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Регистрация на Amazon без номера

Регистрация на Amazon без номера

Регистрация на Amazon без предоставления настоящего номера телефона может усилить конфиденциальность и обеспечить дополнительный уровень безопасности. Вот, как это можно сделать:


Шаг 1: Получите виртуальный номер от Tiger-SMS.


  1. Перейдите на сайт Tiger-SMS;

  2. Пройдите регистрацию;

  3. Пополните баланс;

  4. Выберите сервис (amazon);

  5. Выберите страну;

  6. Получите СМС.


Шаг 2: Начните регистрацию на Amazon.


Следуйте инструкции, описанной в предыдущем ответе, чтобы начать регистрацию на Amazon. Когда система попросит ввести номер телефона, введите виртуальный номер от Tiger-SMS.


Шаг 3: Подтвердите код активации.


Amazon отправит код активации на виртуальный номер, который вы предоставили. Этот код вы можете получить, войдя в свой аккаунт на сайте Tiger-SMS или посмотреть его в соответствующем разделе сервиса.


Шаг 4: Введите код активации.


Вернитесь на страницу регистрации на Amazon и введите полученный код активации. Это подтвердит ваш виртуальный номер и завершит процесс регистрации.


Шаг 5: Готово.


Теперь у вас есть аккаунт на Amazon при этом ваш номер телефона остался конфиденциальным, и вы сможете пользоваться всеми преимуществами Amazon.
Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.