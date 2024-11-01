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가상 번호

문자 인증용 가상 번호 구매 Yonogames

가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.

가상 번호로 온라인에서 SMS 받기

매일 수백만 명이 Yonogames를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.

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Yonogames
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상위 10개 국가 Yonogames

아래는 배송률이 가장 높은 10개국입니다

Yonogames용 일회성 가상 번호를 받으세요.

가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 Yonogames에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.

가상 번호를 선택하는 이점

일회성 Yonogames 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.

  • 일시적인 Yonogames 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
  • 지리적 제한 우회. Yonogames 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
  • 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
  • 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1

계정 생성 및 자금 충전

TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2

국가 및 서비스 선택

이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3

가상 번호 구매

원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4

인증에 번호 사용

발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5

인증 코드 수신

서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.

보너스

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

일회용 번호 사용의 주요 이점

개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다

물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다

인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다

여러 국가의 번호 중에서 선택하세요

결론

TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 Yonogames 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.

Yonogames 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

자주 묻는 질문(FAQ)

새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.

모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:

  • 계속해서 새로운 번호 시도
  • 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
  • VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
  • 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃

가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.

가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.

해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.

서비스 선택

facebook

2990017

Whatsapp

5787724

Instagram+Threads

4035038

Amazon

6931663

Viber

2905586

Flipkart

4002

Google,youtube,Gmail

29285059

Telegram

3830364

ChatGPT

2069195

TikTok/Douyin

5505270

WeChat

3252376

Вконтакте

2077461

Swiggy

2100

Mercado

147382

my jio

4000

JivoMart

4100

Discord

2616738

Myn Traffic

3000

Truecaller

621581

Uber

2721102

Any other

2706345

ZUS Coffee

10446

Shopee

3022365

GooglePay

1000

Signal

1225645

Netflix

2216350

PayPal

8792187

Snapchat

2283019

Naver

2721687

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1840219

eBay

2083009

Bumble

1367911

Carousell

736434

DiDi

1344725

Apple

3058920

Vinted

1376799

Spincrush

1000

Claude

1316342

Grab

634233

Shein

1002

Payoneer

633050

Dana

165515

Alipay/Alibaba/1688

1696339

OkCupid

1130698

GMX

19512

Picpay

234455

Walmart

288006

Ticketmaster

1648979

Gojek

731323

Googlemessenger

691673

Bolt

1248728

Hing

1390353

Line messenger

3996105

KakaoTalk

2579025

Tencent QQ

2264769

Blizzard

2003542

Imo

1730127

Tokopedia

203591

Bilibili

509979

Foodpanda

1734515

bet365

890382

fiverr

1043974

Badoo

522757

Grindr

2657464

Happn

1183009

Mercari

317010

Zoho

1837021

Wolt

1002814

Yahoo

3260035

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

366225

Airbnb

1917913

OLX

1745879

Akulaku

204695

LinkAja

167629

Rebtel

242770

Taobao

555390

Craigslist

8120166

Paysafecard

751548

Revolut

1523445

Яндекс

680832

LinkedIN

2274262

OZON

88532

OffGamers

471064

GCash

48806

Yalla

2131041

OVO

212276

Taptap Send

249833

BeReal

15932

Meituan

40410

Steam

1820670

Twitter

2085462

Skout

1349552

Yemeksepeti

689728

Idealista

480235

Onet

44332

GG

58073

Linode

457372

IceCasino

76810

Klarna

128667

Marktplaats

7248

Vercel

434402

ENILIVE

172845

Jingdong

510093

Coinbase

1296982

GoFundMe

650587

BlaBlaCar

638181

Kaggle

688325

ProtonMail

2060322

Twitch

751487

BIGO LIVE

1502398

Twilio

181305

Wise

258332

Sahibinden

8519

Immowelt

8166

Eyecon

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Ubisoft

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Railone

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Match

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Bharatgas

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Kwai

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Microsoft

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Nike

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1хbet

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Moneylion

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Douyu

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Zomato

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Quipp

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Dent

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AOL

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Lazada

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Careem

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Papara

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BitClout

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HQ Trivia

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Adidas

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Astropay

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Getir

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Womply

302641

Hopi

2563

IFood

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PciPay

43

Zalo

621236

Michat

1056580

Hepsiburadacom

244572

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

8126

Poshmark

623049

avito

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Buff.163

