ऑनलाइन SMS पाएँ — सूडान के सार्वजनिक नंबर
सूडान के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।
नंबर: 5 सक्रिय: 5
इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।
देश के अनुसार मुफ़्त नंबर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।
कुल 5 नंबर, इनमें से 5 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।
आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।
नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। सूडान का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।
ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?
Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।