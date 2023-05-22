Регистрация Ватсап без номера телефона бесплатно

Когда речь заходит про мессенджеры, WhatsApp входит в десятку наиболее популярных в мире. Число пользователей перевалило за 2 миллиарда, из которых свыше 500 миллионов регулярно запускают приложение. Отмечается практически полное отсутствие сбоев в работе, удобный интерфейс и ряд других преимуществ.





Чтобы зарегистрироваться в мессенджере, необходимо использовать мобильный номер. Это обязательное условие, которое нельзя нарушить, но можно обойти. Не обязательно использовать реальный контакт, привязанный к сим-карте. Существует возможность купить виртуальный номер для WhatsApp. Именно здесь, для многих пользователей возникает проблема – не все хотят тратить средства. Сервис «Tiger SMS» предлагает эффективное решение. Здесь можно получить виртуальный номер для Ватсап бесплатно. Представлено несколько десятков телефонов, которыми посетителям сайта предлагают воспользоваться даже без необходимости проходить регистрацию.

Зачем нужны бесплатные номера для СМС Ватсап

Следует выделить несколько основных запросов:

Обеспечение анонимности. Не хотите, чтобы Вас что-то связывало с создаваемым аккаунтом? Получить бесплатный номер для Ватсап – это оптимальный способ решения поставленной задачи. Возможность иметь рабочий и личный аккаунт. Еще один распространенный запрос, поскольку не всегда удобно, когда домовой или дружеский чат соседствует с группами, где обсуждается важная информация. Создание фейка. Отличный способ общения или просмотра интересующих групп без риска раскрытия своей личности.





Если говорить о том, чтобы получить виртуальный номер для Ватсап бесплатно без регистрации для продвижения, то это не лучший вариант. Количество предложений ограничено, не каждое из них можно использовать при создании профиля (поскольку телефоны общедоступны). В таком случае, рекомендуется воспользоваться функцией покупки. Этому способствует доступная стоимость и бонусы для оптовиков.

Как получить номер для Ватсап бесплатно без регистрации

Рассмотрим, как выполняется поставленная задача на примере сайта «Tiger SMS».

Переходим в раздел «Бесплатные номера» в верхнем меню. В отличие от покупки, данный вариант не требует обязательной регистрации в сервисе или каких-либо других действий. Нам выдается список, где представлены бесплатные номера для регистрации в Ватсап. Нажимаем на любой из представленных вариантов. Необходимо проверить, может ли быть проведена регистрация Ватсап без номера телефона бесплатно. Представленные мобильные доступны для всех желающих. Требуется просмотреть список активаций, чтобы там не было WhatsApp. Это можно сделать через меню поиска браузера. Если упоминаний об отправке СМС для данного мессенджера не найдено, номер можно использовать.

Теперь, переходим к следующему этапу.

Как использовать виртуальные номера телефонов для Ватсап бесплатно

Открываем приложение WhatsApp для прохождения регистрации.

Доходим до части, где требуется указать телефонный номер. Вводим тот мобильный, который выбрали ранее. Не забудьте правильно указать страну, поскольку по умолчанию будет выдаваться Ваш регион. Система выдаст оповещение об отправке СМС. Возвращаемся на сайт «Tiger SMS» в меню выбранного номера. В списке должна появиться информация об активации в сервисе WhatsApp, копируем оттуда код подтверждения. В меню регистрации мессенджера указываем шестизначный код. После этого, появляется уведомление о создании профиля.

Можно получить виртуальный номер для регистрации Ватсап бесплатно в России или для любой другой страны. Если не можете найти подходящий вариант, следует совершить покупку. Стоимость номеров начинается от нескольких рублей, а пополнить счет можно на минимальную сумму.