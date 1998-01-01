 СМС активация WhatsApp без номера телефона
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СМС активация WhatsApp без номера телефона

Содержание

Где купить номер для WhatsApp

Немного о нас

Как купить номер для WhatsApp

Присоединяйтесь к нам и получите лучшие номера по низким ценам!

СМС активация WhatsApp без номера телефона

WhatsApp является одним из крупнейших мессенджеров на планете и удобной платформой для бизнеса и личного пользования. Зарегистрироваться в WhatsApp можно только с помощью номера телефона. Но что, если хочется создать аккаунт в WhatsApp без личного номера телефона? Что если нужно получить несколько аккаунтов WhatsApp? Есть решение!

Где купить номер для WhatsApp

Пользователь имеет возможность воспользоваться альтернативой регистрации на тех сервисах, которые имеют регистрации по номеру телефона. Такой альтернативой является временные виртуальные номера. Это номера телефонов, которые предоставляются на временное пользование. Срок аренды – 20 минут. А получить их вы можете на нашей платформе – TIGER SMS.

 

 

Немного о нас

Мы – TIGER SMS – являемся одним из лучших провайдеров на рынке временных номеров. Мы регулярно проверяем номера и улучшаем качество сервиса. В трудных ситуациях наша служба поддержки помогает решить проблемы клиентов. Присоединяйтесь к нам и получи лучшие номера по низким ценам!

Как купить номер для WhatsApp

1) Этап регистрации. Сначала зарегистрируйтесь на TIGER SMS. Никаких личных данных использовать не нужно. Укажите почту или используйте быстрый вход с помощью социальных сетей.

2) Этап пополнения счета. Пополните счет с помощью электронных кошельков, банковских карт и криптовалюты. Обратите внимание на минимальную сумму пополнения.

3) Этап покупки номера. Выбрать номер телефона вы можете во вкладке «Купить номер». В левой колонке нужно указать сервис, а в правой – страну оператора. Купленный номер появится в разделе «Активные номера». Там же вы можете посмотреть код подтверждения для WhatsApp.

4) Последний этап. Начните регистрацию в WhatsApp, введите временный номер. Введите код верификации и завершите регистрацию.

На этом всё! Процесс легкий и простой. Воспользуйтесь им и создайте множество аккаунтов в WhatsApp в пару кликов.

Присоединяйтесь к нам и получите лучшие номера по низким ценам!

 

Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.