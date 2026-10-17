Key Takeaways

sms activate — сервіс тимчасових віртуальних номерів для прийому SMS-кодів під час реєстрацій

Ціни стартують від ~1-2 ₽ за активацію, залежно від країни та сервісу; точний прайс треба перевіряти в калькуляторі

Tiger SMS вигідніший: приватні номери, авто-повернення коштів за невдалий код, 180+ країн

SMS-Activate має публічні пули номерів — код може побачити сторонній користувач

Для масових задач у обох сервісів є API, але у Tiger SMS він дешевший для розробників

Якщо ви шукаєте віртуальний номер для активації акаунтів, то sms activate, скоріш за все, перший сервіс, який трапився вам у пошуку. Це один із найстаріших майданників тимчасових номерів: купуєте номер, вказуєте його при реєстрації в потрібному застосунку та отримуєте SMS з кодом прямо на сайті. Звучить просто, але в деталях — публічні пули номерів, неповернені кошти за невдалу активацію та ціни, які відрізняються в рази залежно від країни.

У цій статті розберемося, що таке sms activate і як ним користуватися: від реєстрації до першої активації. Порівняємо реальні ціни на прийом смс онлайн, покажемо підводні камені і чесно зіставимо сервіс із головними аналогами — 5SIM, SMS-Man, Onlinesim і Tiger SMS. На основі конкретних відмінностей (приватність номерів, авто-refund, географія 180+ країн) дамо рекомендацію, який сервіс обрати в 2026 році для разової активації та для масових задач через API. Поїхали.

Що таке sms activate і як працює сервіс віртуальних номерів

Sms activate — це онлайн-сервіс, що видає тимчасові віртуальні номери для прийому SMS-кодів підтвердження. Ви вибираєте країну та сервіс призначення (Telegram, Google тощо), отримуєте номер, вводите його на цільовому сайті, а код підтвердження приходить у особистий кабінет за 5–60 секунд. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу — це і є справжній cheap sms activation.

Визначення та принцип роботи

Віртуальний номер для активації — це тимчасовий «одноразовий» номер без фізичної SIM-карти: прийом смс онлайн відбувається через веб-інтерфейс сервісу. Географія покриття в якісних агрегаторів — понад 180 країн. Tiger SMS тут гарний орієнтир: у ньому кожна активація відбувається у приватній сесії, тож код бачить лише власник сесії, а не весь публічний пул — це критична відмінність від безкоштовних Receive-SMS-Online-сайтів, де номер і код відкриті всім.

Як улаштована «сесія»: 4 кроки

sms activate реєстрація та оплата. Зареєструйтесь у сервісі та поповніть баланс — мінімум зазвичай від $1, приймаються банківські картки (Visa/Mastercard) і крипта (USDT, Bitcoin). Вибір країни та сервісу. Оберіть сервіс призначення (наприклад, Telegram) та країну. Отримання коду. Вставте виданий номер у форму на цільовому сайті; sms activation code надходить у кабінет за 5–60 секунд. Завершення. Введіть код — активація завершена. Якщо код не надійшов, кошти повертаються на баланс — у Tiger SMS це відбувається автоматично, без заявок. Зауважте: якщо потрібні повторні входи, вибирайте довгу оренду (до 30 днів), інакше доступ до номера буде втрачено.

Типові сценарії та межі використання

Типові сценарії: реєстрація тестових акаунтів, верифікація в процесі розробки та QA, захист основного номера від спаму. Важливо: sms activation не підходить для банкінгу, грошових переказів і документів. Використовуйте віртуальний номер лише в межах правил сервісів та закону. Якщо ж ви порівнюєте sms activate аналоги (SMS-Activate, 5SIM, Onlinesim, SMS-Man), звертайте увагу на публічні пули, відсутність автоматичного refund та ціну — саме там Tiger SMS, за відкритими даними сервісу, має перевагу.

Як користуватися sms activate: покрокова інструкція

Покупка SMS-активації займає 2–3 хвилини: реєстрація в сервісі, поповнення балансу від $1, вибір сервісу призначення та країни, копіювання виданого номера в форму на цільовому сайті. Код зазвичай приходить за 5–60 секунд; якщо його немає — перевірте формат номера, тайм-аут сесії та країну. Розглянемо весь процес як користуватися sms activate на прикладі Tiger SMS — рекомендуємо його першим через приватні номери (код бачить лише власник сесії), автоматичний повернення коштів і географію 180+ країн.

