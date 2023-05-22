Facebook считается самой популярной социальной сетью мира. Примерно половина взрослого населения планеты является пользователями. Чтобы создать аккаунт, необходимо использовать мобильный телефон или адрес электронной почты. Нет возможности использовать собственный контакт? В таком случае, можно купить номера для регистрации Фейсбук. Подобные услуги предлагает сервис «Tiger SMS».





Это удобный сайт с интуитивно понятным управлением, где доступны мобильные из десятков стран. Для удобства клиентов, процесс покупки происходит в пару кликов, а стоимость находится на доступном уровне.

Зачем нужно покупать номер для регистрации на Фейсбук

Здесь можно отметить несколько факторов:

Анонимность. Виртуальный номер никак не связан с конкретным человеком, можно полностью скрыть свои личные данные. Удобство. Если нужно создать дополнительную учетную запись, не всегда в распоряжении будет еще один мобильный телефон. В таком случае, виртуальный номер для Фейсбук будет как нельзя кстати. Массовая регистрация. Используется для создания большого количества аккаунтов, которые будут применяться для целей продвижения. В подобной ситуации, без виртуального номера не обойтись.

Стоимость варьируется, в зависимости от страны. Сумма может составлять всего от нескольких рублей.





Как купить номер для Фейсбук

Приведем подробную инструкцию на примере сервиса «Tiger SMS», где рассмотрим все детали:

Регистрируемся на сайте. Необходимо указать адрес электронной почты или воспользоваться опцией создания профиля в один клик. Вне зависимости от того, какой из вариантов был выбран, гарантируется сохранность личных данных и анонимность. Чтобы совершать покупки, нужно пополнить личный счет. Допускается использование различных платежных систем, от пользователя достаточно выбрать подходящий вариант и осуществить перевод. Средства поступают на счет моментально или в течение нескольких минут. Теперь, имеется все необходимое для того, чтобы купить номер телефона для регистрации на Фейсбук. Переходим в магазин, где сначала указываем интересующий сервис (Facebook). Когда он выбран, в правой колонке появится список стран. Нажимаем на интересующую, появляется сумма за один номер. После этого, становится активной кнопка «Купить». Происходит переход на страницу с оплатой. Предварительно, указывается количество номеров. Итоговая сумма будет списана с личного счета.

Номера для регистрации Фейсбук на сайте «Tiger SMS» можно приобрести в любом количестве. Для оптовиков предусматриваются специальные условия, скидки и бонусы.

Как зарегистрироваться на виртуальный номер Фейсбук

Перед созданием учетной записи, необходимо прояснить другой момент. Facebook заблокирован на территории РФ. При попытке открыть сайт, появится окно следующего типа.





Для обхода блокировки достаточно воспользоваться любым ВПН. Принимайте во внимание, что не все сервисы данного типа продолжают работать в России.

Когда доступ получен, можно приступать к непосредственной регистрации:

Открываем стартовую страницу создания профиля, заполняем предложенную информацию. В разделе с мобильным телефоном необходимо указать купленный ранее виртуальный номер Фейсбук. Нажимаем на кнопку «Регистрация» для перехода дальше для отправки СМС с кодом авторизации. Чтобы получить сообщение, необходимо перейти в личный кабинет «Tiger SMS». Получение СМС происходит моментально, что является еще одним преимуществом данного сервиса. Копируем код. Возвращаемся на Facebook, где вводим код в соответствующее поле.

На этом, создание профиля считается завершенным. Использованный номер телефона для регистрации Фейсбук больше не появится в базах данных, что защищает аккаунт от кражи.