Key Takeaways

365 смс — український сервіс масових SMS-розсилок з гнучкими тарифами та API-інтеграцією

Вартість одного повідомлення залежить від обсягу пакета: від оптових ставок до стартових

Реєстрація, налаштування розсилки та підключення API займають менше години

365 смс — це сервіс масових розсилок, який дозволяє бізнесу надсилати тисячі повідомлень клієнтам за лічені хвилини. Платні SMS все ще залишаються найнадійнішим каналом доставки: відкриваність текстових повідомлень сягає 98%, тоді як email-кампанії — лише 20–25%. Якщо ви розглядаєте 365 смс сервіс розсилок для сповіщень про замовлення, промоакцій або верифікації користувачів, цей матеріал допоможе прийняти виважене рішення.

У статті розберемо весь шлях роботи з платформою: від 365 смс реєстрації та першого входу в особистий кабінет до порівняння тарифів і технічного підключення через 365 sms api. Ви дізнаєтеся реальні ціни за повідомлення, обмеження на масові смс розсилки 365, вимоги до контенту та поради, як підвищити конверсію кампаній. Жодної води — лише факти, цифри та покрокові рекомендації від практиків.

Що таке 365 смс і для чого потрібен сервіс масових розсилок

365 смс — це сервіс масових SMS-розсилок, що дозволяє бізнесу надсилати тисячі повідомлень клієнтам за лічені хвилини. Він закриває задачі: сповіщення про статуси замовлень, промоакції, нагадування про візити та верифікація користувачів.

Як працює 365 SMS (сервіс масових розсилок). Повідомлення надсилаються двома шляхами: через Особистий кабінет 365 смс — веб-інтерфейс для завантаження бази та запуску кампаній, або через API-інтеграцію SMS-шлюзу з CRM/сайтом. 365 sms api підходить для автоматичних сповіщень у реальному часі, без участі оператора.

Ключові сценарії:

Транзакційні SMS — коди підтвердження, статуси оплат та доставки;

— коди підтвердження, статуси оплат та доставки; Рекламні — акції та знижки, які доцільно дублювати через Viber Business Messages для економії бюджету;

— акції та знижки, які доцільно дублювати через Viber Business Messages для економії бюджету; Сервісні — нагадування про запис, зміну графіка, опитування.

Кому підходить: інтернет-магазини, служби доставки, клініки, освітні центри. Серед конкурентів варто тестувати SMS Club, але масові смс розсилки 365 вигідні за 365 смс тарифи при великих обсягах.

Переваги каналу: за оцінками галузевих досліджень 2025 року, SMS мають понад 95% відкриття протягом 3 хвилин і не потребують інтернету у абонента.

Підключення: 365 смс реєстрація займає кілька хвилин, далі — 365 смс вход у кабінет, тестова розсилка та вибір тарифу. Для API потрібні лише документація та ключ доступу.

Як зареєструватися в 365 смс і запустити першу розсилку: покрокова інструкція

Реєстрація в 365 смс займає кілька хвилин: потрібно вказати email та номер телефону, підтвердити акаунт і увійти в кабінет. Далі поповнюєте баланс, завантажуєте базу номерів у форматі Excel/CSV, пишете текст і надсилаєте або плануєте розсилку на зручний час. Нижче — п'ять кроків, які відокремлюють вас від першої масової SMS-розсилки.

Крок 1. Реєстрація та верифікація. Перейдіть на сайт 365 SMS (сервіс масових розсилок), заповніть форму реєстрації та підтвердіть email і телефон. Після цього 365 смс вход у Особистий кабінет 365 смс доступний за логіном і паролем.

Крок 2. Підписання договору та активація відправника. Юридичні особи підписують договір; далі реєструється ім'я відправника (альфанумеричне або цифрове) в операторів. За практикою, реєстрація триває 1–3 робочі дні, тож подбайте про це напередодні кампанії.

Крок 3. Завантаження бази контактів. Імпортуйте номери у форматі Excel або CSV. Перед запуском очистіть базу від неактуальних номерів — це зменшує витрати на неділиві повідомлення.

Крок 4. Створення повідомлення. Використовуйте персоналізацію через змінні на кшталт {ім'я}, {сума} — це підвищує відкритість і відповідь. Порівняйте 365 смс тарифи перед вибором шляху доставки (SMS, Viber Business Messages).

Крок 5. Запуск і аналітика. Надішліть розсилку негайно або заплануйте за розкладом. У кабінеті відстежуйте статистику доставки: надіслані, доставлені, неділиві. Для регулярних кампаній налаштуйте 365 sms api або API-інтеграція SMS-шлюзу з вашою CRM, як це роблять користувачі SMS Club.

Тарифи 365 смс: скільки коштує розсилка та як зменшити витрати

Вартість SMS у 365 смс залежить від обсягу: ціна за повідомлення знижується з ростом пакета — орієнтовно від кількох копійок при великих обсягах. Поширена практика — тестовий баланс після реєстрації для перевірки сервісу перед купівлею пакета.

Модель ціноутворення. У 365 SMS (сервіс масових розсилок) діє пакетна система: чим більше повідомлень купується одразу, тим нижча ціна за одну смс. Для нових користувачів доступний безкоштовний тестовий баланс або демо-режим — це дозволяє оцінити швидкість доставки масових смс розсилок 365 без фінансових зобов'язань. Повний перелік умов дивіться у розділі «365 смс тарифи» після 365 смс вход в Особистий кабінет 365 смс.