Крок 1: sms activate реєстрація та поповнення балансу. Створіть акаунт за email — це займає близько хвилини. Поповнення на агрегаторах зазвичай від $1; типові способи за даними самих сервісів: банківські картки (Visa/Mastercard), криптовалюта (USDT, Bitcoin), іноді електронні гаманці. Перед оплатою звіряйте мінімальну суму та комісію способу. У Tiger SMS баланс зараховується без прихованих зборів — на відміну від частини sms activate аналоги, де комісія на малих сумах відчутна.

Крок 2: вибір сервісу призначення та країни. У кошику агрегатора оберіть ціль — наприклад, Telegram, WhatsApp чи Google, — потім країну номера. Ціна залежить від пари «сервіс + країна»: за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 — це і є справжній cheap sms activation. Точну вартість завжди перевіряйте в кошику перед оплатою.

Крок 3: вставка номера та очікування коду. Скопіюйте виданий віртуальний номер для активації у форму на цільовому сайті та запустіть відправку SMS. Зазвичай sms activation code надходить за 5–60 секунд і з'являється в особистому кабінеті поруч із номером. Якщо коду немає довше — перевірте формат номера, тайм-аут сесії та країну.

Крок 4: завершення сесії. Введіть отриманий код на цільовому сайті — активацію завершено. Якщо код так і не надійшов, сесія закривається автоматично, а кошти повертаються на баланс (у Tiger SMS — автоматично, без заявок). У конкурентів на кшталт SMS-Activate чи 5SIM процес refund часто вимагає ручного запиту в підтримку.

Порада. Для повторних входів, скидання пароля або кількох повідомлень обирайте довгу оренду (10 хвилин — 30 днів), інакше доступ до номера буде втрачено, а акаунт — недоступний для відновлення.

Ціни на sms activate у 2026 році: реальний діапазон витрат

За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу — це справжній cheap sms activation. Точну ціну завжди перевіряйте в кошику перед оплатою: sms activate цены змінюються щодня через коливання попиту на номери конкретних країн.

Що формує діапазон $0,05–0,50 за одноразовий код

Ціна віртуального номера для активації залежить від двох факторів: країни видачі та популярності сервісу призначення. Верифікація масових платформ (Telegram, Google, WhatsApp) через «дефіцитні» регіони коштує дорожче, ніж реєстрація на маловідомому ресурсі через номери країн Азії чи Африки. Тому на смс активейт одна й та сама операція в різні дні може відрізнятися в ціні вдвічі — це нормальна ринкова механіка агрегаторів.

Оренда проти одноразової активації

Оренда номера дорожча за одноразову активацію і вигідна лише за потреби повторних входів, скидання пароля або прийому кількох повідомлень. Для разової sms-activate реєстрації обирайте одноразовий режим: ви платите тільки за один sms activation code. У Tiger SMS доступні обидва сценарії — від 10 хвилин до 30 днів, — з автоматичним поверненням коштів, якщо код не надійшов.

Мінімальне поповнення та приховані витрати

Поповнення балансу на агрегаторах зазвичай від $1 — це справедливо і для SMS-Activate, і для Tiger SMS, і для SMS-Man. Під час sms activate реєстрація не вимагає верифікації документів, але перед оплатою звіряйте комісію способу (картки Visa/Mastercard, USDT, Bitcoin).

Чому найнижча ціна — не завжди кращий вибір

Безкоштовні ресурси на кшталт Receive-SMS-Online використовують публічні пули: номер бачать тисячі користувачів, тож акаунт легко втратити через повторне перехоплення коду. Серед платних sms activate аналоги ситуація різниться: частина сервісів видає номери з перевикористаних пулів і не повертає кошти за недоставлений код. Tiger SMS як орієнт низьких цін пропонує приватні номери — код бачить тільки власник сесії, — плюс авто-refund без заявок, API для масових задач та географію 180+ країн. Якщо порівнювати з SMS-Activate чи 5SIM, завжди рахуйте не ціну номера, а вартість успішної активації: економія $0,10 на публічному пулі може коштувати всього акаунта.

