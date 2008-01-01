Как зарегистрироваться в WhatsApp без личного номера?

WhatsApp, будучи одним из лидеров среди мессенджеров, предоставляет пользователям широкие возможности для коммуникации. Однако традиционная процедура регистрации, требующая указания личного номера телефона, вызывает у многих обоснованные опасения в отношении конфиденциальности.

Современные технологии позволяют обойти это ограничение. Использование виртуальных номеров – это эффективное решение для тех, кто желает сохранить анонимность или просто не хочет связывать свой личный номер с дополнительным аккаунтом в мессенджере.

Как получить такой WhatsApp аккаунт?

Для регистрации в WhatsApp вам действительно понадобится номер телефона, но это не обязательно должен быть ваш личный номер. Вы можете воспользоваться услугами аренды виртуальных номеров. Это одноразовые номера, которые предоставляются на короткий срок и идеально подходят для регистрации в различных сервисах, включая WhatsApp. Мы рассмотрим процесс создания аккаунта с помощью платформы, такой как TIGER SMS. Вот ключевые особенности нашего сервиса:

Быстрое получение одноразового пароля;

Качественная служба поддержки;

Проверенные номера;

Конфиденциальное использование сервиса.

Процесс регистрации в WhatsApp с использованием виртуального номера

Следуйте этим простым шагам, чтобы зарегистрироваться в WhatsApp без личного номера:

Шаг 1: Создайте профиль на TIGER SMS

Начните с регистрации на платформе TIGER SMS. Вы можете сделать это, используя свою электронную почту или воспользовавшись быстрой регистрацией через доступные сервисы.

Шаг 2: Пополните баланс

Войдите в раздел «Пополнить баланс» и зачислите средства любым удобным способом. Это позволит вам приобрести виртуальный номер.

Шаг 3: Купите номер

Перейдите в раздел «Купить номер». Выберите опцию «WhatsApp» в левом столбце и укажите страну нужного оператора. Нажмите на кнопку «Купить», чтобы получить виртуальный номер.

Шаг 4: Начните регистрацию в WhatsApp

Откройте приложение WhatsApp и начните процесс регистрации. В поле для ввода номера телефона введите приобретенный виртуальный номер. На этот номер будет отправлен код подтверждения.

Шаг 5: Получите код подтверждения

Вернитесь в раздел «Активные номера» на TIGER SMS и нажмите кнопку «Получить СМС». Вы получите код доступа, который нужно ввести в приложение WhatsApp для завершения регистрации. После выполнения этих шагов вы сможете пользоваться WhatsApp, не используя личный номер телефона.