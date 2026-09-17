WeChat के लिए मुफ़्त नंबर

अक्सर उस नंबर से पहले ही WeChat पर रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है और सेवा उसे अस्वीकार कर देती है। ऊपर की सूची से किसी और देश का नंबर आज़माएं या भुगतान वाला नंबर लें — उस पर कोड आने की गारंटी है।