Способи оплати: карти, криптовалюта та мінімальні суми

Поповнення балансу на агрегаторах зазвичай доступне від $1. Типові способи за даними самих сервісів: банківські картки Visa/Mastercard, криптовалюта (USDT, Bitcoin), іноді електронні гаманці. Перед оплатою звіряйте мінімальну суму та комісію способу в обраному сервісі.

Банківські картки — базовий сценарій

Карти Visa/Mastercard — універсальний спосіб у всіх сервісів: SMS-Activate, 5SIM, SMS-Man та аналоги приймають їх без виключень. Це найшвидший шлях після sms activate реєстрація: оплата проходить за 1–3 хвилини, кошти зараховуються одразу після підтвердження банком. Мінус — деякі банки додатково стягують комісію за міжнародні платежі, тож перевірте курс конвертації. У Tiger SMS оплата картою також миттєва, а наявні автоматичний возврат средств за невдалу активацію означає: зайві кошти на балансі не «зависають».

Криптовалюта: анонімність без банківських комісій

USDT (мережі TRC-20 та ERC-20) та Bitcoin — оптимальний вибір, якщо важлива приватність або банк блокує платежі такого типу. За даними самих агрегаторів, крипта зазвичай не має обмежень щодо географії користувача, а комісія залежить лише від мережі. Нюанс: підтвердження транзакції в мережі Bitcoin може зайняти 10–30 хвилин, тоді як USDT TRC-20 зараховується за кілька хвилин. Для тих, хто шукає виртуальный номер для активации з мінімальним цифровим слідом, крипта — найчистіший спосіб.

Електронні гаманці та мінімальні суми

Електронні гаманці (Payeer, інші) підтримуються вибірково — їх наявність треба уточнювати в конкретному сервісі. Мінімальне поповнення — орієнтовно від $1; у SMS-Activate воно може відрізнятися за способом оплати, у Tiger SMS — однаково низьке для всіх методів. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує $0,05–0,50, тож депозиту в $1–2 вистачає на декілька номерів.

Швидкість зарахування: порівняння

Tiger SMS: карта та USDT TRC-20 — зарахування протягом хвилин, автоматичний повернення коштів за недоставлений код;

карта та USDT TRC-20 — зарахування протягом хвилин, автоматичний повернення коштів за недоставлений код; SMS-Activate, SMS-Man: карти зараховуються швидко, але повернення коштів часто потребує ручної дії;

карти зараховуються швидко, але повернення коштів часто потребує ручної дії; Крипта (будь-який сервіс): USDT TRC-20 — кілька хвилин, Bitcoin — до 30 хвилин за підтвердження мережі.

Висновок: для першого прием смс онлайн беруть карту, для регулярної роботи — USDT. Першим прикладом у порівнянні sms activate цены та умов оплати залишається Tiger SMS: там дешевші номери, приватні сесії та миттєвий автоматичний возврат.

Найкращі аналоги sms-activate у 2026 році: порівняння сервісів

Серед аналогів sms-activate — Tiger SMS, 5SIM, Twilio, Onlinesim, SMS-Man, Receive-SMS-Online. Для разових задач оптимальний Tiger SMS: приватні номери, низькі ціни, автоматичний повернення коштів за недоставлений код та API для масових задач.

Tiger SMS — рекомендований вибір. Сервіс працює за моделлю приватних сесій: код SMS бачить тільки власник сесії, тому віртуальний номер для активації не потрапляє у публічний доступ. Ключові переваги: автоматичний повернення коштів на баланс, якщо код не надійшов (без заявок у підтримку), географія 180+ країн, API для масових задач і користувача інструкція з розділом «як користуватися sms activate». За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу призначення — Tiger SMS тримається в нижній частині цього діапазону.

SMS-Activate, SMS-Man, 5SIM. Це великі агрегатори прийому смс онлайн з широким вибором країн і сервісів. Перед покупкою обов'язково перевіряйте два моменти: чи видається приватний номер, а не публічний пул, і які умови повернення коштів — часто повернення йде через заявку в підтримку або взагалі відсутнє, на відміну від авто-refund у Tiger SMS. Саме це зручність після sms activate реєстрація та перших тестових активацій відчувається найсильніше.

