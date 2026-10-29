Основные выводы

IP-адрес должен совпадать со страной номера: с прокси или VPN другой страны платформа часто не отправляет код.

Код не пришёл — нажмите Cancel напротив номера, деньги сразу вернутся на баланс.

«No numbers» значит, что счетчик на сайте не успел обновиться. Выберите соседнюю страну или обновите страницу через 2–3 минуты.

Второй код на тот же номер можно получить в течение 20 минут после первого, но только если у номера есть пометка Multi-SMS.

Уже использованный номер купить повторно нельзя: номера выдаются случайно.

Вы купили номер, а код так и не появился в личном кабинете Tiger SMS. Чаще всего проблема не в номере, а в том, что платформа видит IP-адрес другой страны и не отправляет SMS. Ниже разобрано, сколько ждать код, как вернуть деньги, зачем нужен прокси страны номера, что означает ошибка «No numbers» и как получить второй код через Multi-SMS.

Быстрое решение: купил номер, а код не приходит — что делать сейчас

Проверьте IP. Прокси или VPN должен быть той же страны, что и номер. Регистрация на номер одной страны с IP другой — самая частая причина, по которой код не приходит. Подождите 1–2 минуты. Обычно код приходит за это время. Если за несколько минут кода нет, ждать дальше обычно бесполезно. Нажмите Cancel. Кнопка находится напротив номера. Стоимость номера сразу вернётся на баланс, обращаться в поддержку не нужно. Купите новый номер. Возьмите номер другой страны и включите прокси этой же страны. Если с той же связкой «сервис + страна» не получилось дважды, меняйте страну, а не покупайте еще номера той же.

Если код не приходит даже после смены страны и прокси, значит, сама платформа отклоняет номера этого диапазона. Что с этим делать — в следующем разделе. Проверенные прокси-сервисы и софт собраны в разделе «Партнёры».

Купил номер, а код не приходит: почему падает ресив и как это чинить

Ресив — это доля номеров, на которые код действительно приходит. Он считается для конкретной связки «сервис + страна» и может заметно меняться в течение дня. Если ресив упал, причина почти всегда в одном из трех пунктов.

1. Несовпадение страны номера и IP. Многие платформы сравнивают страну номера с IP-адресом, с которого идет регистрация. Если они не совпадают, SMS не отправляется. Решение: прокси или VPN той же страны, что и номер. Лучше резидентный или мобильный, а не серверный: адреса дата-центров платформы помечают как подозрительные.

2. Антифрод самой платформы. Крупные сервисы ограничивают отправку кодов на диапазоны номеров, с которых недавно было много регистраций. Номер при этом исправен, но платформа просто не отправляет на него SMS. Решение: выберите другую страну или вернитесь к этой связке позже.

3. Серия неудачных попыток с одного IP или устройства. Если вы сделали 10 запросов подряд и ни одного кода не получили, каждая новая попытка только ухудшает репутацию вашего IP и устройства в глазах платформы. Решение: остановитесь, смените прокси, при необходимости очистите данные приложения или используйте другой браузерный профиль, затем попробуйте номер другой страны.

Не продолжайте покупать номера, если коды долго не приходят: при нулевом ресиве Tiger SMS автоматически блокирует аккаунт, чтобы защитить пул номеров. Как этого избежать — в руководстве Блокировки в Tiger SMS: защита от холостых запросов, настройка софта и алгоритм разблокировки.

Деньги за каждый номер без кода возвращаются: нажмите Cancel, и сумма вернется на баланс.

Ошибка «No numbers»: почему наличие на сайте не совпадает с реальностью

Количество номеров на сайте передают поставщики, и счетчик обновляется с задержкой. В часы высокого спроса номера по популярной стране могут закончиться раньше, чем счётчик это покажет. Поэтому на странице видно наличие, а при покупке приходит «No numbers». Это не сбой.

Почему возникает ошибка no numbers tiger sms

Счётчик показывает данные последней синхронизации с поставщиками, а не текущий остаток. Пока данные обновляются, другие пользователи успевают выкупить оставшиеся номера. Чаще всего это случается с самыми популярными связками, например Telegram или WhatsApp для стран с низкой ценой.

Что делать при ошибке: чек-лист

Выберите соседнюю страну. У другой страны часто есть свободные номера, иногда по той же цене.

Обновите страницу через 2–3 минуты. Поставщики регулярно добавляют номера, и пул может пополниться.

Попробуйте в другое время. Вечером по местному времени страны спрос выше, утром номера обычно доступнее.

Если работаете через API, перед покупкой проверяйте количество доступных номеров методом getServiceNumbersCount, чтобы не отправлять запросы впустую. Подробнее о методах — в руководстве Tiger SMS API: настройка, API-ключ и работа с поставщиками.

