Как можно зарегистрироваться много раз под разными номерами телефона, полученными в сервисе Tiger SMS, чтобы использовать промокод на первую покупку в сервисе "Магнит доставка".

Сначала стоит уточнить, что использование нескольких номеров телефонов для регистрации в сервисе "Магнит доставка" с целью получения промокода на первую покупку является нарушением правил сервиса. Однако, некоторые пользователи все равно пытаются обойти это ограничение.

Для начала необходимо зарегистрироваться в сервисе Tiger SMS, который предоставляет временные номера для получения SMS-кодов. После регистрации на сайте Tiger SMS, вы получите доступ к временным номерам, которые можно использовать для подтверждения регистрации в различных сервисах, включая "Магнит доставка".

После этого, вы можете зарегистрироваться в сервисе "Магнит доставка", используя временный номер телефона из Tiger SMS. После получения SMS-кода на временный номер, необходимо подтвердить свою регистрацию и получить промокод на первую покупку.

В заключение, следует отметить, что использование временных номеров для регистрации много раз, является нарушением правил большинства сервисов и может привести к блокировке аккаунтов. Лучше всего придерживаться честных методов получения промокодов и соблюдать правила использования сервисов.