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TurboText – бот в Telegram, который впечатляет возможностями

Содержание

Что умеет?

Как сделать запрос?

TurboText – бот в Telegram, который впечатляет возможностями

Журналисты, копирайтеры, дизайнеры и другие творческие люди могут использовать в своей работе TurboText – это бот в Telegram, который на основе нейросетей работает с текстами, а также генерирует уникальные картинки по текстовому запросу. Есть версии на русском и на английском, обязательно попробуйте!

Что умеет?

Пишущие люди по достоинству оценят работу бота, так как он:

      делает рерайт текстов;

      придумывает яркие заголовки;

      составляет текст по описанию;

      пишет отзывы;

      проверяет уникальность, заспамленность, тошноту и другие SEO-параметры

 

Особая “фишка” – генератор изображений. Он позволяет за несколько секунд получить уникальную картинку или аниме по текстовому запросу. Модель работает на базе архитектуры Stable Diffusion и обучается на изображениях в стиле Mid Journey. Доступны пять версий генерации:

      v1 – анимация и мультики;

      v2 – кинематографическая модель;

      v3 – фотореализм, портреты;

      v4 – комбо: реализм+анимация;

      v5 – логотипы, постеры, рекламные изображения с текстом.

Как сделать запрос?

Для генерации картинки нужно ввести до 60 слов, указать желаемую версию и размер (по умолчанию 768*768). Например, “рыжий кот сидит на крыше; v_model: v1” или “Милый толстый белый кот в очках и ковбойской шляпе играет на гитаре в зимнем лесу, width: 1024, height: 1024”.

 

Знакомство с классным ботом начинается с регистрации в Telegram. Используйте “Tiger sms” для быстрого и безопасного создания учетной записи в популярном мессенджере.
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.