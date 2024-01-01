Топ-7 игр для заработка в Telegram в 2024 году

Успех кликера Notcoin продемонстрировал пользователям Telegram, что теперь можно зарабатывать, играя, каждому желающему. Вслед за этим появились новые игры с возможностью заработка в Телеграме. Теперь получать игровые монеты с возможностью их обмена на реальные активы можно просто открывая различные приложения в мессенджере.

Мы составили список лучших игр в Телеграме для заработка без вложений. В каждом описании приведена инструкция по процессу игры и заработка.

Кстати, в большинстве таких игр ваш доход увеличивается, если вы привлекаете больше друзей. Но если набрать достаточно рефералов не получается, можно воспользоваться недорогими виртуальными номерами для регистрации новых аккаунтов в Telegram через сервис временных виртуальных номеров TIGER SMS. Он поможет создать анонимные профили, из которых можно активировать реферальные ссылки в любых приложениях мессенджера и максимизировать заработок. Попробуйте!

Blum

Blum – криптовалютная биржа, объединяющая преимущества централизованных и децентрализованных платформ. Через Telegram-бота пользователи могут фармить токены Blum, торговать и получать аналитику. Blum также запускает различные мероприятия и акции для привлечения новых пользователей и активного участия сообщества.

Инструкция по запуску крипто-игры для заработка в Telegram:

Запустите Blum Bot и каждые 8 часов нажимайте кнопку "Claim" для сбора монет. Участвуйте в дроп игре, собирая кристаллы, которые превращаются в токены BP. Приглашайте друзей на платформу для получения дополнительных монет BP. Следите за аналитикой и участвуйте в торгах на платформе.

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