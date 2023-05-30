Купить номера для регистрации в Тик Ток

TikTok – это китайский сервис, который пользуется популярностью по всему миру. Здесь можно просматривать короткие видео на различные тематики. Подобный формат понравился сотням миллионов человек.

Существует несколько способов зарегистрироваться в TikTok, большинство из них предусматривает перенос данных из другой социальной сети. Именно по этой причине, часто используется вариант с созданием профиля через мобильный телефон. Здесь может возникнуть ряд проблем. Простейшее решение – это купить виртуальный номер для Тик Тока. На сайте “Tiger SMS” они продаются по цене от нескольких рублей.

Купить номер Тик Ток для обхода ограничений в России

Российские пользователи TikTok столкнулись с серьезными проблемами. Руководство социальной сети приняло решение о ряде ограничений по просмотру и загрузке контента. Самый простой способ обойти подобные проблемы – это зарегистрировать новый аккаунт, принадлежащий другой стране. Здесь не обойтись без того, чтобы купить номер для Тик Тока из другой страны.





Подходящее государство всегда можно выбрать на сайте. Доступно большое количество вариантов. Для сокрытия реального местоположения используется VPN. Существуют специальные программы, например, Scarlet. Они упрощают работу с социальной сетью TikTok – нет необходимости постоянно активировать VPN.

Как купить виртуальный номер для Тик Ток

Процесс приобретения требует зарегистрировать аккаунт на сайте “Tiger SMS” и пополнить баланс. Это простая задача, которая реализуется в несколько шагов:

Создаем профиль. Здесь есть несколько вариантов. Классический подход – это использование адреса электронной почты. В письме приходит ссылка для регистрации. Существует возможность создания аккаунта в один клик за счет переноса данных из социальной сети пользователя. Гарантируется сохранность личной информации, полученные сведения не будут доступны третьим лицам. Пополняем баланс. Использование магазина предполагает, что средства будут списываться с личного счета. Переходим на страницу с выбором способа оплаты – это несколько вариантов, включающих электронные кошельки, популярные платежные системы или криптовалюту. Теперь, можно непосредственно купить номер телефона для Тик Тока. В магазине имеется две области. В первой мы указываем сервис (TikTok). Во второй появляется список доступных стран. Рядом прописывается стоимость, что удобно для пользователя. Когда оба варианта указаны, активируется кнопка «Купить». Мы оказываемся на странице, где нужно подтвердить покупку.

Все приобретения находятся в разделе «История номеров», который доступен через меню в профиле пользователя. Можно отметить сделку в течение 20 минут с момента покупки, если СМС код не был получен.

Как использовать номера для регистрации в Тик Ток

Поставлена задача создания новой учетной записи в социальной сети.

Переходим к странице регистрации в TikTok. Чтобы не попасть под ограничения российских пользователей, рекомендуется использовать VPN. Оптимально, если страна IP адреса будет совпадать с государством купленного номера. Выбираем вариант «Ввести телефон или электронную почту». Вводим виртуальный номер для ТикТока, который купили ранее. Не забудьте правильно указать телефонный код страны. Заполняем все остальные поля, предложенные системой. Когда это сделано, активируется кнопка «Отправить код». Переходим на сайте «Tiger SMS». Здесь нам нужно войти в профиль и перейти к активным номерам. Напротив интересующего контакта нажимаем «Получить СМС». Если возникают сложности с поиском из-за большого количество телефонов, используем сортировку. Возвращаемся на сайт социальной сети и вводим шестизначный код. Становится активной кнопка «Далее». Ее нажатие приведет к созданию профиля.

Можно купить китайский номер для регистрации Тик Тока или из любой другой страны. Система не будет ограничивать профили, зарегистрированные на виртуальный телефон.