Що впливає на фінальну вартість:

Довжина повідомлення. Одне SMS — до 160 символів латиниці або 70 кирилиці; довші тексти з'єднуються в конкатенацію з 2–6 сегментів, і кожен оплачується окремо.

Одне SMS — до 160 символів латиниці або 70 кирилиці; довші тексти з'єднуються в конкатенацію з 2–6 сегментів, і кожен оплачується окремо. Ім'я відправника. Реєстрація альфа-імені може вимагати додаткової оплати або затримки на погодження.

Реєстрація альфа-імені може вимагати додаткової оплати або затримки на погодження. Маршрутизація. Доставка за операторами та визначення номерів (HLR-запити) іноді тарифікуються окремо.

Як зменшити витрати:

Очищуйте базу від неактуальних номерів перед кожною кампанією. Надсилайте в робочі години — це підвищує конверсію і знижує витрати на повторні дотики. Тестуйте оффери на міні-сегментах бази (5–10%) перед повною розсилкою. Для великих обсягів інтегруйте 365 sms api або SMS-шлюз через API-інтеграцію SMS-шлюзу, а для дублювання в месенджері розгляньте Viber Business Messages разом із SMS Club як альтернативою операторам.

Висновок: чи підходить 365 смс вашому бізнесу

365 смс — практичний інструмент для бізнесу, якому потрібні швидкі доставлені сповіщення клієнтам без власної SMS-інфраструктури. Оптимальний сценарій — почати з тестового балансу, перевірити доставку на власній базі та лише тоді купувати великий пакет.

Кому сервіс точно корисний: e-commerce (статуси замовлень), служби доставки, медичні клініки (нагадування про візити), фінансові компанії (коди підтвердження). Саме в цих нішах масові смс розсилки 365 дають конверсію відповідей на рівні 15–30 % за різними галузевими дослідженнями, що помітно вище за email.

365 смс тарифи — порівняйте ціну за SMS у конкурентів (SMS Club та інші гравці ринку): різниця в 0,10–0,30 грн за повідомлення при обсягах 50 000+ SMS дає економію в тисячі гривень на місяць.

— порівняйте ціну за SMS у конкурентів (SMS Club та інші гравці ринку): різниця в 0,10–0,30 грн за повідомлення при обсягах 50 000+ SMS дає економію в тисячі гривень на місяць. Швидкість реєстрації відправника — уточніть строки узгодження альфануменіку в операторів (зазвичай 1–7 днів).

Якість 365 sms api — наявність документації, вебхуків статусів доставки та прикладів коду.

Ризики та як їх уникнути: блокування розсилок за скаргами користувачів і штрафи за порушення правил рекламних розсилок. Мінімізуйте ризики через багатоканальні сповіщення — поєднуйте SMS із Viber Business Messages, надсилайте лише за згодою абонента та додавайте команду відмови.

Наступний крок: пройдіть 365 смс реєстрація → виконайте 365 смс вхід у Особистий кабінет 365 смс → поповніть тестовий баланс → запустіть пробну розсилку на 100–500 номерів → масштабуйте через API-інтеграцію SMS-шлюзу. Цей 365 смс сервіс розсилок окупається, якщо після тесту доставка на вашій базі перевищує 95 %.

FAQ

Як зареєструватися в 365 смс?

Реєстрація в 365 смс займає кілька хвилин. Перейдіть на офіційний сайт сервісу, натисніть кнопку «Реєстрація», заповніть форму: вкажіть електронну пошту, номер телефону та придумайте пароль. Після цього на пошту прийде лист із посиланням для підтвердження. Перейдіть за ним — акаунт активовано, і ви можете починати роботу з платформою.

Скільки коштує смс-розсилка в 365 смс?

Вартість смс-розсилки в 365 смс залежить від обсягу повідомлень та країни отримувачів і формується за передплатною моделлю: чим більше кредитів купуєте, тим нижча ціна за одне смс. Точний тариф можна дізнатися в особистому кабінеті або в розділі «Ціни» на сайті сервісу.

Чи є безкоштовний тестовий період у 365 смс?

Так, у 365 смс є безкоштовний тестовий доступ. Після реєстрації нові користувачі отримують тестові кредити для надсилання пробних смс, щоб оцінити функціонал платформи. Це дозволяє перевірити швидкість доставки, якість сервісу та зручність інтерфейсу до покупки платного пакета.

Як увійти в особистий кабінет 365 смс?

Для входу в особистий кабінет 365 смс відкрийте офіційний сайт сервісу та натисніть кнопку «Вхід». Введіть електронну пошту та пароль, вказані під час реєстрації. Якщо забули пароль, скористайтеся функцією відновлення за посиланням «Забули пароль» — на пошту прийде інструкція зі зміною даних.

Як відправити масову смс-розсилку через 365 смс?

Щоб надіслати масову розсилку, увійдіть в особистий кабінет 365 смс, завантажте базу номерів або оберіть готовий контактний список. Створіть текст повідомлення, вкажіть ім'я відправника та призначте час відправлення. Перевірте все у попередньому перегляді та натисніть «Надіслати». Статистика доставки відображатиметься в розділі звітів.

Як підключити API 365 смс до сайту?

Підключення API 365 смс виконується за документацією з особистого кабінету. Отримайте API-ключ у налаштуваннях акаунта, інтегруйте запити надсилання смс у код вашого сайту за допомогою REST або HTTP API. Готові приклади коду на PHP, Python та інших мовах наведено в розділі «Документація».

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