Регистрация на Amazon без номера

Регистрация на Amazon без предоставления настоящего номера телефона может усилить конфиденциальность и обеспечить дополнительный уровень безопасности. Вот, как это можно сделать:

Шаг 1: Получите виртуальный номер от Tiger-SMS.

Перейдите на сайт Tiger-SMS; Пройдите регистрацию; Пополните баланс; Выберите сервис (amazon); Выберите страну; Получите СМС.

Шаг 2: Начните регистрацию на Amazon.

Следуйте инструкции, описанной в предыдущем ответе, чтобы начать регистрацию на Amazon. Когда система попросит ввести номер телефона, введите виртуальный номер от Tiger-SMS.

Шаг 3: Подтвердите код активации.

Amazon отправит код активации на виртуальный номер, который вы предоставили. Этот код вы можете получить, войдя в свой аккаунт на сайте Tiger-SMS или посмотреть его в соответствующем разделе сервиса.

Шаг 4: Введите код активации.

Вернитесь на страницу регистрации на Amazon и введите полученный код активации. Это подтвердит ваш виртуальный номер и завершит процесс регистрации.

Шаг 5: Готово.

Теперь у вас есть аккаунт на Amazon при этом ваш номер телефона остался конфиденциальным, и вы сможете пользоваться всеми преимуществами Amazon.