіс гарантує повернення коштів, якщо код не надійшов, і чи підтримує повторну відправку протягом 10–20 хвилин. Для клієнтів з України оптимальний варіант — віртуальний номер WhatsApp Україна: верифікація проходить стабільніше, ніж на «дешевих» азійських діапазонах.

Безкоштовні номера ватсап: чому 95% спроб провалюються

Стабільних безкоштовних номерів ватсап не існує: публічні SMS-приймачі показують вхідні повідомлення всім, тому код верифікації бачить будь-хто і перехоплює найшвидший. За даними сервісів активації за 2026 рік, орієнтовно 95% спроб реєстрації на таких номерах завершуються помилкою або миттєвим баном.

Meta детектує VoIP-діапазони та патерни масових реєстрацій, тому shared-номери блокуються за години, а іноді за хвилини. Витрата 5–30 грн на приватний номер усуває головний ризик. Не прив'язуйте основний акаунт до чужого безкоштовного номера: втрата доступу до коду означає втрату акаунта і всієї переписки — відновлення чатів у WhatsApp можливе лише з резервної копії на вашому пристрої, про що нагадує офіційна довідка сервісу.

Скільки коштують номера ватсап: ціни 2026 року

У 2026 році ціна одноразової активації в Tiger SMS стартує від кількох гривень за код із автоповерненням за невдачу, оренда VoIP-номера — 100–500 грн/міс, а API-провайдери з інтеграцією (Twilio) стартують від $1–2/міс плюс плата за SMS. На ціну впливають країна номера, доступність у пулі та модель оплати.

Приховані витрати: платні повторні SMS (5–15 грн за спробу), автоматичне продовження оренди та втрата номера при простроченні платежу. Український віртуальний номер WhatsApp зазвичай на 30–50% дорожчий за азійський, але забезпечує вищу доставлюваність OTP-кодів і довіру при першому контакті з клієнтом.

Практична порада: для 1–2 акаунтів вигідний SMS-агрегатор; для 10+ акаунтів з розсилками стабільний VoIP-провайдер чи офіційний канал знижує ризик банів і дешевший на дистанції.

Висновок: як купити номера ватсап без бана

Найнадійніша схема 2026 року: приватний (не публічний) номер у провайдері з гарантією доставки SMS, реєстрація з реальної IP-адреси, одна SIM — один акаунт, двофакторна верифікація ввімкнена. Нагадаємо: Meta блокує за спам і масові розсилки відповідно до умов використання WhatsApp, а не за сам віртуальний номер. Для ринку України обирайте категорію «віртуальний номер WhatsApp Україна» з повторною видачею коду. Оберіть сервіс із списку вище та активуйте акаунт уже сьогодні — це займе не більше 5 хвилин.

FAQ

Як отримати віртуальний номер для WhatsApp?

Виберіть перевірений сервіс віртуальних номерів — рекомендуємо Tiger SMS з гарантією повернення коштів, якщо код не надійшов, — зареєструйтеся та поповніть баланс. Оберіть країну номера і оплатіть активацію. У WhatsApp введіть номер і дочекайтеся SMS із кодом у кабінеті сервісу. Введіть код — реєстрація завершена. Використовуйте сервіси з гарантією повернення коштів, якщо код не надійшов.

Чи можна використовувати WhatsApp без SIM-картки?

Так, можна. Номер телефону потрібен лише для реєстрації та отримання коду підтвердження; фізична SIM-карта не обов'язкова — достатньо віртуального номера, що приймає SMS. Після активації додаток працює через інтернет: повідомлення, дзвінки, відеозв'язок. Головне — обрати надійного провайдера, що гарантує доставку коду підтвердження.

Чи забанять WhatsApp за віртуальний номер?

Не обов'язково. Блокування настає за спам, масові розсилки, скарги користувачів і заборонений софт — а не за сам факт віртуального номера. Використовуйте номер особисто, додавайте контакти поступово, не розсилайте рекламу незнайомцям і ввімкніть двофакторну верифікацію — тоді ризик бану мінімальний, а акаунт працюватиме стабільно.

Скільки коштує віртуальний номер для WhatsApp?

У 2026 році номер для одноразової реєстрації коштує від 5 до 30 грн залежно від країни та сервісу. Довгострокова оренда — 100–500 грн на місяць, API-провайдери стартують від $1–2/міс. Українські та європейські номери дорожчі за азійські приблизно на 30–50%. Обирайте варіант із гарантією повернення коштів, якщо SMS-код не прийшов.

Який номер краще для WhatsApp: український чи закордонний?

Для роботи з клієнтами в Україні кращий український віртуальний номер +380: він довіреніший, OTP-коди доставляються стабільніше, а номер рідше потрапляє під фільтри Meta. Уникайте загальних «пулів», які масово використовують інші. Обирайте приватний виділений номер із гарантією прийому SMS і підтримкою провайдера — такий номер працює роками без блокувань.

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