9845

Burger King

219992

ДругВокруг

28576

4Fun

72917

GroupMe

553556

myGLO

1748

LightChat

178974

MTS CashBack

17911

McDonalds

344145

Monese

546786

МВидео

21362

PGbonus

989713

32red

143716

Spotify

314613

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1615019

Airtel

315

Venmo

317911

Mail.ru

741587

Одноклассники

719965

Юла

50478

Seosprint

22151

Mamba, MeetMe

1103662

EasyPay

587

Hezzl

371861

Hermes

27915

Delivery Club

25430

Potato

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Dhani

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Olacabs

800688

Netease

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Baidu

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Amasia

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Clubhouse

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RedBook

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Skype

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99app

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inDriver

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IQOS

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Joyride

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NimoTV

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Zupee

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QIWl

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Ace2Three

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GiraBank

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Weverse

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FoodHub

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Bykea

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Chispa

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icq

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TeenPattiStarpro

0

AliExpress

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Ukrnet

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Magicbricks

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Cathay

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Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

98013

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MOMO

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SamsungShop

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Freelancer

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GyFTR

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PagSmile

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Paytm

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Roposo

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99acres

218

Букмекерские

2230

Şikayet var

341069

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

214010

AVON

28451

CliQQ

15104

PharmEasy

0

Temu

490913

Nextdoor

46269

RummyCulture

0

Leboncoin

26308

Paxful

13221

CloudChat

84368

Getmega

0

PaddyPower

236215

Uklon

1592

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1145

Pocket52

0

Gemgala

95319

Bazos

1147

Dosi

296239

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

25007

勇仕网络Ys4fun

12391

Keybase

272548

LazyPay

0

Glovo

12208

UU163

102517

EscapeFromTarkov

52239

Iti

547272

Probo

61527

Asda

74607

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

98136

Alchemy

189567

Alibaba

499

All Access

171376

Angel One

97128

Ankama

8784

AstraPay

206334

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19081

Betano

10185

Book My Play

0

BPJSTK

189362

Bunq

7598

BytePlus

154054

Casino/bet/gambling

73931

CityMall

2218

Cloud Manager

146432

CMB

189722

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

159605

EarnEasy

0

Feeld

33144

Feels

236202

Flip

96624

Foodora

256070

FreeNow

395810

Friendtech

142192

Fups

1

Gett

237817

GoPayz

920

Gopuff

240395

Grailed

250377

Greggs

228224

Greywoods

193694

Her

168201

INDOBA

19555

iPanelOnline

13324

Ipsos iSay

538313

Lydia

72466

Meitu

75355

Mera Gaon

17

Miravia

144316

MotorkuX

192280

MTR Mobile

45367

Muzz

236942

myboost

6227

Neocrypto

138578

Neon

745311

Next

477681

Nubank

94465

OneForma

245238

Ozan SuperApp

0

Paybis

748

Paysend

172042

Pinduoduo

253699

PizzaHut

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PlayerAuctions

46563

Playerzpot

0

Pockit

163353

Potato Chat

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Prakerja

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Prenagen Club

71747

punjab citizen

0

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Razer

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RummyCircle

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SBI Card

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Servify

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Shpock

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SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

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This Fate

2642

tiketcom

71218

TRUTH SOCIAL

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Tuul

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UangMe

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Upwork

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Voi

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WINDS

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WooPlus

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Yonogames

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Zasilkovna

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1000

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okk4.bet

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GoogleChat

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WhatsApp2

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PlayTime

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WooHoo

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Nielsen

1000

WinGO

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