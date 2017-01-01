Легендарный блокнот «Покупайте Bitcoin» был продан за 16 BTC
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Аирдропы или как получать криптовалюту
Совсем на днях случилось одно из самых необычных событий крипто-индустрии, был продан легендарный блокнот, на котором была надпись «Покупайте Bitcoin».
Сколько это стоило?
Сумма сделки обошлась в 16 BTC или же 1000000$, не верится, правда?
История славы блокнота
В 2017 году, когда биткойн стоил $2300, молодой стажер решил добавить немного экшна в свою жизнь. Он явился на выступление Джанет Йеллен в Конгрессе и, пользуясь моментом, во время ее речи, транслируемой в прямом эфире, взял блокнот и молча поднял его перед камерами. Этот храбрый поступок принес стажеру несколько секунд славы, пока его не попросили покинуть зал заседания.