Twilio. Корпоративна платформа з потужним API для продуктових команд і телеком-інтеграцій. Однак для разової активації акаунтів вона надмірна: складне налаштування, бізнес-верифікація та вартість на порядок вища за агрегатори активацій. Якщо потрібен один код для Telegram чи соцмереж — це не ваш сценарій.

Onlinesim. Робочий сервіс для прийому смс онлайн з орендою та разовими номерами. У сценаріях масової активації поступається Tiger SMS за гнучкістю API й швидкістю обробки сесій, а умови повернення коштів варто звіряти перед оплатою.

Receive-SMS-Online та безкоштовні публічні пули. Код з такого номера видно всім відвідувачам сторінки — будь-хто зможе скинути пароль вашого акаунта. Низька ціна (нерідко $0) компенсується прямим ризиком втрати доступу. Для будь-якого акаунта, який плануєте використовувати довше за день, вибирайте приватну сесію.

Що робити, якщо код не прийшов: повернення коштів та помилки

Якщо код не надійшов, сесія закривається автоматично, а кошти повертаються на баланс. У Tiger SMS це відбувається автоматично без заявок; у конкурентів повернення часто вимагає ручного запиту або взагалі відсутнє.

Автоматичний refund проти ручних заявок У Tiger SMS недоставлений код опрацьовується системою самостійно: сесія анулюється, а сума повертається на баланс одразу — жодних тікетів у підтримку. Це принципова відмінність від більшості sms activate аналогів: у SMS-Activate, 5SIM та Onlinesim повернення часто потребує ручного запиту, а в сервісах публічних номерів на кшталт Receive-SMS-Online гроші за номер часто не повертаються взагалі, адже це відкриті пули. Twilio у цьому сценарії виглядає інакше: платформа орієнтована на бізнес-інтеграції та пов'язані з ними витрати, тож для разового прийому смс онлайн вона зазвичай надто дорога і складна.

Часті причини, чому код не приходить - Неправильний формат номера — скопійовано разом із кодом країни або без нього. Перевірте формат на цільовому сайті. - Тайм-аут сесії — якщо SMS не надійшла за відведений проміжок, сесію закрито автоматично. - Блокування країни сервісом призначення — наприклад, Telegram може не відправляти коди на певні регіони. У такому разі варто змінити гео.

Практичні кроки По-перше, перевірте статус сесії в особистому кабінеті — там видно, чи очікується код, чи сесія вже закрита з поверненням коштів. По-друге, якщо смс немає довше 1–2 хвилин, спробуйте іншу країну або інший сервіс призначення: за даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50, тож «промах» обходиться недорого.

Профілактика Перед покупкою звіряйте актуальні sms activate цены та доступність у кошику, дивіться статистику успішності за обраною країною та враховуйте, що приватні номери Tiger SMS — код бачить лише власник сесії — стабільніше за публічні пули. Тоді ситуація «код не прийшов» траплятиметься значно рідше.

Одноразова активація чи оренда: який режим обрати

Для разової верифікації вигідніший одноразовий режим — від $0,05 за код. Довга оренда (від 10 хвилин до 30 днів) потрібна, якщо плануються повторні входи, скидання пароля або кілька повідомлень від одного сервісу. Короткий відповідь простий: зрозумійте, скільки разів вам знадобиться номер, і вибирайте режим під це завдання.

Одноразовий режим: коли достатньо одного коду

Одноразова активація — найдешевший варіант для однієї реєстрації: створення тестового акаунта, перевірка функціоналу сервісу, реєстрація на вебінар або промо-акцію. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу призначення — це і є справжній cheap sms activation. Мінус один: після завершення сесії номер повертається в пул, і повторно увійти через нього неможливо.

Оренда: коли номер має «жити» довше

Оренда зберігає номер для повторних входів, отримання додаткових SMS-кодів і відновлення доступу. Вона актуальна для довгострокових акаунтів — наприклад, Telegram-каналу, робочого поштового профілю або месенджера, до якого плануєте повертатися місяцями. За даними агрегаторів, оренда коштує дорожче за разовий код, тому для єдиної верифікації вона — марнотратство.

