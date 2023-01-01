Зачем нужны виртуальные номера для регистрации аккаунтов в социальных сетях

В 2023 попасть в соцсети без регистрации номера невозможно. Привязка с отправкой кода на смс нужна так или иначе везде. Без этого просто не произойдёт активация аккаунта. Это актуально для ВКонтакте, Одноклассников и для других популярных сайтов. Причём использовать соцсети без регистрации номера телефона не получится, даже если вам не нужно непосредственно приложение на смартфон, а вы хотели бы находиться на площадке онлайн с ПК.

Какие проблемы решает виртуальный номер для соцсетей?

Казалось бы, для регистрации в социальной сети номер телефона — не проблема. Большинство уважающих себя площадок не рассылают sms со спамом. Привязка к номеру нужна просто для того, чтобы получать сообщение с кодом для подтверждения: конкретный аккаунт — ваш. По такому же принципу требуют указывать телефон и мессенджеры.

Но если у в ВК уже зарегистрирован один номер, вы намерены создавать дополнительные аккаунты, это может стать проблемой. Аналогично, если ваша основная страница заблокирована, например. Ниже будут описаны основные ситуации, в которых виртуальный номер для соцсетей станет настоящим спасением.

Заведение нескольких аккаунтов для раскрутки группы или страницы





Продвижение группы или конкретной страницы с помощью разных аккаунтов — это распространенный маркетинговый прием. Делать рассылки, отправлять приглашения и т. д. с основной страницы нельзя, так как площадка может довольно легко заблокировать за такую активность. Нежелательно также чем-то с одной страницы. Если же уменьшить количество рассылок до нескольких в день с основного аккаунта, это будет выглядеть естественно.

Также наличие нескольких аккаунтов позволяет использовать и другие способы продвижения, не только приглашения и рассылки:

публикация постов;

перепосты;

имитация активности в группе;

увеличение количества лайков и других реакций, на что алгоритм площадки реагирует положительно.

2 и более аккаунта для разграничения разных сфер своей жизни





При найме на работу многие HR-менеджеры просматривают страницу соискателя в социальных сетях. Сейчас это стало обыденностью. Могут отказать, если сочтут, что ваш стиль жизни и мышления не подходят компании. Чтобы не ограничивать себя в возможностях самовыражения, но и не заниматься самоцензурой, можно завести несколько страниц в социальных сетях с регистрацией номера. И указать все свои данные, полностью совпадающие с анкетными, только для "официальной страницы", на которой не будет никакого компромата.

Сбор информации





Многие используют соцсети, чтобы шпионить за друзьями, парнем или девушкой, иногда — за конкурентами. Без оценки таких действий стоит отметить, что заниматься подобной активностью лучше всего не с основного аккаунта.

Полная анонимность





Если вы не хотите, чтобы окружающие узнали, кто написал те или иные комментарии, безопасно использовать виртуальные номера для соцсетей. Это повышает вероятность того, что на вас не выйдут. Но стоит учесть, что такая мера не гарантирует 100% конфиденциальности. Полная безопасность достигается комплексным подходом.

Блокировка основного аккаунта





Не поможет регистрация в соцсети номера телефона, если вы уже проходили эту процедуру, и вам выдали по разным причинам бан. Даже если вы получили блокировку ошибочно, разбирательства в случае того же ВКонтакте могут занять минимум несколько дней. А сервис бесплатных приватных виртуальных номеров для соцсетей сработает быстрее. К тому же вам всё равно в большинстве случаев достаточно 1 раз принять смс: потом эту функцию можно будет отключить.





Преимущества виртуального номера для соцсетей

Покупать большое количество номеров для решения всех перечисленных задач — дорого. А если вы находитесь за пределами РФ, то ещё и довольно сложно. Но регистрация соцсетей на номер телефона обязательна. В этом случае можно воспользоваться специальным сервисом “TiGER SMS”, который вам поможет пройти смс-активацию без использования sim-карты. Площадка предлагает недорогие виртуальные номера, плюс вы не ограничены в количестве покупок. На сайте доступны все популярные соцсети: ВК, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram и другие. Большое количество номеров из разных стран позволяет создать аккаунт из нужного государства без лишних к нему подозрений и банов.

Виртуальные номера для регистрации в социальных сетях предлагаются только те, которые раньше в таком качестве не применялись. Разобраться в том, как работает такой сервис, не составляет труда. Но даже если возникнут трудности, всегда можно обратиться за помощью в техподдержку.