Купить номер телефона для регистрации в Твиттере

Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для Твиттера, с которым вы без проблем пройдете смс активацию в популярной социальной сети. Причем займет это не более нескольких минут. Простая регистрация, и у вас появляется возможность купить номера телефонов для Твиттера из 150+ стран мира по очень привлекательной цене.





Хотите зарегистрироваться в этой социальной сети? В первую очередь, потребуется использовать VPN, поскольку она заблокирована на территории РФ.

При переходе на страницу создания профиля, пользователь увидит несколько вариантов, среди которых наиболее удобным считается применить номер телефона для Твиттера. Наш сервис «Tiger SMS» предлагает простую схему покупки.

Купить номер для Твиттера на сайте «Tiger SMS»

Необходимо создать профиль без лишних сложностей и проблем? Предлагаем купить номера телефонов для Твиттер на сайте «Tiger SMS». Сервис предполагает ориентированные на клиентов условия сотрудничества. Представим подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Создается учетная запись на сервисе. Регистрация на Тайгер СМС предусматривает ввод электронной почты, больше никаких данных не требуется. Пополняем счет одним из удобных способов, на выбор. Теперь переходим к непосредственно совершению покупки. В соответствующем разделе выбираем сначала сервис, потом страну, откуда будет номер телефона Twitter. Предусматриваются индивидуальные скидки при массовых закупках. Нас переносит на страницу, где совершается оплата. Номер для регистрации в Твиттере доступен в специальном разделе «История номеров». Если Вы приобрели крупную партию, можно включить сортировку по одному из доступных параметров. Теперь переходим на страницу регистрации Twitter, выбираем вариант с указанием номера. Вводим телефон, который приобретен ранее, нажимаем «Далее» и происходит отправка СМС. Прочесть СМС можно в личном кабинете на сайте нашего сервиса. Нажимаем на соответствующую кнопку и копируем код подтверждения. Возвращаемся к окну регистрации в социальной сети и указываем код. Создание профиля считается завершенным.

Описанные процедуры позволяют получить профиль, который имеет стандартный функционал и не является подозрительным для службы безопасности (а значит вероятность получить бан практически отсутствует). Не забывайте, что потребуется воспользоваться сервисом VPN для доступа к Twitter.

Почему купить виртуальный номер телефона для Твиттера стоит на «Tiger SMS»

Перечислим главные преимущества сервиса, по сравнению с конкурентами:

низкие цены на номера телефонов для Твиттера;

большой выбор номеров;

особые бонусы при массовой закупке;

сообщения с кодом подтверждения приходят сразу после отправки;

можно выбрать из длинного списка стран;

автоматический возврат средств, если СМС не пришло;

удобный интерфейс;

покупка в несколько кликов.

Если возникают вопросы, достаточно написать в службу поддержки и сотрудник проведет консультацию понятным языком.