Важно: если номер уже куплен, ошибка «No numbers» на него не влияет. Если на купленный номер не приходит код, смотрите чек-лист выше: проверка прокси и кнопка Cancel.

Правила выдачи номеров: Multi-SMS, повторные коды и аренда

Один номер принимает одно SMS от сервиса, выбранного при покупке. Исключение — номера с Multi-SMS: на них можно получить второй код в течение 20 минут после первого. Повторно купить номер, который вы уже использовали, нельзя.

Как работает Multi-SMS

Некоторые сервисы присылают второй код: например, если вы запросили код повторно или сервис попросил подтвердить вход ещё раз. На номер с поддержкой Multi-SMS второй код придёт, если он поступит в течение 20 минут после первого. Поддержку функции видно до покупки: у таких номеров есть соответствующая пометка. Если пометки нет, второй код на номер не придёт — для повторной верификации понадобится новый номер.

Почему «свой» номер вернуть нельзя

Номера выдаются из пула поставщика случайным образом, и после завершения активации номер за вами не закрепляется. Поэтому получить доступ к ранее купленному номеру не получится. Если к аккаунту нужен постоянный доступ, сразу после регистрации привяжите к нему e-mail или приложение-аутентификатор: тогда номер для входа больше не понадобится.

Долгосрочная аренда: статус и замена

Долгосрочной аренды номеров на сайте сейчас нет. Что можно сделать вместо неё:

Для каждой новой регистрации покупайте новый номер нужного сервиса и страны.

Если сервис почти сразу запрашивает второй код, выбирайте номер с пометкой Multi-SMS.

Для аккаунтов, к которым нужен долгий доступ, после регистрации привязывайте e-mail или 2FA-приложение.

Что почитать дальше

Блокировки в Tiger SMS : защита от холостых запросов, настройка софта и алгоритм разблокировки — руководство — что делать, если из-за нулевого ресива аккаунт заблокирован.

Tiger SMS API: настройка , API-ключ и работа с поставщиками — полное руководство — как автоматизировать покупку номеров и не тратить запросы впустую.

Ошибки оплаты в Tiger SMS: отклоненные транзакции, зависшие платежи и выбор метода — подробное руководство — если не получается пополнить баланс.

FAQ

Купил номер, а код не приходит — что делать?

Проверьте, что прокси или VPN той же страны, что и номер: без этого многие платформы не отправляют код. Если код не пришёл за несколько минут, нажмите Cancel — деньги вернутся на баланс. Затем купите номер другой страны с прокси этой страны.

Почему ресив упал до нуля? Сделал 10 запросов — ни одного кода

Ресив зависит от вашего прокси и от того, как платформа, в которой вы регистрируетесь, проверяет номера. Если 10 попыток подряд не дали ни одного кода, остановитесь: новые покупки с того же IP только ухудшат ситуацию, а при нулевом ресиве аккаунт может быть автоматически заблокирован. Смените прокси на резидентный или мобильный нужной страны, выберите другую страну номера и попробуйте снова.

Почему на сайте отображается 5 миллионов номеров в наличии, а при покупке пишет «No numbers»?

Количество номеров передают поставщики, и счетчик обновляется с задержкой. В часы высокого спроса номера по стране заканчиваются раньше, чем обновляется счётчик. Выберите соседнюю страну или повторите попытку через 2–3 минуты.

Нужно ли пользоваться прокси или ВПН той страны, на которую регистрируешь номер? Какие сервисы посоветуете?

Да. Платформа замечает, что страна номера и IP не совпадают, и часто не отправляет SMS. Лучше всего работают резидентные и мобильные прокси. Проверенные прокси-сервисы и софт собраны в разделе «Партнёры».

Можно ли получить второй код на тот же номер?

Да, если у номера есть пометка Multi-SMS и второй код приходит в течение 20 минут после первого. Если пометки нет, второй код на этот номер не придёт — купите новый номер.

Можно ли повторно использовать купленный номер или взять его в долгосрочную аренду?

Нет. Номера выдаются случайно, поэтому получить ранее использованный номер нельзя, а долгосрочной аренды на сайте сейчас нет. Для новой регистрации купите новый номер, а к аккаунтам, к которым нужен постоянный доступ, после регистрации привяжите e-mail или приложение-аутентификатор.

Заключение: купил номер, а код не приходит — итоговый алгоритм

Большинство проблем с доставкой решаются за пару минут:

Включите прокси или VPN той же страны, что и номер. Подождите 1–2 минуты. Если кода нет — нажмите Cancel, деньги вернутся на баланс. Купите номер другой страны с прокси этой страны. При «No numbers» выберите соседнюю страну или обновите страницу через 2–3 минуты.

Если сервис запрашивает второй код, выбирайте номера с пометкой Multi-SMS. Купить номер и проверить актуальные страны можно на tiger-sms.com.