Как заказать товары из Турции в Россию

Большинство из нас при упоминании заграничных покупок думают о китайском AliExpress. Следует понимать, что это далеко не единственный вариант. Существуют не менее выгодные способы сотрудничества с иностранными поставщиками для розничных и оптовых покупателей. Все больше людей желает заказать из Турции в Россию широкий спектр товаров – от вещей до лекарственных препаратов. Постараемся подробнее рассмотреть особенности этого процесса и дадим важные рекомендации.

Почему следует заказать товары из Турции

Какие преимущества несет подобное сотрудничество? Следует выделить несколько ключевых моментов:

Разнообразие и стиль. Турция известна своим огромным предложением стильной одежды. Вы можете найти широкий выбор различных моделей, дизайнов и коллекций для мужчин, женщин и детей. Качество и цена. Стара является одним из крупнейших производителей текстиля и одежды. Это обеспечивает высокое качество продукции по относительно доступным ценам. Заказать одежду из Турции оптом выгодно. Быстрая доставка. Турция географически близка к России, что облегчает и ускоряет транспортировку товаров. Это особенно полезно, если требуется получить покупки быстро. Оптовые возможности. Если большое количество товаров для бизнеса, страна может предложить хорошие возможности. Многие турецкие производители готовы предоставить скидки на крупные заказы.





Отдельно необходимо сказать про санкции, введенные против России в 2022 году. Для тех, кто хочет заказать вещи из Турции, они не будут проблемой. Помимо турецких брендов, доступна продукция иностранных компаний, ушедших с российского рынка.

Где заказать одежду из Турции и другие товары

Имеется ряд площадок, на которых предприниматели и обычные люди предпочитают совершать заказы. Вот несколько популярных турецких онлайн-магазинов, которые были популярны в России:

Trendyol (trendyol.com). Этот магазин предлагает широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и косметики для мужчин, женщин и детей. Trendyol сотрудничает с известными турецкими и мировыми брендами. Morhipo (morhipo.com). Предлагает коллекции различных турецких и мировых брендов в многочисленных категориях. Sportive (sportive.com.tr). Магазин специализируется на продаже спортивной одежды различных брендов, в том числе Nike, Adidas, Puma, New Balance и прочих. Modanisa (modanisa.com). Если Вы интересуетесь модой для женщин с учетом требований Ислама, здесь можно найти большой выбор вариантов. Boyner (boyner.com.tr). Это универсальный магазин, где можно найти одежду, обувь, аксессуары, косметику и предметы для дома. Koçtaş (koctas.com.tr). Здесь можно заказать вещи из Турции дешево из каталога электроники, бытовой техники и других товаров. n11 (n11.com). Считается универсальным и включает большое количество товаров в различных категориях.





Где заказать лекарства из Турции

К сожалению, в России все критичнее становится ситуация с лекарственными препаратами. Заказать из Турции подобный товар не всегда представляется возможным. Это связано с многочисленными законодательными ограничениями. Подобный момент следует уточнять на специализированных ресурсах, чтобы не возникло проблем с правоохранительными органами. Если говорить о разрешенных препаратах, то сюда относятся ставшие дефицитом на российском рынке качественные жаропонижающие для детей и прочее.





Заказать таблетки из Турции в Россию можно на следующих сайтах:

Следует отметить, что все сайты доступны только на турецком. Языковой барьер не станет проблемой, поскольку можно воспользоваться встроенным переводчик в браузере или использовать специальные сервисы от Яндекс или Google.

Как заказать товар из Турции в Россию

Приступим к особенностям оформления покупок на иностранных площадках. Некоторые сайты предлагают доставку по адресу в Российской Федерации. Следует сказать о том, что такие ресурсы можно пересчитать по пальцам одной руки. Скорее всего, заказать одежду из Турции напрямую не удастся и придется обратиться за помощью к специализированным компаниям-посредникам.

Выбор посредника. Рекомендуется ознакомиться с отзывами и учесть рейтинг организации, чтобы удостовериться в ее надежности. Согласование деталей. Свяжитесь с представителями, чтобы обсудить ключевые моменты (условия доставки, оплаты и дополнительные сборы). Оплата одним из предложенных способов. Приобретение товаров. Посредник осуществляет покупку в Турции от имени клиента. Он может сотрудничать с различными магазинами и поставщиками для получения желаемых товаров. Проверка и упаковка. Посредник проверяет качество и соответствие заказанных товаров перед их отправкой. Международная доставка. Организуется перевозка товаров в Россию. Обычно, используются курьерские службы или международные почтовые сервисы. Таможенные процедуры. При получении посылки в России возможна уплата пошлин и налогов. Подобный момент следует уточнять предварительно. Получение посылки. Можно указать любой удобный адрес доставки, в том числе до двери.





Когда нужно заказать вещи из Турции в Россию, комиссия посредника составляет 5-12%, в зависимости от конкретной ситуации. Как показывает практика, эта надбавка позволяет не беспокоиться о многочисленных сопутствующих задачах (от хранения на складе до прохождения таможни).

Как зарегистрироваться на турецких сайтах

Чтобы начать покупки, необходимо завести учетную запись в интересующем интернет магазине. Здесь может возникнуть целый ряд сложностей – от нежелания использовать собственный мобильный номер до проблем с получением СМС.

Как решить данную проблему?

Существует простое и удобное решение. Сайт «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для регистрации на турецких сайтах. Его стоимость начинается от нескольких рублей. В наличие есть виртуальные турецкие номера, с которыми у вас точно не возникнет никаких проблем при регистрации в нужном интернет-магазине.





СМС приходит моментально после отправки и его можно прочесть в личном кабинете. Имеется простая схема покупки, как одного номера, так и оптовой партии.