Купить номер телефона для регистрации в Ватсап

WhatsApp – это сервис обмена мгновенными сообщениями, который считается одним из самых популярных в мире. Согласно данным за 2023 год, количество российских пользователей превысило 70 миллионов. У нас на сайте вы легко сможете купить виртуальный номер для Ватсап за пару минут, и создать аккаунт в мессенджере без использования sim-карты. Сервис «Tiger SMS» предлагает сочетание доступной цены, большого выбора стран и простоты приобретения.





На данный момент, использование телефонного номера является единственным способом регистрации аккаунта. Для подтверждения пользователя, система отправляет СМС с кодом, который нужно ввести на странице создания профиля. Самый простой и недорогой вариант получить проверочный код – это приобрести номер для регистрации Ватсап.

Что такое виртуальный номер для WhatsApp

Обычный мобильный номер имеет физический носитель в виде Sim-карты. Она устанавливается в телефон, что обеспечивает полный набор опций от оператора. Виртуальный номер телефона для Ватсап или любого другого сервиса не обладает физическим носителем и доступен через интернет. Его единственная функция заключается в получении СМС сообщений. Этого вполне достаточно для регистрации новой учетной записи.





К числу преимуществ следует отнести анонимность, поскольку нет привязки к конкретному пользователю. Можно приобрести виртуальные номера для СМС Ватсап в любом количестве. Это особенно удобно при необходимости массовой регистрации.

Купить виртуальный номер телефона для Ватсап – пошаговая инструкция

Подробнее остановимся на процессе создания нового аккаунта в мессенджере. Его можно условно разделить на два этапа. Сначала, нужно купить виртуальный номер WhatsApp. После этого, требуется провести регистрацию профиля с его использованием. Представим подробную инструкцию для выполнения поставленных задач:

Проходим регистрацию на «Tiger SMS». Доступно несколько способов, а от пользователя не обязательно предоставлять данные о себе. В любом случае, обеспечивается сохранность информации. Выбираем подходящий способ пополнения счета. Переводим нужную сумму, которая сразу поступает на баланс. В магазине скачала выбираем интересующий сервис, а потом интересующую страну. Переходим к странице оплаты. Требуется выбрать количество номеров и нажать подтверждение. Чтобы в дальнейшем воспользоваться приобретением, переходим в раздел «История номеров».

Интерфейс сервиса сделан максимально простым и удобным для пользователя. Если приобретено большое количество номеров, можно провести сортировку по различным параметрам. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку в списках.

Как зарегистрировать Ватсап на виртуальный номер

Переходим к следующему этапу, когда нужно провести регистрацию учетной записи WhatsApp:

Открываем страницу создания профиля. Нам предлагают ввести телефон, где мы должны указать виртуальный номер для регистрации Ватсап, купленный ранее. После подтверждения, отправляется СМС с кодом авторизации. Возвращаемся в личный кабинет сервиса «Tiger SMS». Здесь нам требуется открыть уведомления, поскольку сообщения приходят моментально. В графе статус имеется кнопка «Смотреть СМС», нажимаем ее и копируем код. Переходим в WhatsApp, чтобы вставить код и завершить регистрацию. Полученный профиль обладает стандартным функционалом.

Прием СМС для Ватсапа с помощью виртуальных номеров – это удобно и быстро. После наличия профиля в сервисе и пополненного баланса, все покупки осуществляются в пару кликов.