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Удобный поиск товаров на 1688

Удобный поиск товаров на 1688

Китайский знают далеко не все, а покупать на крупнейшем оптовом маркетплейсе 1688.com хочется многим. Сайт не оптимизирован для перевода на другие языки, что делает работу с ним трудной: обилие иероглифов, всплывающие предложения от поставщиков и подбор похожих товаров ... Поиск по каталогу или запрос в поисковой строке может оказаться не по силам покупателю. Проще всего искать товары по загруженной фотографии. 


Как действовать:

- найдите изображение товара на другом ресурсе (“Озон”, “WB”, “Aliexpress” и т.п.);

- сделайте скриншот страницы и вырежьте лишнюю информацию, оставив только фото товара (например, можно использовать программу PicPick);

- зайдите на сайт 1688 и найдите иконку с изображением фотоаппарата в поисковой строке;

- выберите ваше сохраненное изображение товара и запустите поиск;


Обработка запроса занимает около 30 секунд, а разница в цене, как правило, впечатляет: товары в Китае могут оказаться в несколько раз дешевле, даже с учетом доставки.


С помощью “Tiger sms” легко регистрироваться на китайских маркетплейсах, в платежных системах и сервисах доставки, что делает шоппинг удобным и выгодным.
Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.