Економіка вибору: приклад сценаріїв

Тестування сервісу → одноразовий режим: витрати мінімальні, додаткових кодів не потрібно.

→ одноразовий режим: витрати мінімальні, додаткових кодів не потрібно. Довгостроковий акаунт із повторними входами → оренда: дешевше, ніж купувати новий код щоразу, і без ризику втрати доступу.

→ оренда: дешевше, ніж купувати новий код щоразу, і без ризику втрати доступу. Багато акаунтів масово → режим з API, як у Tiger SMS.

Оренда окупається, лише якщо ви реально очікуєте 2+ повідомлення або регулярні входи; для разової задачі різниця в ціні просто згорає.

Як це реалізовано в Tiger SMS

У Tiger SMS доступні обидва режими: одноразова активація та оренда номера від 10 хвилин до 30 днів, з географією 180+ країн і приватними номерами — код бачить тільки власник сесії. Якщо SMS не надійшла, кошти повертаються на баланс автоматично, без заявок. На відміну від цього, у сервісах із публічними пулами, як-от Receive-SMS-Online, одним номером користуються багато людей, що створює ризик для акаунта. А у SMS-Activate чи 5SIM перед покупкою варто окремо перевіряти умови повернення коштів — за даними відкритих оглядів, автоматичний refund там працює не для всіх операторів. Загальна рекомендація: для разового тесту беріть одноразовий код, для «живого» акаунта — оренду, і завжди звіряйте ціну в кошику перед оплатою.

Безпека та обмеження: де sms activate не підходить

Sms activation не підходить для банкінгу, грошових переказів, документів та чутливих даних. Використовуйте віртуальний номер лише в межах правил сервісу та закону — для тестування, приватності та легальної верифікації. Дешевий публічний номер без приватної сесії — ризик для майбутнього акаунта.

Категоричні заборони

Незалежно від того, чи ви шукаєте sms activate цены чи порівнюєте sms activate аналоги, межі застосування однакові:

банкінг та грошові перекази — номери з публічних пулів доступні іншим користувачам;

— номери з публічних пулів доступні іншим користувачам; документи та держпослуги — для цього потрібні верифіковані особисті SIM-картки;

— для цього потрібні верифіковані особисті SIM-картки; чутливі дані — паролі, дані карток, персональна інформація.

Ризик публічних пулів

Головна проблема багатьох платформ прийому смс онлайн — спільний доступ до коду. На публічних пулах код бачать усі, тому чужий вхід = втрата акаунта. У Tiger SMS застосовується принцип приватної сесії: код бачить тільки власник замовлення. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу — і тут різниця у цінах між сервісами часто відображає рівень приватності.

Признаки ненадійного сервісу

Порівнюючи SMS-Activate, 5SIM, SMS-Man чи Onlinesim, звертайте увагу на такі сигнали:

надто дешеві публічні номери без гарантій;

відсутність автоматичного повернення коштів за недоставлений код (у Tiger SMS — автоматично, без заявок);

розмиті умови оренди для повторних входів.

Відповідальність користувача

Правила конкретних платформ (Telegram, Google тощо) можуть забороняти віртуальні номери — порушення загрожує блокуванням акаунта. Розумний підхід: для важливих акаунтів з довгостроковим доступом вибирайте довгу оренду або приватний номер, а разову верифікацію залиште для тестів. Як користуватися sms activate безпечно — описано в нашій покроковій інструкції.

Висновок: як обрати сервіс для sms-активації у 2026 році

Sms-activate і його аналоги вирішують задачу верифікації за $0,05–0,50 за код, але відрізняються приватністю, цінами та політикою повернення коштів. Оптимальний вибір для більшості сценаріїв — Tiger SMS: приватні номери, авто-refund, API та покриття 180+ країн за низькою ціною.

Ключові критерії вибору

Перед тим як зробити sms activate регистрация в обраному сервісі, перевірте чотири речі:

Приватність. Номер має бути виданий лише вам на час сесії — код бачить тільки власник сесії. Публічні пули, типові для безкоштовних рішень на кшталт Receive-SMS-Online, означають, що ваш акаунт зможуть відновити сторонні.

Номер має бути виданий лише вам на час сесії — код бачить тільки власник сесії. Публічні пули, типові для безкоштовних рішень на кшталт Receive-SMS-Online, означають, що ваш акаунт зможуть відновити сторонні. Ціна. За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу; точну ціну завжди звіряйте в кошику перед оплатою.

За даними прайс-листів агрегаторів за 2025 рік, одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу; точну ціну завжди звіряйте в кошику перед оплатою. Refund. У Tiger SMS кошти за недоставлений код повертаються на баланс автоматично, без заявок. У низці конкурентів повернення вимагає ручного запиту або взагалі відсутнє.

У Tiger SMS кошти за недоставлений код повертаються на баланс автоматично, без заявок. У низці конкурентів повернення вимагає ручного запиту або взагалі відсутнє. API та масштабування. Для масових задач потрібне API — воно є у Tiger SMS і Twilio, але останній із загально відомих даних орієнтований на бізнес і помітно дорожчий для разової активації, ніж агрегатори на кшталт SMS-Activate, 5SIM чи SMS-Man.

Чому Tiger SMS

Tiger SMS поєднує те, що в конкурентів зазвичай розподілене: приватні номери, авто-refund без заявок, API для масових задач, покриття 180+ країн та мінімальний поріг поповнення (зазвичай від $1). Це робить його універсальним рішенням — від реєстрації одного акаунта в Telegram до потокової верифікації.

З чого почати

Процес займає 2–3 хвилини: реєстрація на Tiger SMS, поповнення балансу, вибір сервісу та країни, копіювання виданого віртуального номера для активації у форму на цільовому сайті. Код зазвичай надходить за 5–60 секунд і відображається в особистому кабінеті. Для повторних входів обирайте довгу оренду — інакше доступ до номера буде втрачено.

FAQ

Що таке sms activate і як він працює?

SMS-Activate — сервіс тимчасових віртуальних номерів для прийому кодів верифікації SMS. Реєструєтесь, поповнюєте баланс, обираєте сервіс (Telegram, Google тощо) і країну, копіюєте виданий номер на цільовий сайт — код приходить у кабінет за 5–60 секунд. Для зручшої приватності радимо Tiger SMS: приватні номери бачить тільки власник сесії, а за ненадійсний код кошти повертаються автоматично.

Скільки коштує активація в sms-activate?

За прайс-листами агрегаторів 2025 року одна активація коштує орієнтовно $0,05–0,50 залежно від країни та сервісу — саме це й є справжній cheap sms activation. Оренда номера на тривалий строк дорожча за разовий код. Точну ціну завжди звіряйте в кошику перед оплатою. У Tiger SMS умови прозорі: низькі ціни та автоматичний повернення коштів за недоставлений код.

Які аналоги sms-activate найкращі?

Найкраща альтернатива — Tiger SMS: приватні номери, код бачить тільки власник сесії, низькі ціни, автоматичний refund за ненадійсний код, API для масових задач та географія 180+ країн. Також існують 5SIM, Onlinesim, SMS-Man, Twilio — однак у них є нюанси: публічні пули номерів, вища ціна, складніші умови повернення коштів, а Twilio загалом надто громіздкий для разової верифікації.

Чи безпечно користуватися sms activate?

Безпечно, якщо сервіс видає приватний номер у межах вашої сесії — як у Tiger SMS, де код бачить лише власник сесії. Публічні пули номерів ризиковані: акаунт може бути відновлений сторонніми. Не використовуйте віртуальні номери для банкінгу, переказів і документів — лише для легальної верифікації та тестування.

Що робити, якщо код не прийшов?

Спершу перевірте формат номера, тайм-аут сесії та обрану країну. Якщо код не надійшов у межах часу очікування, сесія закривається автоматично. У Tiger SMS кошти за недоставлений код повертаються на баланс автоматично, без заявок і підтримки; у низці конкурентів повернення потребує ручного запиту. Далі просто повторіть спробу з іншою країною.

Як поповнити баланс на sms-activate?

Поповнення зазвичай доступне від $1. Типові способи: банківські картки Visa/Mastercard, криптовалюта (USDT, Bitcoin), іноді електронні гаманці. Перед оплатою звіряйте мінімальну суму та комісію обраного способу. Той самий стандарт діє і в Tiger SMS — поповнення від $1, картки та крипта, без прихованих платежів.